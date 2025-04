Phân luồng giao thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Trong dịp nghỉ lễ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức giao thông tạm thời Đoạn Km0+700 - Km21+850 (Đoạn từ Nút giao TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo) và Đoạn Km50+530 - Km57+581 (Đoạn từ Nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, từ 18h ngày 28/4, các phương tiện đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc trừ các đối tượng sau: Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ngoại trừ Đoạn đầu tuyến từ Km0+000 - Km3+420 (đoạn đã đưa vào khai thác tạm ngày 23/01/2025) do Dự án vành đại III chưa hoàn thành hạng mục nút giao kết nối với dự án nên tiếp tục chỉ cho phép ô tô tải dưới 10 tấn, ô tô khách, ô tô con tham gia giao thông; phương tiện giao thông khác phục vụ Dự án, bảo hành, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì Dự án và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.

VEC lưu ý, với quy định về các phương tiện được phép lưu thông như trên, các xe tải có tải trọng trên 10 tấn lưu thông theo chiều từ Long Thành đi Bến Lức phải rẽ phải xuống nút giao với Quốc lộ 1 tại Km3+420.

Các phương tiện đi tới nút giao số 1 (tại Km0+700) - giao giữa Dự án với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương: Đây là nút giao đã được đưa vào khai thác tạm thời và là điểm kết nối trực tiếp giữa hai tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương và vành đai III của TP.Hồ Chí Minh.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương (hai chiều) đến Nút giao số 1 rẽ xuống tại các nhánh ra để nhập vào cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua một đoạn đường (300m) được tổ chức giao thông đặc biệt (đoạn kết nối), đi qua trạm thu phí vào cao tốc Bến Lức - Long Thành để đi Quốc lộ 1A.

Các phương tiện trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (hướng từ Quốc lộ 1A - cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương) di chuyển qua một đoạn đường (300m) được tổ chức giao thông đặc biệt (đọan kết nối) để nhập vào các nhánh thuộc nút giao lên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đi về các tỉnh Miền Tây hoặc đi về TP. Hồ Chí Minh.

Tài xế chú ý các nút giao

Tại Nút giao số 2 (tại Km3+420) - giao giữa Dự án với Quốc lộ 1: Đây là nút giao khác mức có vòng xuyến trung tâm, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A - trục giao thông huyết mạch giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Nút giao có đầy đủ 4 nhánh lên/xuống tuyến cao tốc, cùng với hệ thống vòng xuyến giúp điều tiết và chuyển hướng linh hoạt giữa các hướng đi.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (chiều từ cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương về Quốc lộ 1A) rẽ phải ra khỏi đường cao tốc tại nhánh ra của Nút giao, tiếp tục rẽ trái nhập Quốc lộ 1A đi Long An hoặc nhập vào vòng xuyến của Nút giao để đi ra đường Nguyễn Văn Linh (TP. Hồ Chí Minh) trên Quốc lộ 1A.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chụp từ trên cao.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến chính cao tốc Bến Lức - Long Thành theo chiều từ Long Thành → Bến Lức, khi đến Km3+420 (nút giao số 2) như sau:

Rẽ phải để ra Quốc lộ 1A: Tại Km3+420, rẽ phải vào nhánh ra của Nút giao để thoát khỏi tuyến cao tốc. Sau khi ra khỏi cao tốc, phương tiện tiếp cận vòng xuyến trung tâm các phương tiện rẽ phải tại vòng xuyến → đi về TP.Hồ Chí Minh (hướng đường Nguyễn Văn Linh) theo Quốc lộ 1A. Hoặc rẽ trái tại vòng xuyến → đi về Long An, Đức Hòa, Bến Lức theo Quốc lộ 1A.

