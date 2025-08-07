Tin tối (7/8): Trung vệ cao 1m78 trở lại khoác áo Đông Á Thanh Hóa

Trung vệ cao 1m78 trở lại khoác áo Đông Á Thanh Hóa

Sau quãng thời gian khoác áo các CLB như Phù Đổng Ninh Bình, Hòa Bình và Đồng Tháp theo dạng cho mượn, trung vệ Nguyễn Đình Huyên đã được Đông Á Thanh Hóa giữ lại để thi đấu ở mùa giải 2025/26. Cầu thủ sinh năm 2001 rất quyết tâm và khát khao cống hiến cho đội bóng xứ Thanh.



Đình Huyên sẽ thi đấu cho đội một Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải tới. Ảnh: Đông Á Thanh Hóa.

Nguyễn Đình Huyên sở hữu chiều cao 1m78 và cân nặng 71kg, thi đấu ở vị trí trung vệ. Các fan hâm mộ Đông Á Thanh Hóa hy vọng rằng, cầu thủ 24 tuổi sẽ trở thành "hòn đá tảng" vững chắc ở hàng thủ đội nhà trong thời gian tới.

U22 Brunei rút lui khỏi SEA Games 33

Mới đây, U22 Brunei đã xin rút lui khỏi môn bóng đá nam SEA Games 33. Đồng thời, U22 Singapore không đăng ký tham dự giải. Vì vậy, môn bóng đá nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới chỉ cón 9 đội tuyển. Các đội bóng được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Tottenham đón hung tin từ Maddison



Ảnh: ChatGPT.

Trong trận giao hữu với Newcastle tại Seoul, Hàn Quốc hôm Chủ nhật vừa qua, tiền vệ James Maddison của Tottenham đã bị rách dây chằng chéo trước và phải rời sân bằng cáng sau tình huống va chạm với Anthony Elanga. Cầu thủ 28 tuổi chuẩn bị phải trải qua ca phẫu thuật. Tuyển thủ Anh gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian của mùa giải 2025/26.

Con trai Rooney được đôn lên đội U19 M.U

Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội U19 M.U, tiền đạo Kai Rooney được được triệu tập vào đội U19 M.U tham dự một giải Mladen Ramljak diễn ra tại Croatia. Cậu cả nhà Rooney hiện mới chỉ 15 tuổi.

Arsenal quyết tậu Eberechi Eze



Ảnh: ChatGPT.

Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Eberechi Eze của Crystal Palace trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Được biết, đội chủ sân Selhurst Park chỉ chấp nhận bán cầu thủ 27 tuổi với giá tối thiểu 68 triệu bảng nhưng “Pháo thủ” không muốn chi ra số tiền lớn như vậy để mua Eze.