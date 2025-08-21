Đứng vững trước mưa gió, TBR19 mới vụ đầu đã khẳng định vị thế tại Quảng Ngãi

Vụ hè thu 2025, Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung – Tây Nguyên đã triển khai mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần TBR19 tại cánh đồng lúa của phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi với diện tích 1.250m2.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần TBR19 tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh. T.H.

Bà Năm, nông dân ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “TBR19 là giống lúa có nhiều ưu điểm vượt trội, vừa phát triển nhanh lại đẻ nhánh khỏe, đặc biệt ít sâu bệnh, dễ chăm sóc. Đây là vụ đầu tiên tôi trồng giống TBR19, dù chưa tới ngày thu hoạch nhưng nhìn ruộng lúa bông vàng đều, năng suất ước đạt phải trên 7 tấn/ha.

TBR19 dễ chăm sóc, phân vừa tay, nước đủ là khỏe re. Đã thế hôm qua mưa to gió lớn, sáng nay ra đồng nhìn lúa vẫn đứng vững, tôi mừng lắm”.

Nông dân Lê Văn Bảng dự tính giống TBR19 năng suất ước đạt 65–75 tạ/ha. Ảnh: T.H.

Còn nông dân Lê Văn Bảng, người gắn bó cả đời với ruộng đồng thì vui mừng chia sẻ: "Gia đình tôi sản xuất nhiều giống rồi, mà giống TBR19 là yên tâm nhất. Lúa lên đồng đều, nhìn đã con mắt, cây cứng cáp, ít sâu bệnh. Tính sơ sơ cũng phải 65–75 tạ/ha, mà gạo trắng, cơm dẻo, thơm nhẹ, ai ăn rồi cũng ưng bụng, thương lái chắc chắn sẽ rất mê....”.

Ông Triệu Tấn Phú – Giám đốc Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên cho biết: TBR19 là giống lúa mới đầy triển vọng do ThaiBinh Seed nghiên cứu, có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ đông xuân 110-120 ngày, vụ hè thu 95-100 ngày; thích hợp sản xuất cả 2 vụ đông xuân và hè thu.



Bà Năm vui mừng trước những ưu điểm vượt trội của giống TBR19 như đẻ nhánh khỏe, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc... Ảnh: T.H.

Ở mỗi vụ, công ty đã thực hiện các mô hình trình diễn ở nhiều địa phương khác nhau nhằm kiểm tra tính thích ứng của giống.

Nhìn chung giống lúa TBR19 có nhiều ưu điểm vượt trội giúp chống chịu với biến đổi khí hậu, khả năng chống chịu sâu bệnh hại tốt, cải thiện năng suất, tăng thu nhập cho nông dân.

TBR19 thâm canh tốt có thể lên tới 80 – 90 tạ/ha. Ảnh: T.H.

TBR19 đã thể hiện hàng loạt sự nổi bật từ đồng ruộng như trổ bông tập trung, chín đều, tỷ lệ hạt chắc cao, bông to, dài, nhiều hạt cứng cây, chống đổ ngã tốt, năng suất trung bình đạt 65 – 75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể lên tới 80 – 90 tạ/ha.

“Thời gian tới, Công ty TNHH ThaiBinh Seed Miền Trung – Tây Nguyên sẽ tiếp tục cùng với bà con nông dân mở rộng diện tích liên kết sản xuất giống lúa TBR19 trên nhiều chân đất, mùa vụ khác để có sự đánh giá sát với thực tiễn”, ông Triệu Tấn Phú cho biết thêm.