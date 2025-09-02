Đức nổi đoá khi kế hoạch gửi quân tới Ukraine bị tiết lộ

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh PA

Ông Pistorius đưa ra phát biểu này khi trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến thăm một nhà sản xuất vũ khí gần Cologne hôm thứ Hai. Ông cho biết việc công khai thảo luận về khả năng triển khai quân hoặc bất kỳ biện pháp an ninh quân sự nào khác cho Ukraine vào thời điểm này là "hoàn toàn sai lầm".

Ông tuyên bố: “Ngoài thực tế là Liên minh châu Âu không có thẩm quyền hoặc thẩm quyền nào khi nói đến việc triển khai quân đội - bất kể là cho ai hay vì mục đích gì - tôi sẽ rất thận trọng khi xác nhận hoặc bình luận về những cân nhắc như vậy theo bất kỳ cách nào” .

Bộ trưởng cho biết, nhiều bên vẫn đang cân nhắc "điều gì có thể thực hiện được, điều gì không thể thực hiện được và trong những điều kiện và hạn chế nào thì điều gì đó có thể được thực hiện".

Lời khiển trách hiếm hoi từ Bộ trưởng Quốc phòng Đức được đưa ra sau khi bà von der Leyen tuyên bố rằng các quan chức tại các thủ đô EU đang xây dựng "những kế hoạch khá chi tiết" cho việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sau khi xung đột được giải quyết. Bà cũng khẳng định kế hoạch này được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ.

Các báo cáo trước đó của tờ Financial Times cho rằng Washington đã báo hiệu sự sẵn sàng hỗ trợ quân đội châu Âu bằng "các biện pháp hỗ trợ chiến lược", cụ thể là "máy bay, hậu cần và radar mặt đất của Mỹ hỗ trợ và cho phép thiết lập vùng cấm bay và lá chắn trên không do châu Âu thực thi cho quốc gia này". Tuy nhiên, Lầu Năm Góc mô tả các biện pháp hỗ trợ được báo cáo là "chưa có quyết định".

Moscow đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội từ các nước NATO dưới bất kỳ hình thức nào đến Ukraine, cảnh báo rằng động thái này sẽ chỉ dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Quan điểm này đã được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tái khẳng định vào cuối tháng 8, khi ông nói rằng các đảm bảo an ninh "phải tuân theo sự đồng thuận" và bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".