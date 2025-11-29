Đừng trồng trầu bà, 4 cây cảnh lá màu đẹp nhất này sẽ khiến bạn mê hoặc, dễ chăm sóc còn mang lại may mắn, tài lộc

Khi lựa chọn cây cảnh trồng trong nhà, nhiều người nghĩ ngay đến trầu bà vì đặc tính dễ chăm sóc của chúng. Tuy nhiên, theo thời gian, những chiếc lá xanh có thể khiến chúng ta buồn chán.

Màu xanh đơn điệu này cũng không tôn lên vẻ đẹp cho căn phòng càng không làm tâm trạng của chúng ta nhảy nhót, vui vẻ hơn.

Dưới đây là 4 cây cảnh lá đẹp hơn hoa có thể giúp tâm trạng của bạn vui vẻ mỗi ngày, thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng. Chúng cũng rất dễ chăm sóc, thích hợp cho người trẻ bận rộn và lười biếng.

Chấm bi hay còn gọi là mặt nám

1. Cây cảnh: Chấm bi

Chấm bi hay còn gọi là mặt nám có những chiếc lá đốm cực kỳ xinh đẹp. Cây cảnh này có tên tiếng Anh là Polka dot, tên khoa học là Hypoestes phyllostachya, thuộc họ Ô rô.

Đây là cây cảnh thích hợp với mọi không gian gia đình nhờ những chiếc lá đốm màu sắc tươi mới, rạng rỡ. Chúng có màu hồng, màu đó, màu trắng pha giữa nhưng đốm xanh vô cùng bắt mắt.

Cây cảnh này cũng tương đối dễ nhân giống bằng cách giâm cành trong đất hoặc nước. Mặc dù cây cảnh này thích hợp trồng trong nhà nhưng cũng có thể trồng ngoài trời nhưng lưu ý trồng nơi có nhiều bóng râm.



Cây cảnh này được cho là mang lại may mắn

Cây cảnh này nếu bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào có thể làm cháy lá, không còn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc cho gia chủ. Cây này cũng tượng trưng cho sự hòa thuận, yêu thương và gắn kết trong gia đình.

Khi trồng trong gia đình, cây chấm bi không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư giãn.



Cây cảnh chấm bi cũng có khả năng hấp thụ các chất độc hại

Cây cảnh này này cũng dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không cần tưới nước thường xuyên.

Cây cảnh chấm bi cũng có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Ngoài ra, cây này còn có tác dụng giảm thiểu tiếng ồn và tạo cảm giác yên tĩnh.

Để chăm sóc cây Hypoestes phyllostachya, bạn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp. Cây này cũng cần được tưới nước đều đặn, nhưng không quá nhiều để tránh gây thối rễ.

Các đường gân nổi bật

2. Cây cảnh: Cẩm nhung

Cẩm nhung (Fittonia) là cây cảnh có những chiếc lá nhỏ gọn, các đường gân lá nổi rõ, như thể được chia đều bởi các đường mảnh. Với những gân rõ ràng và rậm rạp như dây thần kinh, cây cảnh này còn được gọi là cây thần kinh.

Những chiếc lá mỏng manh của nó được điểm xuyết những đường gân màu trắng hoặc hồng nổi bật, tạo nên một họa tiết mê hoặc dường như tỏa sáng từ bên trong.

Lá có màu xanh đậm, tươi tắn, và các đường gân nổi bật đến mức dường như nhô lên khỏi bề mặt lá, mang đến cho cây một kết cấu độc đáo và vẻ đẹp thị giác thú vị.

Cây cảnh thu hút sự sung túc

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho ngôi nhà.

Những họa tiết tinh tế, phức tạp của nó được cho là thu hút sự sung túc và thịnh vượng, trong khi những chiếc lá hình trái tim được cho là thúc đẩy tình yêu và các mối quan hệ.

Ngoài ra, cây cẩm nhung có nhiều gân lá nhìn giống nhưdây thần kinh, chạy xuyên suốt từ cuống xuống ngọn lá mang ý nghĩa cho sự thông thái về trí tuệ.

Khi sở hữu một cây cẩm nhung, nó sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp, phát tài phát lộc.

Ngoài ra, cây cảnh còn được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí và cơ thể.

Trồng cây cảnh này trong gia đình có thể là một trải nghiệm bổ ích, vì nó dạy cho chúng ta tính kiên nhẫn, trách nhiệm và nghệ thuật nuôi dưỡng.

Cây cảnh này là đặc tính thanh lọc không khí. Giống như nhiều loại cây trồng trong nhà khác, cẩm nhung có khả năng loại bỏ độc tố và chất ô nhiễm khỏi không khí, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho không gian trong nhà.

Ngoài ra, cây cảnh còn được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí và cơ thể. Hoa văn tinh tế và màu sắc nhẹ nhàng của nó được cho là thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho phòng ngủ, phòng thiền hoặc những không gian khác cần sự yên bình và tĩnh lặng.

