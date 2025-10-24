Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 24/10/2025

Đột phá giáo dục đại học: Chuyển từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi"

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 24/10/2025
Việc triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về phát triển giáo dục và đào tạo phải chuyển từ tư duy “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Đó là định hướng cốt lõi được nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia diễn ra tại TP.HCM.
Ngày 24/10, tại Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo” đã diễn ra.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, và ĐHQG-HCM phối hợp tổ chức, nhằm quán triệt và đề xuất giải pháp cụ thể hóa các đột phá trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo, nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu, cùng hơn 40 tham luận tập trung vào 4 chuyên đề chính: Chính sách và quản trị đại học; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hội nhập và phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo” diễn ra tại ĐHQG-HCM. Ảnh: T.Thông

Khát vọng hùng cường và tư duy "quản trị thực thi"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Nghị quyết số 71-NQ/TW là một trong 7 Nghị quyết chiến lược, mang tính thực thi và hành động.

Đồng chí khẳng định, đây là nghị quyết thể hiện tư duy mới của Đảng: chuyển từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Giáo dục đại học được xem là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, và là động lực trung tâm cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. T.Thông

Để đảm bảo hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc triển khai đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, bao gồm: “5 nhất quán” (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông), “3 công khai” (mục tiêu - tiến độ - kết quả), “3 sớm” (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn), và “5 rõ” (rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ thời gian - rõ kết quả).

5 đột phá trọng tâm để nâng tầm giáo dục đại học

Từ định hướng chiến lược trên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các chuyên gia tập trung thảo luận và làm rõ 5 nội dung trọng tâm để hiện đại hóa giáo dục đại học.

Bao gồm việc hoàn thiện thể chế và chính sách đặc thù, vượt trội. Đáng chú ý, đề nghị chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ phân cấp, phân quyền để bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện của các cơ sở giáo dục đại học.

Thống kê cho thấy các ngành sản xuất - dịch vụ công nghệ cao đòi hỏi 28*-90% nhân lực có trình độ đại học trở lên. Tư liệu hội thảo

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”. Chú trọng giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tiếp tục phát triển đội ngũ chất lượng cao bằng cách xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là các chuyên gia xuất sắc trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp thông qua triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác này trong đầu tư và phát triển giáo dục đại học.

Cuối cùng là hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm, công nghệ mới nổi, coi trọng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.


Về phía ĐHQG-HCM, với chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, ĐHQG-HCM được nhận định là không chỉ đồng điệu mà còn đi trước, đón đầu những định hướng quan trọng của Nghị quyết 71.

ĐHQG-HCM cam kết sẽ là một phòng thí nghiệm chính sách, sẵn sàng đi đầu thử nghiệm những mô hình mới , tập trung mạnh mẽ vào các chương trình trọng điểm về đào tạo nhân tài, phát triển các nhóm nghiên cứu xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, AI.


