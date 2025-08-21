Ngày 21/8, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã giải cứu 20 người dân (trong đó có 7 trẻ em, người già và phụ nữ) bị mắc kẹt do nước dâng cao gây ngập nhà dân trên địa bàn phường Long Bình.

Giải cứu 20 người bị mắc kẹt trong nhà do nước dâng cao

Gần 3h cùng ngày, tại khu phố 37, phường Long Bình xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, mức nước ở vùng trũng cao gần 2m, nhiều người dân phải đứng lên tủ quần áo, gác xếp, trèo lên mái nhà không thoát ra ngoài được.

Người dân được lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu. Ảnh: CACC

Trung tá Phan Văn Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng cứu người dân. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều đồng trên 50 cán bộ chiến sĩ và 4 xe của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, 5; Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông; Tổ chữa cháy và CNCH phường Bình Phước đến hiện trường phối hợp Công an phường Long Bình tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Trung tá Phan Văn Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng phương án chia nhiều tổ cứu nạn, cứu hộ triển khai đội hình tìm kiếm, sử dụng xuồng hơi và các phương tiện cứu nạn như: Áo phao, dây cứu nạn để tiếp cận các nhà dân ngập sâu trong nước.

Đến 5h30 cùng ngày, với sự nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, cán bộ chiến sĩ đã đưa được 20 người dân (trong đó có 7 trẻ em, người già và phụ nữ) bị mắc kẹt trong nhà đến nơi an toàn.

Đồng thời tổ chức vận động hàng trăm hộ dân trong khu phố 37, 34, 32, phường Long Bình có nguy cơ bị ngập, lụt di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục phối hợp Công an phường Long Bình tại khu vực bị nước ngập để giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân thu hồi các tài sản bị nước cuốn đi.