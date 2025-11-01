Công an TP Huế tạm giữ đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa mưa lũ

Ngày 31/10, Công an TP. Huế đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dã) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 16h30 phút ngày 30/10, trong lúc nước lũ ở TP.Huế vẫn đang ở mức cao, tại khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ), nhiều ô tô đỗ tránh lũ đã khiến giao thông ùn tắc.

Lê Đức Hạnh- đối tượng hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ giữa thời điểm mưa lũ đã bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Hồng Nhung.

Lúc này, tổ công tác thuộc Đội 2 – Phòng CSGT Công an TP. Huế tiến hành cắt đường, điều tiết phương tiện để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Trong quá trình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, đối tượng Lê Đức Hạnh điều khiển xe máy theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Vỹ Dạ. Hạnh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Sau khi di chuyển khoảng 30 mét, Hạnh dừng xe và quay lại tấn công một cán bộ CSGT. Đối tượng dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Lê Đức Hạnh. Ảnh: Hồng Nhung.

Sau đó, lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Tại trụ sở côn an, kết quả test nhanh cho thấy Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa và nồng độ cồn trong hơi thở là 0,094mg/lít khí thở.

Theo cơ quan công an, Hạnh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.