3. Cây cảnh tía tô ngũ sắc

Tía tô cảnh (Plectranthus scutellarioides) hay còn gọi là tía tô gấm, tía tô lá màu, tía tô ngũ sắc... Đây là một loại cây bụi sống lâu năm thường cao từ 40 cm đến 1 m, mặc dù đôi khi có thể cao tới 2 m.

Lá của nó rất đa dạng về hình dạng, có lá lớn, lá nhỏ, lá nhăn, lá liễu, mép viền lá thường có răng cưa, nhiều màu sắc và kích thước đa dạng, có thể 1 màu hoặc nhiều màu.

Điểm thu hút chính của cây là lá, với những họa tiết và màu sắc phức tạp xanh, hồng, tím, đỏ, vàng, đốm... như đang nhảy múa trên khắp thân cây. Lá có thể có màu đỏ tía đậm, xanh lá cây tươi sáng, hoặc hồng rực rỡ, thường có những đường gân hoặc viền nổi bật, tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ.

Ảnh minh họa Toutiao

Thậm chí, ngay cả một chiếc lá cũng có thể thể hiện nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên hiệu ứng sống động và rực rỡ, gợi nhớ đến bức tranh của Monet, với bảng màu phong phú và đa dạng. Một cây đơn lẻ đã khá đẹp, và việc trồng thành từng nhóm càng làm tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ.

Màu sắc của lá cũng thay đổi theo môi trường. Khi có đủ ánh sáng mặt trời, màu sắc của lá sẽ rõ ràng và rực rỡ hơn. Càng nhiều nắng, lá càng đẹp. Một số giống nhiều màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến chúng thậm chí còn rực rỡ và quyến rũ hơn cả cây có hoa!

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho ngôi nhà.

Ảnh minh họa Toutiao

Màu sắc rực rỡ của nó được cho là thu hút sự sung túc và thịnh vượng, có ý nghĩa chiêu may mắn, tài lộc, trong khi những chiếc lá mỏng manh, hình thấu kính được cho là thúc đẩy sự hài hòa và cân bằng.

Cây tía tô ngũ sắc cũng gắn liền với nguyên tố lửa, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn mang lại cảm giác đam mê và năng lượng vào cuộc sống.

Ngoài vẻ đẹp, cây cảnh này còn được cho là có đặc tính thanh lọc không khí, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho không gian trong nhà. Lá của nó được cho là có khả năng loại bỏ độc tố và chất ô nhiễm khỏi không khí, tạo ra một môi trường trong lành hơn cho gia đình.

Chuông san hô (Heuchera) hay còn gọi là rễ phèn chua. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Chuông san hô

Chuông san hô (Heuchera) hay còn gọi là rễ phèn chua là một loại cây tuyệt đẹp và thanh mảnh, quyến rũ bởi vẻ đẹp độc đáo. Lá cây có hình dạng như những chiếc chuông nhỏ, với những đường gân và viền phức tạp, tăng thêm giá trị trang trí.

Màu sắc của lá trải dài từ san hô tím thẫm, đỏ đậm, đỏ tươi đến hồng nhạt, vàng, tím... thậm chí cả xám bạc, đen, tạo nên một màn trình diễn sắc màu mê hoặc. Hình dạng lá cũng rất đa dạng, thường có bề mặt mịn màng hoặc gợn sóng, có thể có vân lá rõ hoặc đốm màu.

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại may mắn, thịnh vượng và năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Lá hình chuông của cây được cho là thu hút sự sung túc và xua đuổi năng lượng tiêu cực.

Cây cảnh cũng là một vật trang trí đẹp mắt

Cây cảnh này cũng liên quan đến nguyên tố đất, tạo nên sức mạnh ổn định và vững chắc cho ngôi nhà.

Trồng cây cảnh này trong gia đình có thể là một trải nghiệm bổ ích, vì nó dạy cho cây tính kiên nhẫn, trách nhiệm và nghệ thuật chăm sóc. Quá trình chăm sóc chuông san hô có thể mang tính thiền định và trị liệu, giúp giảm căng thẳng và lo lắng.

Cây cảnh cũng là một vật trang trí đẹp mắt, tô điểm thêm nét thanh lịch và tinh tế cho bất kỳ căn phòng nào.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ và phong thủy, cây cảnh này còn có đặc tính thanh lọc không khí, là lựa chọn tuyệt vời cho không gian trong nhà.

Về mặt phong thủy, cây cảnh này được cho là mang lại may mắn

Lá và thân cây mỏng manh của nó có thể giúp lọc sạch các chất ô nhiễm và độc tố, tạo ra một môi trường sống trong lành hơn cho gia đình.

Nhìn chung, cây cảnh chuông san hô là một sự bổ sung tuyệt đẹp và ý nghĩa cho bất kỳ gia đình nào, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp, ý nghĩa phong thủy và lợi ích trị liệu.

