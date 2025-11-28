Người xưa dặn: "Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng"

Người xưa rất thận trọng trong việc lựa chọn các cây cảnh để trồng trong sân vườn, phòng khách hay ban công.

Ngoài những cây cảnh cho hoa đẹp, người xưa còn thích lựa chọn các cây ăn quả để trồng trong nhà, chúng vừa cho hoa thơm, quả đẹp còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành, là "bùa may mắn" mang lại tài lộc và sự thịnh vượng.

Dưới đây là 3 cây cảnh có quả vàng rực, khiến người ta liên tưởng tới những thỏi vàng nặng trĩu, tượng trưng cho việc thu hút tài lộc và may mắn vào nhà.

Khi cây cảnh ra quả, một cây trĩu quả vàng óng mang lại cảm giác sung túc, được mùa, rất may mắn, tốt lành.

1. Cây cảnh: Quất

Vàng và đỏ là hai màu sắc được người xưa đặc biệt ưa chuộng. Vàng tượng trưng cho tiền tài, còn đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn. Điều này khiến cây quất trở thành loại cây cảnh trồng trong chậu phổ biến trong mùa lễ Tết ở Việt Nam.

Vào mùa thu đông, quất chín, việc đặt một chậu quất trong nhà, với cả cây trĩu nặng những quả quất vàng, tượng trưng cho mùa màng bội thu và may mắn, khiến loại cây cảnh này rất được ưa chuộng!

Cây quất không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà hương thơm của chúng còn lan tỏa khắp không khí sau khi nở hoa, và việc đặt một chậu quất trong nhà có thể khử trùng và thanh lọc không khí.

Quất được coi là cây cảnh cát tường

Cây cảnh này đẹp đẽ và thanh thoát, với lá xanh đậm quanh năm xanh tươi. Chúng được đánh giá cao nhờ cả tán lá lẫn hoa và quả. N

Những quả vàng óng điểm xuyết trên nền lá xanh tươi tạo nên một khung cảnh rực rỡ và đầy màu sắc, khiến cho cảm giác, may mắn, được mùa, thêm lộc tràn ngập gia đình.

Quất được coi là cây cát tường, mang nhiều ý nghĩa may mắn. Câu nói "quả quất mang lại may mắn trong năm mới" đã phản ánh điều này.

Trong dịp Tết Nguyên đán, việc đặt hai chậu quất trước cửa nhà hoặc trên ban công, cùng với bao lì xì đỏ, được coi là đặc biệt may mắn. Tặng quất làm quà mang ý nghĩa "gửi gắm may mắn", một ý nghĩa rất tốt lành và người nhận thường sẽ rất vui vẻ.

Quất là một loại cây bụi thường xanh

Cây quất có thể được đặt trong nhà hoặc ở cửa chính. Khi đặt ở cửa chính, tốt nhất nên đặt hai cây đối xứng nhau, vì điều này tượng trưng cho sự may mắn và có thể mang lại sự giàu có, thịnh vượng cho gia đình. Do đó, quất được cho là cây cảnh "bùa may mắn" số 1.

Quất là một loại cây bụi thường xanh, chiều cao cây thường không quá 3 mét nên rất thích hợp để trồng trong nhà. Cây quất là loại cây rất ưa ánh sáng, chỉ có đủ ánh sáng mới có thể đảm bảo cây phát triển bình thường.

Để cây cảnh phát triển tốt, chúng ta cần bổ sung sắt sunfat thường xuyên, thường 1-2 tháng một lần, điều này đảm bảo đất không bị kiềm để có thể hấp thụ nhiều sắt hơn và ngăn ngừa vàng lá.

Cây thanh trà (Bouea macrophylla) là một loại cây ăn quả nhiệt đới

2. Cây cảnh: Thanh trà

Cây thanh trà (Bouea macrophylla) là một loại cây ăn quả nhiệt đới có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đẹp độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao.

Cây thanh trà thuộc họ Anacardiaceae, có thân gỗ vững chắc, cao khoảng 10m với tán rộng lên tới 3m. Lá thanh trà thon dài và nhọn, tạo nên vẻ đẹp đậm chất nhiệt đới.

Quả thanh trà có hình bầu dục, dài khoảng 4-6 cm, khi chín có màu vàng cam, thịt quả ngọt, hơi chua, mọng nước và có hạt lớn ở giữa. Vỏ quả mỏng, dễ lột, và có mùi thơm dịu nhẹ, quyến rũ.

Quả nhỏ và đẹp, mỗi quả nặng khoảng 40 gram

Nhiều người cho rằng chúng giống quả xoài mini nhưng nhiều người lại thấy thanh trà nửa giống xoài, nửa giống sơn tra, nên gọi là "xoài sơn tra".

Quả nhỏ và đẹp, mỗi quả nặng khoảng 40 gram, to bằng quả sơn trà, nhưng trông rất căng mọng. Khi cắt quả ra, hạt có màu tím, trông khá lạ mắt.

Thịt quả mềm, mịn và mọng nước. Hương vị của nó là sự kết hợp giữa xoài và mận, với một chút chua nhẹ của trái cây và hương thơm thoang thoảng của nhựa thông.

