Đưa hàng vùng cao ra thế giới: Lai Châu đặt cược vào công nghệ và bản sắc để thoát thế “ẩn mình”

Ngày 14/11, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức “Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc” năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Quản lý thị và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương Trần Hữu Linh cho biết, những năm qua, công tác phát triển thị trường trong nước luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Bộ Công thương với vai trò cơ quan chủ trì lĩnh vực này đã và đang triển khai nhiều chương trình quan trọng như "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo", "Chương trình đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản"..

Nhờ đó, sản phẩm của đồng bào dân tộc ngày càng được biết đến một cách rộng rãi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, vừa quảng bá nét đẹp văn hoá vùng miền đến cộng đồng cả nước. Ngược lại, các sản phẩm của bà con dân tộc thiểu số cũng đang dần bắt nhịp và đuổi kịp yêu cầu về chất lượng, giá trị tại những khu vực trung tâm.

Cục trưởng Cục Quản lý thị và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương Trần Hữu Linh

"Chúng tôi mong rằng sau ngày hội ngày, các địa phương sẽ tiếp tục chủ động kết nối cung cấp, áp dụng khoa hoạch công nghệ, chuyển đổi số trong thương mại, tận dụng hiệu quả các kênh bán hàng hiện đại", Cục trưởng Trần Hữu Linh nói.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin, tư vấn thị trường, kết nối hệ thông phân phối, giúp sản phẩm vùng cao từng bước khẳng định vị thế, không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra trường quốc tế.







“Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc” năm 2025

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính, là vùng đất nơi địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Diện tích tự nhiên trên 9.000 km2, dân số gần 500 nghìn người, với 20 dân tộc cùng sinh sống hài hòa, đoàn kết và giàu bản sắc văn hóa.

Với 71% diện tích đất là nông nghiệp, hơn 52% tỷ lệ che phủ rừng, và trên 240.000 ha đất chưa sử dụng, cùng với hệ thống hồ thủy điện có diện tích mặt nước lớn trên 16.000 ha, Lai Châu đang có thế mạnh phát triển các vùng chuyên canh nông sản chất lượng cao như chè, mắc ca, quế, cao su, lúa đặc sản (Séng Cù, Tẻ Râu, nếp Tan Pỏm), đặc biệt là dược liệu quý hiếm như Sâm Lai Châu, đương quy. Tính đến nay, tỉnh có 222 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung phát triển một số điểm du lịch nổi bật như cầu kính Rồng Mây, đỉnh đèo Ô Quý Hồ, Thác Nậm Lúc, Sin Suối Hồ, động Chin Chu Chải, cao nguyên Sìn Hồ, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn và độc đáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính

"Đây không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ, nông sản sạch, dược liệu quý,... mà còn là dịp rất đặc biệt để Lai Châu quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tiềm năng du lịch, sản phẩm hàng hóa đặc trưng của mình đến với các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối, bán lẻ, cơ quan trung ương và các tỉnh bạn" Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Sản phẩm miến từ sâm đất địa phương được giới thiệu với người tiêu dùng

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc hôm nay có sự tham gia của 74 gian hàng từ các doanh nghiệp trong tỉnh, các địa phương trong cả nước.

Bên cạnh đó là sự có mặt của các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối lớn trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistic.. giúp Lai Châu tiếp cận sâu rộng hơn nữa với thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt qua các nền tảng số.

Hình ảnh một số sản phẩm trưng bày

“Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc” năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/11/2025, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu. Song song với các gian hành trực tiếp, ban tổ chức cũng triển khai các buổi livestream bán hàng trên sàn thương mại điện tử, kênh online và tổ chức hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian diễn ra Chương trình.