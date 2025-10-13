Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 13/10/2025 11:09 GMT+7

Đường Tăng "Tây du ký" chật vật mưu sinh

Thứ hai, ngày 13/10/2025 11:09 GMT+7
Nam diễn viên Giang Hoa sau nhiều scandal khiến danh tiếng tụt dốc đã bỏ nghề diễn để mưu sinh bằng cách bán bảo hiểm, tới khu du lịch làm công.
Theo QQ, thời gian gần đây tại các khu du lịch danh lam thắng cảnh xuất hiện nhiều ngôi sao tuổi trung niên như Giang Hoa, Lâm Tuấn Hiền, Trịnh Quốc Lâm, Ông Hồng tới làm việc. Nhìn tình cảnh của họ hiện tại, nhiều người cảm thấy xót xa bình luận: "Thời gian là lưỡi dao tàn nhẫn không ai có thể né tránh".

Giang Hoa từng là ngôi sao nổi tiếng của đài TVB, tên tuổi của nam diễn viên gắn liền với các bộ phim như Đường Tăng trong Tây du ký, vai Lao Ái trong Cỗ máy thời gian, Hạng Vũ trong Hán Sở kiêu hùng, Đường Huyền Tông trong Dương Quý Phi, Ung Chính trong Quá khứ và hiện tại, Càn Long trong Kim ngọc mãn đường,...

giang-hoa00a.jpg
giang-hoa1a.jpg

Tuy nhiên, danh tiếng của Giang Hoa tụt dốc sau vụ bê bối với nữ diễn viên Đặng Tụy Văn. Dù đã kết hôn với ca sĩ Mạnh Khiết Văn, khi hợp tác với Đặng Tụy Văn trong Tôi có ước hẹn với mùa xuân, Giang Hoa vẫn theo đuổi nữ đồng nghiệp, thậm chí cả hai còn sống chung với nhau. Giang Hoa chia sẻ cuộc hôn nhân của anh và Mạnh Khiết Văn đang gặp bế tắc, hứa ly hôn để cưới Đặng Tụy Văn.

Thế nhưng, sau đó Đặng Tụy Văn phát hiện Giang Hoa không giữ lời hứa, cô bị đẩy vào tình thế là người thứ ba. Lúc này, Giang Hoa lại khẳng định Đặng Tụy Văn là người quyến rũ mình, Mạnh Khiết Văn cũng đứng ra bảo vệ chồng, chỉ trích Đặng Tụy Văn giật chồng người khác, bôi nhọ Giang Hoa. Đặng Tụy Văn tức giận mở họp báo chỉ trích vợ chồng Giang Hoa và còn dọa đưa họ ra tòa để bảo vệ danh dự.

Sau khi sự nghiệp bế tắc, Giang Hoa chuyển sang làm nhân viên bán bảo hiểm. Hiện tại, ở các khu du lịch, Giang Hoa mặc áo long bào, đóng vai các vị vua thời trước, chụp ảnh cùng khách tham quan.

Theo QQ, điều kiện ở các khu danh lam thắng cảnh không tốt như khi biểu diễn tại các chương trình ca nhạc. Nghệ sĩ phải đi diễn hàng ngày, mặc trang phục dày dưới trời nắng nóng.

giang-hoa20.jpg
Mỹ nam cổ trang nổi danh một thời Trịnh Quốc Lâm cũng vất vả mưu sinh.

Nam diễn viên Trịnh Quốc Lâm từng chia sẻ video lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi sau một ca làm việc. Trịnh Quốc Lâm cho biết dù công việc hiện tại không có danh tiếng và mức lương tốt như khi đóng phim, nhưng vì mưu sinh để nuôi gia đình, nam nghệ sĩ vẫn chấp nhận tất cả cơ hội việc làm.

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống trong nhà kho, không có show diễn và gặp khó khăn về sức khỏe. Câu chuyện cảm động về cuộc sống của ông khiến nhiều người xót xa.

