Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Gia đình
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 07:29 GMT+7

Đừng trồng trầu bà, 4 cây cảnh lá màu đẹp nhất này sẽ khiến bạn mê hoặc, dễ chăm sóc còn mang lại may mắn, tài lộc

+ aA -
Hải Yến Thứ bảy, ngày 29/11/2025 07:29 GMT+7
4 cây cảnh lá đẹp hơn hoa, giống như bảng màu tự nhiên rực rỡ có thể giúp tâm trạng của bạn vui vẻ mỗi ngày, thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khi lựa chọn cây cảnh trồng trong nhà, nhiều người nghĩ ngay đến trầu bà vì đặc tính dễ chăm sóc của chúng. Tuy nhiên, theo thời gian, những chiếc lá xanh có thể khiến chúng ta buồn chán.

Màu xanh đơn điệu này cũng không tôn lên vẻ đẹp cho căn phòng càng không làm tâm trạng của chúng ta nhảy nhót, vui vẻ hơn.

Dưới đây là 4 cây cảnh lá đẹp hơn hoa có thể giúp tâm trạng của bạn vui vẻ mỗi ngày, thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng. Chúng cũng rất dễ chăm sóc, thích hợp cho người trẻ bận rộn và lười biếng.

Chấm bi hay còn gọi là mặt nám

1. Cây cảnh: Chấm bi

Chấm bi hay còn gọi là mặt nám có những chiếc lá đốm cực kỳ xinh đẹp. Cây cảnh này có tên tiếng Anh là Polka dot, tên khoa học là Hypoestes phyllostachya, thuộc họ Ô rô.

Đây là cây cảnh thích hợp với mọi không gian gia đình nhờ những chiếc lá đốm màu sắc tươi mới, rạng rỡ. Chúng có màu hồng, màu đó, màu trắng pha giữa nhưng đốm xanh vô cùng bắt mắt.

Cây cảnh này cũng tương đối dễ nhân giống bằng cách giâm cành trong đất hoặc nước. Mặc dù cây cảnh này thích hợp trồng trong nhà nhưng cũng có thể trồng ngoài trời nhưng lưu ý trồng nơi có nhiều bóng râm.

Cây cảnh này được cho là mang lại may mắn

Cây cảnh này nếu bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào có thể làm cháy lá, không còn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc cho gia chủ. Cây này cũng tượng trưng cho sự hòa thuận, yêu thương và gắn kết trong gia đình.

Khi trồng trong gia đình, cây chấm bi không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư giãn.

Cây cảnh chấm bi cũng có khả năng hấp thụ các chất độc hại

Cây cảnh này này cũng dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên.

Cây cảnh chấm bi cũng có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Ngoài ra, cây này còn có tác dụng giảm thiểu tiếng ồn và tạo cảm giác yên tĩnh.

Để chăm sóc cây Hypoestes phyllostachya, bạn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp. Cây này cũng cần được tưới nước đều đặn, nhưng không quá nhiều để tránh gây thối rễ.

Các đường gân nổi bật

2. Cây cảnh: Cẩm nhung

Cẩm nhung (Fittonia) là cây cảnh có những chiếc lá nhỏ gọn, các đường gân lá nổi rõ, như thể được chia đều bởi các đường mảnh. Với những gân rõ ràng và rậm rạp như dây thần kinh, cây cảnh này còn được gọi là cây thần kinh.

Những chiếc lá mỏng manh của nó được điểm xuyết những đường gân màu trắng hoặc hồng nổi bật, tạo nên một họa tiết mê hoặc dường như tỏa sáng từ bên trong.

Lá có màu xanh đậm, tươi tắn, và các đường gân nổi bật đến mức dường như nhô lên khỏi bề mặt lá, mang đến cho cây một kết cấu độc đáo và vẻ đẹp thị giác thú vị.

Cây cảnh thu hút sự sung túc

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho ngôi nhà.

Những họa tiết tinh tế, phức tạp của nó được cho là thu hút sự sung túc và thịnh vượng, trong khi những chiếc lá hình trái tim được cho là thúc đẩy tình yêu và các mối quan hệ.

Ngoài ra, cây cẩm nhung có nhiều gân lá nhìn giống nhưdây thần kinh, chạy xuyên suốt từ cuống xuống ngọn lá mang ý nghĩa cho sự thông thái về trí tuệ.

Khi sở hữu một cây cẩm nhung, nó sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp, phát tài phát lộc.

Ngoài ra, cây cảnh còn được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí và cơ thể.

Trồng cây cảnh này trong gia đình có thể là một trải nghiệm bổ ích, vì nó dạy cho chúng ta tính kiên nhẫn, trách nhiệm và nghệ thuật nuôi dưỡng.

