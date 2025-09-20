Chủ đề nóng

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành HCV ngay trong ngày đầu ra quân

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam đạt nhiều thành tích khả quan trong ngày ra quân tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.
Sáng 20/9, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Hà Nội), Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu ở 3 bộ môn: pickleball, bóng bàn, kéo co. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, sôi nổi. Với 12 vận động viên tham dự ở 2 nội dung là môn pickleball và bóng bàn, Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam nhanh chóng đạt những thành tích khả quan trong ngày ra quân.

Ở bộ môn bóng bàn, cặp đôi Phan Huy Hà – Nguyễn Thị Lan Hương (báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt – VĐV thuộc Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam) xuất sắc vượt qua cặp VĐV Quốc Vinh – Hồng Linh (Đảng bộ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Cảnh Linh – Hải Âu (Đảng bộ Cơ quan TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam), giành chức vô địch nội dung đôi nam – nữ.

VĐV Phan Huy Hà tại nội dung đôi nam - nữ. (Ảnh: Khổng Chí)

Tại nội dung đơn nam, các VĐV Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam đều có khởi đầu thuận lợi ở lượt đấu đầu tiên. Sang lượt trận thứ hai, VĐV Trịnh Xuân Quang vượt qua VĐV Đỗ Trọng Mạnh (Đảng bộ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đầy kịch tính với tỉ số 2 – 1.

VĐV Nguyễn Tiến Hoàn tranh tài ở nội dung đơn nam. (Ảnh: Khổng Chí)

VĐV Nguyễn Tiến Hoàn xuất sắc đánh bại VĐV Trần Mạnh Tùng (Đảng bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) trong một cuộc rượt đuổi tỉ số căng thẳng đến tận phút cuối. Cùng với phần thể hiện ấn tượng của VĐV Phạm Trần Oánh, Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam có tới 3 tay vợt góp mặt ở vòng Bán kết, dự kiến tranh tài vào ngày 27/9.

VĐV Nguyễn Thị Lan Hương cùng VĐV Phan Huy Hà giành chức Vô địch tại nội dung đôi nam - nữ. (Ảnh: Khổng Chí)

Ở nội dung Pickleball, sau chiến thắng áp đảo trước các VĐV đến từ Hội Phụ nữ Việt Nam, Đảng bộ Báo Lao Động..., ba cặp đôi thuộc Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam gồm Lê Minh Tiến - Nguyễn Thu Thịnh; Nguyễn Thanh Xuân - Nguyễn Thị Hoan; Cao Thị Oanh - Vũ Mạnh Đảm đều lọt vào vòng Bán kết.

VĐV Cao Thị Oanh (Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam) thi đấu nội dung Pickleball. (Ảnh: Vũ Linh) 

Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I được tổ chức với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đây cũng là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Lễ bế mạc hội thao sẽ diễn ra lúc 10h00 ngày 27/9/2025.

Hai cặp VĐV đến từ Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam và Đảng bộ báo Lao Động trước giờ thi đấu. (Ảnh: Vũ Linh)

DANH SÁCH ĐOÀN 12 VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ HỘI THAO CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ I

Môn Bóng bàn

1 – Phan Huy Hà

2 – Nguyễn Thị Lan Hương

3 – Trịnh Xuân Quang

4 – Phạm Trần Oánh

5 – Đàm Quang Huy

6 – Nguyễn Tiến Hoàn

Môn Pickleball

1 – Lê Minh Tiến

2 – Nguyễn Thu Thịnh

3 – Nguyễn Thanh Xuân

4 – Nguyễn Thị Hoan

5 – Cao Thị Oanh

6 – Vũ Mạnh Đảm

