ĐT Malaysia nhập tịch "chui" 7 cầu thủ: Phép màu bóng đá mang tên… gian lận

Tiến Sơn (Theo Tri thức & Cuộc sống) Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:31 GMT+7
Lệnh cấm của LĐBĐ Thế giới (FIFA) dành cho 7 cầu thủ "nhập tịch chui" của Malaysia đã phơi bày một thực tế đang lan rộng trong thế giới bóng đá hiện đại, đó là xu thế "mua" cầu thủ cho các ĐTQG.
Khi bóng đá trở thành “World Cup của kiều dân”

Từ lâu, các đội tuyển quốc gia đã bao gồm những cầu thủ không sinh ra tại đất nước mà họ đại diện. Năm 1962, ba cái tên Argentina huyền thoại – Enrique Omar Sivori, Humberto Maschio và Antonio Angelillo – khoác áo ĐT Italia.

Theo thời gian, làn sóng di cư vì kinh tế và chính trị khiến thế giới (và cả bóng đá) thay đổi. Giờ đây, một cầu thủ gốc Cabo Verde (Gelson Fernandes) thi đấu cho Thụy Sĩ – nơi anh đến năm 5 tuổi, hay một người Đan Mạch (Oliver Sonne) được gọi lên tuyển Peru chỉ vì bà anh sinh ra ở đó. FIFA dường như chẳng hỏi họ xem có biết quốc ca mới hay không.

3 huyền thoại Enrique Omar Sivori, Humberto Maschio và Antonio Angelillo.

“Săn lùng tài năng” – bí quyết của những đội tuyển đa quốc tịch

Không có liên đoàn bóng đá nào nghiêm túc mà không “đào mỏ” tài năng từ cộng đồng kiều dân. Chính nhờ đó mà ĐT Morocco - đội có 14 cầu thủ sinh ở nước ngoài - từng gây chấn động với vị trí thứ 4 tại vòng chung kết World Cup 2022 và vừa vô địch U20 Thế giới ở Chile.

Argentina cũng phải tìm kiếm như thế. Từ câu chuyện “nghe truyền miệng” phát hiện Lionel Messi đến các cầu thủ trẻ gốc Argentina ở châu Âu như Jose Castelau de Roa hay Can Guner - tất cả đều cần một hệ thống dò tìm chuyên nghiệp.

Nhưng nếu hướng tới những đội tuyển đa sắc tộc, ít nhất, giấy tờ cũng phải hợp pháp.

Thắng 4-0 nhờ “ngoại binh” – cú sốc từ ĐT Malaysia

Ngày 10/6, ĐT Malaysia đánh bại ĐT Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo nhiều tờ báo trong khu vực, chiến thắng này đến từ “đội hình ngoại nhập”: 10 cầu thủ nhập tịch trong danh sách, gồm người sinh ra ở Barbados, Tây Ban Nha, Hà Lan, Úc, Brazil, Bỉ, Phần Lan và ba người Argentina.

7 cầu thủ Malaysia bị FIFA kết luận là gian lận giấy tờ trong trận đấu với ĐT Việt Nam.

Các cái tên như Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces được triệu tập đặc biệt cho trận đó. FIFA quy định cầu thủ có thể thi đấu cho quốc gia khác nếu cha, mẹ hoặc ông bà sinh tại nước ấy. Vấn đề là FIFA đã đọc kỹ hồ sơ.

“Bà ngoại ở Penang” và cú lật tẩy ngoạn mục của FIFA

Cầu thủ Rodrigo Holgado từng chơi cho các CLB Almagro và Gimnasia (Argentina), nay khoác áo America de Cali (Colombia). Imanol Machuca - người trưởng thành từ Union - hiện thuộc biên chế Velez Sarsfield, còn Facundo Garces vừa rời Colon để đến Alaves (Tây Ban Nha). Cả hai có cùng người đại diện và “trùng hợp” thay, đều khai rằng có ông bà sinh ở Penang, Malaysia.

Nhưng FIFA đã tra ra:

- Ông của Garces, Carlos Fernandez, sinh ở Villa Maria Selva (Santa Fe, Argentina).

- Bà của Machuca, Concepcion Agueda Alaniz, sinh tại Roldan, cách Rosario chỉ 25 km. Từ Penang đến Santa Fe là hơn 20.000 km - khoảng cách không thể “điền sai” được.

Facundo Garces sinh ra ở Argentina, bị FIFA kết luận là gian lận giấy tờ.

Lệnh trừng phạt nặng nề & câu chuyện phía sau hậu trường

Ngày 7/10, FIFA tuyên phạt cấm thi đấu 1 năm với bảy cầu thủ, trong đó có ba người Argentina, đồng thời phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng). Velez – CLB không hề liên quan đến vụ việc – mất luôn cầu thủ quan trọng nhất ở Copa Libertadores.

Khi HLV Barros Schelotto hỏi Machuca về gốc gác Malaysia, anh chỉ trả lời ngắn gọn “bà ngoại tôi”, rồi bỏ đi. Hôm sau, anh bay ngay sang Malaysia để “giải quyết”.

Người đại diện giải thích với CLB Velez rằng, vì ngày lễ quốc khánh Malaysia, họ chưa kịp nộp bản gốc quốc tịch cho FIFA - một lý do khó tin. Dù LĐBĐ Malaysia đã kháng cáo, FIFA sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 30 tới.

Dấu ấn của hoàng tử Johor và “đế chế ngoại binh”

CLB Johor Darul Takzim vô địch giải VĐQG Malaysia 11 năm liền. Đội bong này thuộc sở hữu của Tunku Ismail Idris, hoàng tử bang Johor, người sở hữu khối tài sản ước tính 750 triệu euro.

Chiến thắng lịch sử của ĐT Malaysia trước ĐT Việt Nam đã bị phanh phui.

Trong suốt thập kỷ qua, ông mời nhiều doanh nhân nói tiếng Tây Ban Nha về tuyển chọn và huấn luyện cầu thủ, rồi đưa họ vào cả liên đoàn bóng đá quốc gia - tổ chức mà ông từng làm chủ tịch.

Việc xây dựng đội tuyển bằng cầu thủ ngoại không mới ở châu Á. UAE cho phép cầu thủ ở lại 5 năm để nhập tịch, biến tuyển quốc gia của họ thành “Brazil hạng C”. Malaysia bị cáo buộc làm điều tương tự, nhưng bằng đường tắt.

Khi FIFA muốn “đặt phanh” cho cỗ máy nhập tịch

Có lẽ đây là một trong những lần FIFA xử lý nghiêm nhất với nghi án gian lận quốc tịch. Bởi nếu không kiểm soát, bóng đá tuyển quốc gia sẽ biến thành cuộc đua tiền bạc, nơi chiến thắng thuộc về đội nào có đủ tiền để “mua” cầu thủ.

Trong thế giới nơi tài năng có thể đổi quốc tịch chỉ bằng một tờ giấy, câu hỏi đặt ra là: Liệu niềm tự hào dân tộc trong bóng đá còn tồn tại?

Theo: Theo Tri thức & Cuộc sống