Cây cảnh này là đặc tính thanh lọc không khí. Giống như nhiều loại cây trồng trong nhà khác, cẩm nhung có khả năng loại bỏ độc tố và chất ô nhiễm khỏi không khí, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho không gian trong nhà.

Ngoài ra, cây cảnh còn được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí và cơ thể. Hoa văn tinh tế và màu sắc nhẹ nhàng của nó được cho là thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho phòng ngủ, phòng thiền hoặc những không gian khác cần sự yên bình và tĩnh lặng.

3. Cây cảnh tía tô ngũ sắc

Tía tô cảnh (Plectranthus scutellarioides) hay còn gọi là tía tô gấm, tía tô lá màu, tía tô ngũ sắc... Đây là một loại cây bụi sống lâu năm thường cao từ 40 cm đến 1 m, mặc dù đôi khi có thể cao tới 2 m.

Lá của nó rất đa dạng về hình dạng, có lá lớn, lá nhỏ, lá nhăn, lá liễu, mép viền lá thường có răng cưa, nhiều màu sắc và kích thước đa dạng, có thể 1 màu hoặc nhiều màu.

Điểm thu hút chính của cây là lá, với những họa tiết và màu sắc phức tạp xanh, hồng, tím, đỏ, vàng, đốm... như đang nhảy múa trên khắp thân cây. Lá có thể có màu đỏ tía đậm, xanh lá cây tươi sáng, hoặc hồng rực rỡ, thường có những đường gân hoặc viền nổi bật, tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ.

Ảnh minh họa Toutiao

Thậm chí, ngay cả một chiếc lá cũng có thể thể hiện nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên hiệu ứng sống động và rực rỡ, gợi nhớ đến bức tranh của Monet, với bảng màu phong phú và đa dạng. Một cây đơn lẻ đã khá đẹp, và việc trồng thành từng nhóm càng làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ.

Màu sắc của lá cũng thay đổi theo môi trường. Khi có đủ ánh sáng mặt trời, màu sắc của lá sẽ rõ ràng và rực rỡ hơn. Càng nhiều nắng, lá càng đẹp. Một số giống nhiều màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến chúng thậm chí còn rực rỡ và quyến rũ hơn cả cây có hoa!

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho ngôi nhà.

Ảnh minh họa Toutiao

Màu sắc rực rỡ của nó được cho là thu hút sự sung túc và thịnh vượng, có ý nghĩa chiêu may mắn, tài lộc, trong khi những chiếc lá mỏng manh, hình thấu kính được cho là thúc đẩy sự hài hòa và cân bằng.

Cây tía tô ngũ sắc cũng gắn liền với nguyên tố lửa, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn mang lại cảm giác đam mê và năng lượng vào cuộc sống.

Ngoài vẻ đẹp, cây cảnh này còn được cho là có đặc tính thanh lọc không khí, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho không gian trong nhà. Lá của nó được cho là có khả năng loại bỏ độc tố và chất ô nhiễm khỏi không khí, tạo ra một môi trường trong lành hơn cho gia đình.

Chuông san hô (Heuchera) hay còn gọi là rễ phèn chua. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Chuông san hô

Chuông san hô (Heuchera) hay còn gọi là rễ phèn chua là một loại cây tuyệt đẹp và thanh mảnh, quyến rũ bởi vẻ đẹp độc đáo. Lá cây có hình dạng như những chiếc chuông nhỏ, với những đường gân và viền phức tạp, tăng thêm giá trị trang trí.

Màu sắc của lá trải dài từ san hô tím thẫm, đỏ đậm, đỏ tươi đến hồng nhạt, vàng, tím... thậm chí cả xám bạc, đen, tạo nên một màn trình diễn sắc màu mê hoặc. Hình dạng lá cũng rất đa dạng, thường có bề mặt mịn màng hoặc gợn sóng, có thể có vân lá rõ hoặc đốm màu.

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại may mắn, thịnh vượng và năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Lá hình chuông của cây được cho là thu hút sự sung túc và xua đuổi năng lượng tiêu cực.

Cây cảnh cũng là một vật trang trí đẹp mắt

Cây cảnh này cũng liên quan đến nguyên tố đất, tạo nên sức mạnh ổn định và vững chắc cho ngôi nhà.

Trồng cây cảnh này trong gia đình có thể là một trải nghiệm bổ ích, vì nó dạy cho cây tính kiên nhẫn, trách nhiệm và nghệ thuật chăm sóc. Quá trình chăm sóc chuông san hô có thể mang tính thiền định và trị liệu, giúp giảm căng thẳng và lo lắng.

Cây cảnh cũng là một vật trang trí đẹp mắt, tô điểm thêm nét thanh lịch và tinh tế cho bất kỳ căn phòng nào.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ và phong thủy, cây cảnh này còn có đặc tính thanh lọc không khí, là lựa chọn tuyệt vời cho không gian trong nhà.

