Duy Mạnh mong được nộp phạt bởi quảng cáo sai về thực phẩm "bổ thận tráng dương"

Tối 21/5, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ thừa nhận anh sai lầm khi quảng cáo thực phẩm chức năng XtraMan, vô tình gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Duy Mạnh viết: "Cách đây 3 năm, tôi từng tham gia quảng cáo cho sản phẩm XtraMan. Trước khi thực hiện, tôi có hỏi về giấy phép và được phía bán hàng cho xem giấy phép lưu hành của sản phẩm. Trong quá trình quảng bá, họ cung cấp kịch bản sẵn và tôi làm theo. Tuy nhiên, trong kịch bản có sử dụng cụm từ "thuốc chữa bệnh", điều mà tôi không đồng tình vì tôi hiểu rõ rằng, nếu là thuốc thì phải có giấy phép do Bộ Y tế cấp. Đây chỉ là thực phẩm chức năng hỗ trợ, nên tôi chỉ đồng ý giới thiệu với tư cách sản phẩm hỗ trợ sức khỏe".

Ca sĩ Duy Mạnh. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, Duy Mạnh cho rằng, lúc đó do thiếu kinh nghiệm, anh đã không đánh giá hết được tính chất pháp lý của nội dung quảng cáo. "Sau này, khi nhận thức rõ hơn, tôi đã chủ động từ chối tất cả những lời mời quảng bá liên quan đến các sản phẩm sức khỏe" - anh khẳng định.

Nam ca sĩ khẳng định việc anh tham gia quảng cáo cho sản phẩm XtraMan khi đó là một sai lầm. Duy Mạnh nói: "Dù không cố ý, tôi đã vô tình tiếp tay cho hành vi gây hiểu lầm với người tiêu dùng. Tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin và chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định pháp luật".

Trước đó, vào tối 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng" và khởi tố bị can đối với 4 người khác là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Ngày 21/5, Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để kiểm tra sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh.

Duy Mạnh (sinh năm 1975 tại Hải Phòng) được biết đến với vai trò là ca sĩ, nhạc sĩ tại Việt Nam. Những năm đầu của thập niên trước, Duy Mạnh gây chú ý với những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như: Tình em là đại dương, Kiếp đỏ đen, Dĩ vãng cuộc tình, Hãy về đây bên anh...