Đôi điều cần biết về "lá chắn thép" trị giá 900.000 euro mà Hà Nội FC vừa chiêu mộ

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên
Thất bại 2-3 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút) trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 khiến Liverpool tạo ra hat-trick thất bại đáng thất vọng.
Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2025/2026 giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 9/8 tới trên sân vận động Thiên Trường. Không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của V.League và Cúp Quốc gia, đây còn là dịp để người hâm mộ thành Nam thể hiện tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tinh thần dân tộc sâu sắc.