Tuy nhiên, nó thực sự rất ngon. Vỏ cũng có thể ăn tươi. Cắn một miếng cả vỏ và thịt quả cùng lúc sẽ rất sảng khoái.



Cây cảnh này tượng trưng cho sự đoàn kết

Quả thanh trà không chỉ là một loại trái cây ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, B6, B9, magie, kali, và chất xơ, tốt cho sức khỏe con người.

Với những quả vàng nặng trĩu, cây cảnh này cũng có ý nghĩa đem lại mùa màng bội thu, vàng treo đầy nhà khi trồng chúng trong sân vườn.

Người xưa cũng cho rằng, cây cảnh này tượng trưng cho sự đoàn kết, vững vàng trước sóng gió, và mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ.

Lá cây xum xuê xanh tốt, thể hiện sự vượng phong thủy tiền bạc và sức sống mãnh liệt. Quả vàng tượng trưng cho tài lộc, may mắn, sự viên mãn, được mùa.

Cây cảnh ưa sáng

Mẹo chăm sóc cây cảnh thanh trà

Để trồng cây thanh trà, nên chọn đất phù sa, đất thịt nhẹ hoặc đất cát pha, có độ thoát nước tốt. Cây ưa sáng, cần trồng ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc bán râm.

Bón phân hữu cơ hoặc phân NPK định kỳ để cung cấp dinh dưỡng cho cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh và ra quả đều đặn.

Tóm lại, cây thanh trà là một loại cây ăn quả đẹp, giàu dinh dưỡng và có ý nghĩa phong thủy tích cực. Trồng cây thanh trà trong gia đình không chỉ mang lại nguồn trái cây ngon mà còn góp phần tạo nên không gian sống xanh mát, tươi đẹp

3. Cây cảnh: Sơn trà

Cây sơn trà (loquat) là một cây cảnh thuộc chi Loquat trong họ Rosaceae. Sơn trà thường được trồng làm cây ăn quả hoặc làm cảnh.

Ở mỗi vùng miền lại có một tên gọi khác nhau như: Nhót tây, mận Trung Quốc, mận Nhật Bản, sơn trà Nhật Bản, pipa, nispero, mận Malta… hay cái tên thân thuộc là tỳ bà đến từ Việt Nam.

Cây cảnh không chỉ có hoa đẹp mà còn có trái ngon, có tác dụng chữa bệnh nhất định. Quả sơn trà hình tròn hoặc dạng quả lê nhưng kích thước khá nhỏ, đường kính khoảng 2-3 cm, mọc theo chùm.

Quả sơn trà cực kỳ bổ dưỡng. Ảnh minh họa Toutiao

Vỏ quả mỏng thường có màu vàng, cam hoặc đỏ, có thể tróc khi chín. Quả sơn trà có vị chua ngọt nhẹ, vì vậy mà khá được yêu thích, thường được ăn tươi, sấy khô hoặc nghiền nhuyễn thành bột để sử dụng.

Quả sơn trà cực kỳ bổ dưỡng và quan trọng nhất là cực kỳ thơm ngon. Chúng chứa nhiều loại fructose, glucose, kali, phốt pho, sắt, canxi và các nguyên tố vi lượng thiết yếu như vitamin A, B và C, những dưỡng chất mà nhiều loại trái cây khác không thể sánh bằng.

Quan trọng hơn, chúng còn có giá trị dược liệu đáng kể, giúp giảm ho và làm ẩm phổi. Nhiều loại siro loquat và siro ho được bán tại các hiệu thuốc đều có chứa quả sơn trà, khiến chúng trở nên đặc biệt quý giá và là một trong những lý do khiến chúng ngày càng đắt đỏ.

Cây cảnh này cũng phát triển mạnh mẽ

Với những trái cam, vàng lúc lỉu trên cành, cây cảnh này mang ý nghĩa rất tốt lành, tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ và con cháu thịnh vượng.

Người xưa cũng cho rằng, cây cảnh này mang lại may mắn, thịnh vượng và sự giàu có cho gia chủ. Quả loquat tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ, mang lại sự bình an và hạnh phúc cho gia đình.

Cây cảnh này cũng phát triển mạnh mẽ, tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng không ngừng.

Cây cảnh này ưa nơi ấm áp. Ảnh minh họa gardenerspath

Mẹo chăm sóc cây cảnh sơn trà

Cây cảnh này ưa nơi ấm áp, ẩm ướt và nhiều nắng nhưng cũng có thể chịu bóng râm và có khả năng chống rét nhất định nên có thể sống sót qua mùa đông một cách thuận lợi.

Mặc dù cây cảnh có thể phát triển thuận lợi trong đất trung tính, nhưng khó phát triển hơn trên đất hơi chua.

Cây sơn trà cũng có thể được trồng làm cây trồng trong chậu. Nó là một loại cây cảnh rất cao cấp tại nhà. Nó cũng có thể đóng vai trò giảm nhiệt độ và cô lập carbon, điều này thực sự rất thiết thực trong việc thanh lọc không khí.