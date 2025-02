Dự án căn hộ giá khó tin giữa nội đô: Chỉ từ 62 triệu đồng/m2

Bất ngờ là, ngay tại nội đô Hà Nội lại có dự án căn hộ ở vị trí đắc địa chỉ từ 62 triệu đồng.

Dự án chỉ từ 62 triệu đồng/m2

Chị Hằng, nhân viên văn phòng, 42 tuổi, từng tạm gác kế hoạch chuyển đổi chỗ ở từ ngõ nhỏ lên chung cư sau 2 tháng tìm kiếm các dự án đang mở bán trên địa bàn quận Đống Đa và Nam Từ Liêm. Theo chị Hằng, cung không đủ cầu, giá bán nhà tăng là tất yếu, nhưng chị không muốn "nhắm mắt" mua nhà với giá cao chót vót để rồi gồng gánh áp lực tài chính hàng chục năm sau.

Cho đến sau Rằm tháng Giêng vừa qua, chị quyết định thay đổi khu vực mua nhà đến quận Hoàng Mai theo tư vấn của một nhân viên môi giới. Tại đây, chị ưng ý dự án Hanoi Melody Residences ở khu đô thị Tây Nam Linh Đàm. Giá chị mua là khoảng 65 triệu đồng/m2 do chọn căn đẹp, tầng 20. Chị Hằng đánh giá, mức giá này là hợp lý dựa trên các yếu tố như tiện ích đầy đủ, vị trí nội đô, đơn vị vận hành uy tín và có pháp lý tốt.

Không chỉ chị Hằng, hàng trăm khách mua nhà "thở phào" vì chớp nhanh cơ hội mua được dự án giá tốt giữa nội đô, chỉ từ khoảng 62 triệu đồng/m2. Giá thay đổi dựa trên hướng, tầng, tầm nhìn… nhưng vẫn rất mềm mại so với thị trường chung.

Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội năm 2024, triển vọng năm 2025 của Savills Việt Nam, giá chào bán sơ cấp chung cư năm 2024 đạt 75 triệu đồng/m2 – một con số chưa từng có, tăng 9% theo quý và 29% theo năm. Thậm chí, theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount, giá bán sơ cấp chung cư mở mới trong quý IV/2024 tại Hà Nội còn ở mức 76,7 triệu đồng/m2, tăng 54% so với cùng kỳ 2023.

Khảo sát thực tế, hàng loạt dự án nội đô Hà Nội phổ biến mức giá trên 100 triệu đồng/m2. Những khu vực như Đông Anh, Gia Lâm cũng ghi nhận mức giá tăng mạnh, có dự án trên dưới 100 triệu đồng/m2, không còn là "vùng trũng giá rẻ" như trước.

Không chỉ có mức giá hợp lý, Hanoi Melody Residences còn mang đến hệ tiện ích "all-in-one" đa dạng và tiện nghi.

Giữa bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, việc xuất hiện dự án giá thấp hơn mức trung bình toàn thị trường đáng kể khiến Hanoi Melody Residences (Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành tâm điểm, đảm bảo tiềm năng đầu tư dài hạn. Chưa kể, dự án sở hữu vị trí chiến lược tại Tây Nam Linh Đàm, nơi có hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối nhanh chóng với Vành đai 3, Quốc lộ 1A và các tuyến đường huyết mạch vào trung tâm thành phố.

Cơ hội sở hữu nhà giữa nội đô càng rõ rệt hơn tại Hanoi Melody Residences khi dự án có chính sách bán hàng linh hoạt. Cùng sự đồng hành của VPBank, khách hàng được hỗ trợ vay 0% lãi suất trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc và thời hạn vay lên đến 25 năm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 8%, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho người mua.

Cơ hội sở hữu cuối cùng khi đà tăng vẫn tiếp diễn

Không ít môi giới đánh giá thời điểm này đã là cơ hội cuối cùng để khách ở thực và cả nhà đầu tư sở hữu nhà nội đô với mức giá tốt như vậy. Bởi lẽ dù nguồn cung căn hộ tại Hà Nội được cải thiện đáng kể trong năm 2025 thì mức giá được dự đoán vẫn đi ngang hoặc tăng với tốc độ chậm hơn.

Cụ thể, năm 2025, Savills dự báo nguồn cung mới toàn thị trường dự kiến đạt 25.200 căn hộ. Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount dự báo trong hai năm tới, thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với khoảng 30.000 căn mở mới mỗi năm, cao hơn giai đoạn 2020 - 2023.

Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, nguồn cung có dấu hiệu cải thiện với hơn 10 dự án dự kiến ra mắt, cung cấp hàng chục nghìn căn hộ.

Dự án dự kiến mở mới năm 2025 và mức giá dự kiến (Nguồn dữ liệu: Batdongsan.com)

Thế nhưng các chuyên gia nhận định, giá căn hộ tại Hà Nội sẽ không đi xuống. Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, năm 2025 giá nhà sẽ không giảm nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại, chỉ khoảng 5 – 8% so với năm 2024.

"Dự án nội đô với giá tốt như Hanoi Melody Residences đã cực kỳ khan hiếm. Nhiều dự án vùng ven có giá tương đương hoặc thậm chí cao hơn. Do vậy đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ cho khách hàng" – bà Hoàng Hoài Thu, Giám đốc Kinh doanh Sàn địa ốc SGO nhận định.