Ngày 31/8, Sở Du lịch TP.Huế cho biết, tổng lượng du khách đến thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ước đạt 196.000 lượt, tăng 50,8% so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Tổng lượng khách lưu trú ở thành phố dịp này ước đạt 92.000 lượt (tăng 41,5% so với dịp lễ Quốc khánh 2024), trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: T.H.

Công suất bình quân phòng các khách sạn trên địa bàn TP.Huế dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay ước đạt 72%. Trong các ngày 30/8 và 31/8 công suất phòng nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt hơn 90%.

Doanh thu từ dịch vụ du lịch của TP.Huế dịp này ước đạt 310 tỷ đồng, tăng 134,8% so với cùng kỳ.

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, TP.Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách.

Trong các ngày 30/8 – 1/9, lễ hội truyền thống Điện Huệ Nam diễn ra trang nghiêm với khoảng 20-30.000 người tham dự, mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng rất cao. Song hành là giải Pickleball Vô địch các câu lạc bộ TP.Huế mở rộng với gần 300 vận động viên đăng ký tham gia.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, TP.Huế đón khoảng 196.000 lượt du khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỷ đồng. Ảnh: Trần Thiện.

Đặc biệt, vào sáng 2/9, giải đua ghe truyền thống lần thứ 36 trên sông Hương sẽ diễn ra, thu hút hàng vạn người cổ vũ.

Buổi tối cùng ngày, tại quảng trường Ngọ Môn, chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh và màn pháo hoa tầm cao với 1000 quả rực sáng Kỳ đài Huế sẽ đem lại khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng vạn khán giả.

Thời điểm này, Quảng trường Văn hóa thể thao Bà Triệu sẽ khánh thành hệ thống nhạc nước hiện đại, bổ sung không gian giải trí mới cho cộng đồng và du khách...