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại may mắn

Lá và thân cây mỏng manh của nó có thể giúp lọc sạch các chất ô nhiễm và độc tố, tạo ra một môi trường sống trong lành hơn cho gia đình.

Nhìn chung, cây cảnh chuông san hô là một sự bổ sung tuyệt đẹp và ý nghĩa cho bất kỳ gia đình nào, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp, ý nghĩa phong thủy và lợi ích trị liệu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người xưa dặn: "Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng"

Theo người xưa, 3 cây cảnh này với quả vàng trĩu trịt, là "bùa may mắn", tượng trưng cho mùa màng bội thu và sự giàu có, mang lại tài lộc cho gia đình.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

Gia đình
Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tư duy tích cực, kiếm nhiều tiền trong tháng 12, kết thúc năm đầy phấn chấn

Con số may mắn hôm nay ngày 28/11: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 28/11: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi

Đọc thêm

Lời tự sự của một lính cứu hỏa Hong Kong: Chúng tôi biết, có người đang chờ mình trở về
Xã hội

Lời tự sự của một lính cứu hỏa Hong Kong: Chúng tôi biết, có người đang chờ mình trở về

Xã hội

Lời tâm sự của lính cứu hỏa Hong Kong, những người luôn đối mặt hiểm nguy, nhưng luôn vững tin vì biết có người thân yêu chờ đợi họ trở về.

Tin Showbiz 24h: Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm

Văn hóa - Giải trí

Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm... là những thông tin đáng chú ý của Tin Showbiz 24h.

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Bất ngờ vụt tăng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Bất ngờ vụt tăng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, bất ngờ bật tăng trở lại trong ngày cuối tuần.

Toàn thắng 4 trận, ghi 26 bàn, HLV U17 Việt Nam gửi “chiến thư” tới U17 Malaysia
Thể thao

Toàn thắng 4 trận, ghi 26 bàn, HLV U17 Việt Nam gửi “chiến thư” tới U17 Malaysia

Thể thao

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật kỹ cho màn so tài với U17 Malaysia vào ngày 30/11 tới, lượt cuối vòng loại U17 châu Á 2026- bảng C.

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm?
Nhà nông

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm?

Nhà nông

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm? “Chợ ma”-chợ Tha La nằm nép mình bên kênh Tha La, con kênh lớn đấu nối cùng kênh Trà Sư, kênh Vĩnh Tế (ở tỉnh An Giang); góp phần chuyển nước, phù sa và nguồn tôm sông, cá sông từ sông Hậu vào ruộng đồng vùng Tứ giác Long Xuyên.

Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt
Tin tức

Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt

Tin tức

Sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ. Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP quy định mới về phân loại đơn vị hành chính.

Quảng Trị: Xử lý 2 tàu cá không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình
Nhà nông

Quảng Trị: Xử lý 2 tàu cá không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình

Nhà nông

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt 2 tàu cá vì không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình, vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Airbus bất ngờ kêu gọi triệu hồi gấp hàng nghìn máy bay để sửa chữa
Thế giới

Airbus bất ngờ kêu gọi triệu hồi gấp hàng nghìn máy bay để sửa chữa

Thế giới

Nhà sản xuất máy bay Châu Âu Airbus đã yêu cầu triệu hồi và sửa chữa ngay lập tức đối với 6.000 chiếc A320 – dòng máy bay được sử dụng rộng rãi – trong một đợt thu hồi lớn ảnh hưởng tới hơn một nửa đội bay toàn cầu, đe dọa gây xáo trộn vào cuối tuần du lịch bận rộn nhất trong năm tại Mỹ và gây gián đoạn trên toàn thế giới.

Một tòa nhà lạ kỳ tại Philippines kiểu kiến trúc con gà trống khổng lồ nhằm tôn vinh ngành công nghiệp chọi gà
Nhà nông

Một tòa nhà lạ kỳ tại Philippines kiểu kiến trúc con gà trống khổng lồ nhằm tôn vinh ngành công nghiệp chọi gà

Nhà nông

Với hình dáng của một con gà trống khổng lồ được mô tả chân thực đến từng chiếc lông, tòa nhà 6 tầng này ở Philippines cao gần 35m và có 15 phòng, tất cả đều được trang bị máy lạnh.

'Truy tìm Long Diên Hương' mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

"Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Phim "Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vào tay siêu phẩm hoạt hình Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2, nhưng vẫn thu về 165 tỷ doanh thu sau 2 tuần công chiếu.

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha
Nhà nông

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Nhà nông

Chương trình Hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đóng một vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất một mặt hàng lương thực thiết yếu trên bàn ăn của người dân Cuba.

