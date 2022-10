Ed Sheeran sẽ hầu tòa ở Mỹ vì cáo buộc "đạo nhạc". Theo đó, bài hát nổi tiếng ra mắt năm 2014 của nam ca sĩ, Thinking Out Loud bị cho là sao chép ca khúc Let's Get It On của Marvin Gaye. Đây là quyết định sau khi một thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu hủy bỏ vụ kiện bản quyền kéo dài này của ngôi sao nhạc pop người Anh.

Các luật sư của Ed Sheeran đã lập luận rằng, vụ kiện là không hợp lệ vì các yếu tố giống nhau trong hai bài hát không đủ độc đáo để được bảo vệ bản quyền ngay từ đầu. Họ đã trích dẫn một số bài hát khác, bao gồm Since I Lost My Baby của The Temptations làm ví dụ cho các bài hát có các yếu tố tương tự.

Ed Sheeran hầu tòa vì cáo buộc "đạo nhạc"

Tuy nhiên, thẩm phán quận Louis Stanton của Hoa Kỳ cho biết, "không có quy tắc sáng suốt nào" để quyết định về những lý luận như vậy và Ed Sheeran sẽ cần phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn gồm các đồng nghiệp của mình. Giám khảo viện trích dẫn sự bất đồng từ ý kiến của các chuyên gia âm nhạc như một lý do cho quyết định của mình.

Nam ca sĩ người Anh, Ed Sheeran sẽ hầu tòa vì cáo buộc "đạo nhạc" ca khúc Thinking Out Loud. (Ảnh: TG).

"Mặc dù hai tác phẩm âm nhạc không giống nhau, nhưng ban giám khảo có thể nhận thấy rằng sự trùng lặp giữa việc kết hợp giữa tiến trình hợp âm và nhịp điệu hòa âm của các bài hát là rất gần nhau," Stanton nói.

Phiên tòa dân sự sẽ diễn ra ở Manhattan vào một ngày vẫn chưa được ấn định cụ thể. Theo dự kiến, phiên tòa này sẽ thu hút giới truyền thông và dư luận. Vào tháng 4/2022, Sheeran đã thắng kiện trong một cáo buộc "đạo nhạc" ca khúc Shape of You ra mắt năm 2017 đứng đầu bảng xếp hạng của anh, trong một vụ kiện khác ở London.

Khiếu nại về Thinking Out Loud ban đầu được đệ trình vào năm 2018 bởi một công ty có tên là Structured Asset Sales (SAS), công ty đã mua lại một phần tài sản của Ed Townsend, người đồng sáng tác Let's Get It On.

Bản cáo buộc đòi bồi thường 100 triệu USD và khẳng định rằng, Sheeran và đồng sáng tác của anh Amy Wadge bị cho là đã "sao chép và khai thác mà không có sự cho phép hoặc sở hữu" bài hát Gaye năm 1973, "không giới hạn ở giai điệu, nhịp điệu, hòa âm, trống, dòng bass, hợp xướng đệm, nhịp độ, đảo phách và lặp".

Stanton đã ra phán quyết rằng, các bồi thẩm viên phải quyết định xem SAS có thể bao gồm doanh thu từ buổi hòa nhạc vào tiền bồi thường thiệt hại hay không, bác bỏ lập luận của Ed Sheeran về việc bán vé không gắn liền với cáo buộc vi phạm. Chuyến lưu diễn năm 2014 - 2015 của Sheeran đã mang lại tổng doanh thu 150 triệu USD, theo ấn phẩm thương mại ngành âm nhạc Pollstar.

Đây không phải là phiên tòa duy nhất mà Ed Sheeran phải đối mặt với Thinking Out Loud, tác phẩm đã giành vị trí số 1 ở Anh và dành 51 tuần trên Billboard Hot 100 sau khi ca khúc được phát hành vào năm 2014.

Tại phiên tòa Shape of You ở London vào tháng 3/2022, Sheeran và các đồng tác giả John McDaid, Steven McCutcheon phải đối mặt với cáo buộc rằng, một đoạn trong ca khúc của họ đã lấy từ Oh Why, một bài hát năm 2015 của Sami Chokri và Ross O'Donoghue.

Sau khi một thẩm phán tòa án cấp cao ra phán quyết có lợi cho Sheeran, nam ca sĩ cho biết, anh hy vọng sẽ chấm dứt "những tuyên bố vô căn cứ trong tương lai" mà theo anh là "gây tổn hại cho ngành công nghiệp sáng tác".