"Chị em ruột" Hòa Minzy và Đức Phúc đều phát biểu điều này khi được trao danh hiệu Thanh niên sống đẹp 2025

Văn hóa - Giải trí
“Chị em ruột” Hòa Minzy và Đức Phúc đều phát biểu điều này khi được trao danh hiệu Thanh niên sống đẹp 2025

Mỹ nhân từng làm xứ Đài "điên đảo" vì quá đẹp lâm cảnh trầm cảm, chồng đi tù, sống đời khánh kiệt

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân từng làm xứ Đài 'điên đảo' vì quá đẹp lâm cảnh trầm cảm, chồng đi tù, sống đời khánh kiệt

Phương Oanh có động thái mới gây chú ý

Văn hóa - Giải trí
Phương Oanh có động thái mới gây chú ý

Bí mật của mỹ nhân từng khiến làng nhạc "chao đảo", nghi bị chồng cầu thủ trứ danh "cắm sừng"

Văn hóa - Giải trí
Bí mật của mỹ nhân từng khiến làng nhạc 'chao đảo', nghi bị chồng cầu thủ trứ danh 'cắm sừng'

Vợ nam diễn viên phim 'Mưa đỏ' thông báo ly hôn
Văn hóa - Giải trí

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" thông báo ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" gây sốc khi thông báo ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân sau 2 năm tưởng chừng viên mãn.

Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước
Chuyển động Sài Gòn

Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước

Chuyển động Sài Gòn

Các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá để xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Làng du lịch ở Quảng Ninh đẹp như phim bên dòng sông Đá Bạc, đạp xe ngắm hàng cau, lội ao bắt cá, được đầu tư 25 tỷ
Nhà nông

Làng du lịch ở Quảng Ninh đẹp như phim bên dòng sông Đá Bạc, đạp xe ngắm hàng cau, lội ao bắt cá, được đầu tư 25 tỷ

Nhà nông

Xã Yên Đức bên dòng sông Đá Bạc, Đá Vách ở TX Đông Triều xưa (nay thuộc phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) trong lịch sử được lưu dấu bởi những trầm tích văn hóa nghìn năm, cũng là vùng đất anh hùng cách mạng. Những năm gần đây, Yên Đức còn được biết tới với mô hình du lịch “làng trong phố”, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách.

Phế Liệu VN - Đơn vị thu mua phế liệu giá cao, uy tín, tận nơi
Doanh nghiệp

Phế Liệu VN - Đơn vị thu mua phế liệu giá cao, uy tín, tận nơi

Doanh nghiệp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, Công ty TNHH Phế Liệu VN được nhiều doanh nghiệp, nhà máy và công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị thu mua phế liệu giá cao, thanh toán nhanh và minh bạch.

Tự trích rạch mụn tại nhà, cụ ông nguy kịch vì nhiễm trùng huyết, hoại tử diện tích lớn
Xã hội

Tự trích rạch mụn tại nhà, cụ ông nguy kịch vì nhiễm trùng huyết, hoại tử diện tích lớn

Xã hội

Chỉ từ 1 - 2 nốt mụn nhọt ở vùng mông, ông Đ.Q.T (76 tuổi, ở Hải Phòng) không ngờ mình lại rơi vào tình trạng nguy kịch.

Diện mạo khu thương mại tự do tỷ USD gắn với sân bay Long Thành đã định hình
Kinh tế

Diện mạo khu thương mại tự do tỷ USD gắn với sân bay Long Thành đã định hình

Kinh tế

Diện mạo khu thương mại tự do với quy mô đầu tư ước tính 16 tỷ USD đang dần hiện lên tại khu vực sân bay Long Thành – công trình cảng hàng không quốc tế lớn nhất Việt Nam sắp cán đích.

Đột phá mới về sân bay Gia Bình: Có đường sắt kết nối với Hà Nội
Kinh tế

Đột phá mới về sân bay Gia Bình: Có đường sắt kết nối với Hà Nội

Kinh tế

Bộ Xây dựng phê duyệt nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của sân bay Gia Bình khoảng 1.960ha.