Đất nông nghiệp 'xen kẹt' có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp "xen kẹt" có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định "đất xen kẹt" có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm
Xã hội

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm

Xã hội

Khi chơi trò vật tay, lực xoay đột ngột tác động lên xương cánh tay có thể vượt ngưỡng chịu đựng, gây gãy xoắn xương cánh tay, thậm chí di lệch.

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng
Nhà nông

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng

Nhà nông

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 34.361ha trồng sầu riêng (chủ yếu diện tích trồng sầu riêng là ở địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây), trong đó, có 393 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 14.011,7ha, sầu riêng Đồng Tháp chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; Nhật Bản, EU, Nga.

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây
Nhà nông

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây

Nhà nông

Thất Sơn hay còn gọi Bảy Núi ở tỉnh An Giang (vùng Tịnh Biên) là ngọn núi cao hơn 700m so với mực nước biển (cách TPHCM khoảng 260km) được mệnh danh là “nóc nhà” của Đồng bằng sông Cửu Long, với ngọn núi cao nhất là núi Thiên Cấm Sơn huyền bí và lãng mạn gắn liền nhiều truyền thuyết ly kỳ.

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã dành trọn tâm huyết cùng bà con nông dân xây dựng nên thương hiệu gạo sạch Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP. Thương hiệu gạo sạch đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho nông dân địa phương.

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình nuôi cá rô phi Na Uy, dòng đơn tính Genomar thương phẩm. Thành công của mô hình nuôi cá rô phi Na Uy mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ
Thể thao

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ

Thể thao

HLV Kim Sang-sik chia sẻ, chia sẻ việc rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ U22 Việt Nam là thử thách rất khó khăn: “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển”.

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ
Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ

Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ. Còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người trồng cây cảnh, trồng hoa, trong đó có quấy cảnh, hoa cúc tết ở Thanh Hóa đã tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm để chuẩn bị những sản phẩm đẹp nhất phục vụ thị trường cuối năm.

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát
Thế giới

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát

Thế giới

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã từ chức chánh văn phòng tổng thống hôm 28/11 vì bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây rửa tiền mới bị phanh phui tại Ukraine.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền 'khủng'; tin mới vụ Mailisa
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền "khủng"; tin mới vụ Mailisa

Pháp luật

Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện; thông tin mới vụ Mailisa; tạm giữ nghi can vụ nổ súng tại một đám cưới... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên
Nhà đất

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên

Nhà đất

Trên diện tích 500 m2, công trình chọn kiến trúc phân mảnh với nhiều khối nhà nhỏ gắn kết bằng sân - vườn - hiên, tạo nhịp điệu không gian hài hòa bối cảnh, gìn giữ ký ức gia đình và tái hiện tinh thần làng xóm trong ngôn ngữ hiện đại.

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2
Nhà đất

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2

Nhà đất

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán của hai dự án nhà ở xã hội tại xã Yên Phong và phường Phương Liễu với tổng cộng 873 căn hộ.

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Ngày 28/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng( huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, do ảnh hưởng bão số 15 trên địa bàn đảo sóng rất cao nên ảnh hưởng đến khu nuôi trồng thủy sản của bà con trên địa bàn Đặc khu. Trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng cấm tàu thuyền hoạt động trên biển để ứng phó bão số 15.

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa
Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa

Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý có nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa. Thông qua bẫy ảnh, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 5 loại cầy là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 29/11, con giáp tuổi Ngọ, Thân nhiều tài lộc, Sửu thịnh vượng, Mão đỏ tình, Thìn bị chèn ép, Dần nhạt nhòa.

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!
Gia đình

Xem phim, tôi giật mình nghĩ ngay đến con gái: May mà chỉnh đốn sớm, nếu không con sẽ thành kẻ lợi dụng bạn bè!

Gia đình

Tôi nhận ra, mình để ý vì… hình như chuyện tương tự đang xảy ra ngay trong chính cuộc sống của con gái tôi.

Hàng nghìn du khách và người dân 'đội rét' chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu
Văn hóa - Giải trí

Hàng nghìn du khách và người dân "đội rét" chiêm ngưỡng đêm hội sắc màu tại Lai Châu

Văn hóa - Giải trí

Tối 28/11, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu như "bùng nổ" trong biển người và ánh sáng. Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương đã đổ về đây để hòa mình vào không gian nghệ thuật tráng lệ của Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bách tính bấy giờ thường truyền tai nhau câu nói: Thời nay có hai vị Hoàng đế, một người họ Chu ngồi trên ngai vàng, một người họ Lưu đánh cạnh ngai vàng. Danh hiệu “Hoàng đế đứng” này không ai khác chính là Lưu Cẩn.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội: 'Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ'

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?