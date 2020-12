Doanh nghiệp mới bán giống được 2 tháng, làm gì đã có gạo ST25 mà rao bán tràn lan trên Sendo, Lazada?

Gạo ST25 là sản phẩm của Anh hùng lao động - kỹ sư Hồ Quang Cua cùng các cộng sự đã dày công nghiên cứu, chọn tạo trong suốt gần 30 năm qua. Gạo ST25 được đưa tham dự cuộc thi "World's Best Rice", do Tổ chức The Rice Trader (TRT) tổ chức trong hội nghị gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila (Philippines) vào tháng 11/2019. Tại đây, gạo thơm ST25 đã đoạt giải Nhất với danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới năm 2019, cũng tại cuộc thi này, năm 2020, ST25 đoạt giải Nhì.