Ông Trump yêu cầu điều tra lại vụ luận tội về Ukraine
Thế giới

Ông Trump yêu cầu điều tra lại vụ luận tội về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/10 viết trên mạng xã hội Truth Social, kêu gọi khôi phục cuộc điều tra liên quan đến quá trình luận tội ông năm 2019.

Tin không khí lạnh mới nhất: Diễn biến không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc trong 2 ngày tới
Nhà nông

Tin không khí lạnh mới nhất: Diễn biến không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc trong 2 ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền thụ Đả cẩu bổng pháp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền thụ Đả cẩu bổng pháp?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù không phải là bang chủ Cái Bang nhưng Dương Quá trong một dịp may mắn đã được Hồng Thất Công truyền cho Đả cẩu bổng pháp.

18 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026, gồm những đội nào?
Thể thao

18 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026, gồm những đội nào?

Thể thao

Rạng sáng 13/10, Ghana đánh bại Comoros 1-0 để chính thức có vé dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

VietinBank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025
Kinh tế

VietinBank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025

Kinh tế

Ngày 08/10/2025, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã vinh danh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” 2025.

Nghịch lý bảo hiểm 'đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó' được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tin tức

Nghịch lý bảo hiểm "đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó" được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, có nhiều người tham gia bảo hiểm ký vào những bản hợp đồng rất dày, có được hướng dẫn nhưng không được chi tiết, người dân bình thường cứ đóng tiền nhưng khi có rủi ro xảy ra thì việc thanh toán rất khó khăn.

Lạng Sơn: Giáo viên bới bùn đất tìm lại tài liệu, giáo án sau cơn lũ lịch sử
Xã hội

Lạng Sơn: Giáo viên bới bùn đất tìm lại tài liệu, giáo án sau cơn lũ lịch sử

Xã hội

Đầu tháng 10, trận lũ lịch sử quét qua Hữu Lũng (Lạng Sơn) để lại cảnh hoang tàn. Giáo án lấm bùn, trường học xơ xác, thầy cô cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường, tiếp tục hành trình gieo con chữ.

Mở rộng cao tốc TP.HCM tới Đồng Nai: Tăng cường kết nối siêu đô thị vùng Đông Nam bộ
Chuyển động Sài Gòn

Mở rộng cao tốc TP.HCM tới Đồng Nai: Tăng cường kết nối siêu đô thị vùng Đông Nam bộ

Chuyển động Sài Gòn

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, trục giao thông huyết mạch nối TP.HCM với vùng công nghiệp, cảng biển Đông Nam bộ và vùng Nam Trung bộ đang bước vào giai đoạn mở rộng.

Liên kết trồng cà phê với Công ty CP Phúc Sinh, nông dân Sơn La giàu lên
Nhà nông

Liên kết trồng cà phê với Công ty CP Phúc Sinh, nông dân Sơn La giàu lên

Nhà nông

“Trước kia bán cà phê cho đại lý, nông dân chúng tôi thường xuyên bị ép giá, nhất là vào mùa thu hoạch rộ. Nhưng từ khi liên kết với nhà máy của Công ty CP Phúc Sinh, ngày mưa cũng như ngày nắng giá thu mua cà phê không đổi, thậm chí khi cà phê chín rộ, công ty còn ưu tiên mua trước”, anh Hà Văn Doan, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ du lịch Bản Củ chia sẻ.

Tin sáng (13/10): Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ… 778 ngày
Thể thao

Tin sáng (13/10): Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ… 778 ngày

Thể thao

Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ… 778 ngày; Jordan Pickford gắn bó lâu dài với Everton; Barcelona sắp chia tay Robert Lewandowski; HLV Zinedine Zidane muốn dẫn dắt ĐT Pháp; David Beckham bị vợ tiết lộ thói xấu.

