Những ngày này, trên cánh đồng dưa hấu trải dài bạt ngàn của thôn Đại Công xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng mới (trước sáp nhập, Quyết Thắng là một xã của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) là cảnh nhộn nhịp người dân thu hái, thương lái về tận ruộng thu mua.



Người dân thôn Đại Công xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng mới ((trước sáp nhập, Quyết Thắng là một xã của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ) thu hoạch dưa hấu. Ảnh LC.

Một xã của tỉnh Hưng Yên mới sau sáp nhập Thái Bình, có 3 mô hình camera giám sát tại các khu dân cư

Những trái dưa to, vỏ xanh, bóng mượt, ruột đỏ au, vị ngọt đậm được đóng gói cẩn thận, đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối trong và ngoài thành phố.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tâm ở thôn Đại Công xã Quyết Thắng phấn khởi cho biết, gia đình ông trồng dưa đã hơn 10 năm nay.

Trước đây đất chủ yếu trồng khoai, ngô, cấy lúa, hiệu quả thấp, từ khi chuyển sang mô hình trồng dưa hấu, cuộc sống khấm khá hơn hẳn.

“Trung bình mỗi vụ, tôi thu hoạch được khoảng 8 - 10 tấn dưa trên 1 mẫu ruộng, thu lãi khoảng 40 - 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí”, ông Tâm vui mừng chia sẻ.

Trung bình mỗi vụ, người dân thôn Đại Công thu hoạch được khoảng 8 - 10 tấn dưa trên 1 mẫu ruộng, thu lãi khoảng 40 - 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ảnh LC.

Không chỉ riêng gia đình ông Tâm, nhiều hộ dân ở thôn Đại Công cũng đang ăn nên làm ra nhờ trồng dưa hấu. Theo thống kê, hiện toàn thôn có khoảng 300 hộ trồng dưa với diện tích canh tác khoảng 20 - 25ha.

Trần Nhật Duật, hoàng tử thứ 6 của vua Trần Thái Tông từng là Tri phủ đất Thanh Hóa, khai sinh ra lối hát nhà trò

Giống dưa chủ yếu là Hoa Dối, An Điền, Trang Nông và An Tiêm - những giống cho năng suất cao, trái to, chất lượng ổn định, có thể trồng được 2 - 3 vụ mỗi năm.

Sáng 25/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Huỳnh - Trưởng thôn Đại Công cho biết, ban đầu ở thôn chỉ có vài hộ tiên phong thử nghiệm, nhưng hiệu quả rõ rệt nên nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi.

Hiện nay, ở thôn Đại Công hầu hết các hộ dân đều trồng dưa hấu, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như sử dụng màng phủ nông nghiệp, bón phân hữu cơ vi sinh thay vì lạm dụng phân bón hóa học, các ruộng dưa hấu ở Đại Công cho năng suất cao, mẫu mã đồng đều, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Một số hộ còn mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới xây dựng thương hiệu “Dưa hấu Đại Công” cho sản phẩm địa phương.

Những trái dưa to, vỏ xanh, bóng mượt trên những cánh đồng ở thôn Đại Công, xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng. Ảnh LC.

Dưa được trồng ở thôn Đại Công ruột đỏ au, vị ngọt đậm. Ảnh LC.

Đây, thành phố lâu đời nhất tỉnh Khánh Hòa, từ thiên đường du lịch đến đô thị vịnh biển đáng sống

Trưởng thôn Đại Công cũng cho biết thêm, từ ngày người dân thôn Đại Công chuyển từ trồng khoai, ngô, cấy lúa sang trồng dưa hấu cuộc sống người dân ở đây đều khấm khá, mỗi sào dưa hấu nông dân thu lãi từ 8 đến 10 triệu/sào hiệu quả gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa.

“Từ ngày người dân thôn Đại Công chuyển sang trồng dưa hấu nhà nào cũng khấm khá hẳn lên, có tiền gửi ngân hàng và nuôi con em ăn học.", Trưởng thôn Đại Công vui mừng nói.

Thông tin với PV Dân Việt, lãnh đạo xã Quyết Thắng cho biết, xác định nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao là một trong những mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương.

Trong đó, dưa hấu là cây trồng chủ lực tại thôn Đại Công, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Xã đang lập kế hoạch quy hoạch vùng trồng, xây dựng nhãn hiệu tập thể để hỗ trợ bà con phát triển bền vững hơn.

Người dân thôn Đại Công, xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng mới (sau sáp nhập tỉnh Hải Dương) vui mừng vì được mùa dưa. Ảnh LC.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang dần chuyển đổi theo hướng hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu của thị trường, mô hình trồng dưa hấu ở Đại Công là minh chứng cho hiệu quả của việc mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong tiêu thụ sản phẩm.