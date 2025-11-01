Đường dây lừa đảo, cho vay qua app của nhóm người Trung Quốc bị triệt phá ở Việt Nam

Ngày 1/11, Bộ Công an thông tin kết quả đợt cao điểm phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trên không gian mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã phối hợp Cục Đối ngoại, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan xác minh, bắt giữ nhóm người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng Internet, theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Các đối tượng trong đường dây phạm tội bị bắt giữ tại Đà Nẵng. Ảnh: BCA.

Phía Trung Quốc cho biết, những người này nằm trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, đã có lệnh bắt giữ. Cơ quan điều tra nước bạn nghi nhóm này lẩn trốn tại Hà Nội và Đà Nẵng nên đề nghị phối hợp truy bắt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, C02 triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện 3 căn hộ ở 2 khu chung cư tại Hà Nội và 2 địa điểm tại Đà Nẵng là nơi nhóm tội phạm trú ẩn, hoạt động. Ngày 29/9, lực lượng chức năng Việt Nam đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 49 người có trong danh sách phía Trung Quốc đề nghị, thu nhiều tang vật liên quan. Đến ngày 2/10, cảnh sát tiếp tục bắt thêm 2 người trong nhóm này khi họ làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài.

Từ dữ liệu phía Việt Nam cung cấp, Công an Trung Quốc đã mở rộng điều tra, bắt giữ hơn 100 nghi phạm liên quan trong lãnh thổ nước này.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao đối tượng cho phía Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: BCA.

Kết quả điều tra xác định, nhóm tại Hà Nội được các "ông chủ" người Trung Quốc thuê sang Việt Nam để lừa đảo công dân Trung Quốc. Chúng được bố trí nơi ăn ở, hứa trả lương 5.000 nhân dân tệ/tháng và thêm 10% số tiền chiếm đoạt được. Các nghi phạm sử dụng phần mềm chat bảo mật, tự động xóa dữ liệu sau khi thoát, để nhận lệnh từ cầm đầu. Mỗi ngày, họ đăng nhập vào các game trực tuyến, làm quen người chơi, lôi kéo họ vào trò chơi khác có gắn đường link giả mạo. Khi nạn nhân truy cập, tiền điện tử trong ví sẽ bị chiếm đoạt.

Nhóm tại Đà Nẵng hoạt động cho vay lãi nặng qua ứng dụng, cũng nhắm vào người Trung Quốc. Họ liên hệ khách hàng cũ để tư vấn gói vay mới, sau đó chuyển thông tin cho bộ phận đòi nợ nếu con nợ không trả đúng hạn. Mỗi người được trả lương 7.000-20.000 nhân dân tệ/tháng, tùy theo kết quả thu hồi nợ.

Sau khi xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép, ngày 6/10, Công an Việt Nam bàn giao toàn bộ 51 nghi phạm cùng tang vật, giấy tờ cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).