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025: “Kinh tế giúp tôi hiểu thế giới, thời trang giúp tôi thể hiện chính mình'
Văn hóa - Giải trí

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025: “Kinh tế giúp tôi hiểu thế giới, thời trang giúp tôi thể hiện chính mình"

Văn hóa - Giải trí

Lại Mai Hoa - quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 hiện là sinh viên Khoa Kinh tế phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang thời gian qua.

Dự báo vận may 12 con giáp tuần mới (13-19/10): Heo đón phước lành, Hổ thuận tự nhiên, Rồng cưỡi gió
Gia đình

Dự báo vận may 12 con giáp tuần mới (13-19/10): Heo đón phước lành, Hổ thuận tự nhiên, Rồng cưỡi gió

Gia đình

Tuần mới (từ 13-19/10), vận may của 12 con giáp có nhiều thay đổi, trong đó may mắn nhất là Hợi, Thìn, Ngọ nên thận trọng, Tỵ hành động thận trọng.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I
Tin tức

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025: Tâm sự của một nông dân xuất sắc Lào Cai gửi về Hội NDVN
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025: Tâm sự của một nông dân xuất sắc Lào Cai gửi về Hội NDVN

Nhà nông

"Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới ứng dụng công nghệ cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, giai cấp nông dân Việt Nam không chỉ là chủ thể mà còn là trung tâm của sự phát triển" - ông Phùng Thế Tài, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lào Cai chia sẻ tâm huyết về kỳ vọng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Giá Bitcoin tăng sốc, ấn tượng mạng Blockchain Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Giá Bitcoin tăng sốc, ấn tượng mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam đang được thúc đẩy chia sẻ rộng rãi với các đối tác trong nước như MSB, SHB, T&T Group, Dragon Capital,… và đang được một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn nghiên cứu triển khai.

'Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu', chuyên gia cảnh báo nóng Nga và NATO
Điểm nóng

"Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu", chuyên gia cảnh báo nóng Nga và NATO

Điểm nóng

Phương Tây đang tạo ra những mối đe dọa mới đối với Nga ở nhiều khu vực cùng một lúc, nhà phân tích Alan Watson viết trên trang mạng xã hội X.

Môn phái Nhất Nam: 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa
Thể thao

Môn phái Nhất Nam: 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa

Thể thao

Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền Nhất Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (1985-2025) tại Hà Nội.

Đang ở phố bỏ về quê, đôi vợ chồng trẻ tỉnh Vĩnh Long trồng được khu rừng ngập mặn bên dưới nuôi toàn tôm cá ngon
Nhà nông

Đang ở phố bỏ về quê, đôi vợ chồng trẻ tỉnh Vĩnh Long trồng được khu rừng ngập mặn bên dưới nuôi toàn tôm cá ngon

Nhà nông

Nhiều năm qua, ở vùng rừng ngập mặn xã Thạnh Phước (tỉnh Vĩnh Long) có một khu du lịch sinh thái đặc biệt mang tên Người giữ rừng do vợ chồng anh Nguyễn Tấn Vàng và chị Trịnh Thị Ngọc Hiện khởi xướng, góp phần bảo vệ rừng và môi trường ở vùng cửa sông.

Hà Nội ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao
Xã hội

Hà Nội ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao

Xã hội

Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận hơn 330 ca mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng.

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay, 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trù bị, thống nhất chương trình, quy chế và các nội dung làm việc.

Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo ông Zelensky rằng Ukraine có thể biến mất với tư cách là một quốc gia
Điểm nóng

Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo ông Zelensky rằng Ukraine có thể biến mất với tư cách là một quốc gia

Điểm nóng

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo rằng Ukraine có thể không còn tồn tại như một quốc gia, vì vậy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là "cần phải ngồi lại và đàm phán" và "hành động khẩn cấp".

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10): Neo mức thấp do căng thẳng Mỹ - Trung
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10): Neo mức thấp do căng thẳng Mỹ - Trung

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10) trên thị trường quốc tế neo mức thấp, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung được dự báo sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho nền kinh tế Mỹ.

Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới
Tin tức

Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Tin tức

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết với tiêu đề: "Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới". Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng.

