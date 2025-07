Sáng 23/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) cho biết, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đã giảm một nửa, còn 6.200 m3/s so với tối qua. Hiện thủy điện này đang xả lũ với lưu lượng 4.300 m3/s.

Xã Mường Xén, Nghệ An ngập sâu trong nước lũ.

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có diện tích mặt nước hơn 5.000ha, với tổng dung tích chứa lên tới 1,83 tỷ m3 nước. Đây là thủy điện lớn nhất khu vực Bắc trung bộ.

Theo ông Hùng, mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hơn 300mm, kết hợp lũ từ Lào đổ về khiến lũ thượng nguồn sông Cả lên nhanh.

Khoảng 21g tối 22/7, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543 m3/s, gần chạm ngưỡng lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500 m3/s (tương đương tần suất lũ 0,02%, tức phải 5.000 năm mới xảy ra một lần). Trước tình hình này, hồ Bản Vẽ đã tiến hành cắt giảm lũ,

Tuy nhiên, do lưu lượng nước lũ đổ về tiếp tục tăng lên trong đêm và đạt 12.800m m3/s, vượt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra 10.500m3. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ phải điều chỉnh lưu lượng xả lũ lên 4.300 m3/s.

“Đây là lưu lượng nước lịch sử. Trận lũ năm 2018 lưu lượng nước đổ về mới chỉ đạt 4.200 m3/s. Hiện mưa đã giảm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, căn cứ vào lưu lượng nước lũ đổ về hồ để điều chỉnh mức xả” - ông Hùng nói.

Nước lũ dâng cao, người dân xã Tương Dương, Nghệ An di dời trong đêm.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến nhiều xã ở vùng cao Nghệ An bị sạt lở, lũ quét và ngập nặng. Lũ lên quá nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Tối 22/7, nhiều xã phải sơ tán người dân khẩn cấp do nước lũ đổ về nhanh.

Hiện, chính quyền các địa phương vùng hạ du thủy điện Bản Vẽ như xã Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn… khẩn trương hỗ trợ di dời người dân và tài sản. Nhiều khu vực đã ngập sâu trong nước lũ.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Hồng Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã lên các xã miền tây Nghệ An chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.