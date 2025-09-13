Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi
Chỉ với một nhà kính đầu tư ban đầu khoảng 650 triệu đồng, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập là tỉnh Bình Định) có thể trồng 4 vụ dưa lưới mỗi năm, mỗi vụ từ 2.200 – 2.400 cây, lãi trung bình 80 triệu đồng/vụ. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao theo chuẩn VietGAP không chỉ giúp giảm sâu bệnh, tiết kiệm công chăm sóc mà còn mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với trồng ngoài trời.