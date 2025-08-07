Đường dây buôn ma túy giấu hàng trong thiết bị điện tử gửi chuyển phát nhanh

Ngày 7/8, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Bá Đạt (SN 1991, trú phường Phú Xuân, TP.Huế) và Lưu Thị Trúc (SN 1996, trú tại phường Thuận An, TP.Huế) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Nguyễn Văn Liền (SN 1997, trú phường Mỹ Thượng, TP.Huế) và Hoàng Phú Thịnh (SN 2000, trú phường Phú Xuân, TP.Huế) về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại quán Mlux trên đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ, TP.Huế), Trúc quen biết và dọn về sống chung với Đạt. Từ đây, cặp tình nhân này bắt đầu tham gia đường dây mua buôn ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Hoàng Bá Đạt và Lưu Thị Trúc bị TAND TP.Huế xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Ảnh: PV.

Từ ngày 14/3/2023 đến 23/3/2024, Trúc đã thực hiện 4 lần đặt mua ma túy từ Trần Duy Hải (SN 1992, sống tại TP. Hồ Chí Minh) để đưa cho Đạt bán kiếm tiền. Ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế bằng đường chuyển phát nhanh. Thông tin người nhận hàng được ghi giả tên là "Hà" và số điện thoại của Trúc để tránh bị lộ.

Ngày 22/3/2024, Đạt yêu cầu Trúc mua 50g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Hải giấu ma túy vào trong chiếc loa âm thanh rồi gửi chuyển phát nhanh ra Huế như thường lệ.

Đến ngày 25/3/2024, khi kiện hàng đến bưu cục giao hàng nhanh trên đường Lê Duẩn (TP.Huế), shipper Nguyễn Văn Liền phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ kiện hàng nên đã báo quản lý và trình báo công an.

Công an kiểm tra phát hiện 80,66g ketamine và 70,62g MDMA được ngụy trang trong loa. Shipper Nguyễn Văn Liền biết gói hàng này là ma tuý và kể cho đồng nghiệp Hoàng Phú Thịnh nghe rồi gửi ảnh chụp qua cho người này.

Khi Liền đang đi giao hàng thì Thịnh điện thoại bảo "nên gọi cho họ kẻo họ bị bắt tội" dù cả hai không hề quen biết với các đối tượng mua bán ma túy. Liền lập tức gọi thông báo sự việc trên qua số điện thoại người nhận hàng. Sau khi xác thực bằng hình ảnh Liền gửi, Trúc lập tức bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

TAND TP.Huế đã tuyên phạt Hoàng Bá Đạt 15 năm tù, Lưu Thị Trúc 8 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo hành nghề shipper là Nguyễn Văn Liền và Hoàng Phú Thịnh cùng nhận mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Che giấu tội phạm".