Tiếp tục đi thẳng trên tuyến chính cao tốc (không rẽ), đến Nút giao số 1 (Km0+700). Tại đây, có thể kết nối với cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương để đi về miền Tây (Tiền Giang, Cần Thơ…) hoặc quay đầu về TP.Hồ Chí Minh. Do đoạn tuyến Km0+700 - Km3+420 (từ Nút giao số 1 đến Nút giao số 2) hạn chế xe tải có tải >10 tấn lưu thông, vì vậy xe tải >10 tấn từ Long Thành về Bến Lức bắt buộc phải rẽ phải ra khỏi cao tốc tại nhánh ra này.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ đường Nguyễn Văn Linh đi Long An đến Nút giao rẽ phải vào nhánh lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ Long An đến Nút giao di chuyển theo vòng xuyến, rẽ trái nhập vào nhánh lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Các phương tiên lưu thông trên Quốc lộ 1A tham gia vào đường cao tốc tại các nhánh lên của Nút giao hoặc lưu thông hai chiều di chuyển theo vòng xuyến của dự án.

Tại nút giao số 4 (tại Km21+ 850) - giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Nguyễn Văn Tạo (TP. Hồ Chí Minh): Đây là điểm kết thúc đoạn tuyến đang được khai thác tạm thời. Nút giao có hình thức nút giao khác mức dạng liên thông, kết nối với đường Nguyễn Văn Tạo - tuyến trục chính khu Nam, dẫn về Trung tâm TP. Hồ Chí Minh hoặc khu vực Cảng Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long Hậu.

Phương tiện trên tuyến chính đường cao tốc Bến Lức - Long Thành hướng từ Bến Lức đi Long Thành khi đến Nút giao rẽ phải tại nhánh ra khỏi đường cao tốc, đi qua trạm thu phí, lưu thông trên đường dẫn để nhập đến Nút giao giữa đường dẫn và đường Nguyễn Văn Tạo, rẽ phải đi về Khu công nghiệp Hiệp Phước, Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn, khu vực cảng biển, xã Long Hậu, Cần Giuộc hoặc rẽ trái đi về Trung tâm TP. Hồ Chí Minh qua đường Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Hữu Thọ - Cầu Kênh Tẻ - Quận 7.

Phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tạo từ khu vực Nhà Bè, Quận 7 hoặc Long Hậu, Hiệp Phước, di chuyển trên đường Nguyễn Văn Tạo đến vị trí Nút giao, rẽ vào đường dẫn tại Nút giao của đường dẫn với đường cao tốc, di chuyển qua trạm thu phí, tiếp tục di chuyển và rẽ phải theo chỉ dẫn của biển báo nhập vào đường cao tốc để đi về đầu tuyến (Bến Lức).

Tại nút giao số 7 (Km50+530) - Nút giao Phước An (giao giữa Dự án với đường vào Cảng Phước An): Đây là nút giao khác mức dạng liên thông có vòng xuyến trung tâm, cho phép tổ chức điều hướng linh hoạt và kết nối trực tiếp: Giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và khu vực Cảng Phước An, đường Trường Chinh, huyện Nhơn Trạch và Giữa khu công nghiệp Phước An - Nhơn Trạch và các hướng đi Quốc lộ 51 - TP. Hồ Chí Minh qua cao tốc.

Các phương tiện lưu thông trên đường từ Cảng Phước An đến Nút giao rẽ phải vào nhánh lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi Quốc lộ 51; Các phương tiện lưu thông hướng từ huyện Nhơn Trạch đến Nút giao di chuyển theo vòng xuyến, rẽ trái nhập vào nhánh lên cao tốc Bến Lức - Long Thành đi Quốc lộ 51.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (chiều từ Quốc lộ 51 về Phước An) rẽ phải ra khỏi đường cao tốc tại nhánh ra của Nút giao rẽ trái nhập vào vòng xuyến để đi Cảng Phước An hoặc rẽ phải đi về huyện Nhơn Trạch (trên đường Trường Chinh).

Các phương tiện lưu thông hai chiều trên đường từ Cảng Phước An đến Huyện Nhơn Trạch di chuyển thông qua vòng xuyến tại nút giao Phước An.

Nút giao số 8 (Km57+581) - giao giữa Dự án với Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu: Đây là nút giao có vòng xuyến trung tâm, kết nối trực tiếp giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 51 - trục giao thông chiến lược nối TP.Biên Hòa - TP. Bà Rịa - TP.Vũng Tàu, đồng thời phục vụ kết nối đến các khu công nghiệp, cảng và sân bay Long Thành trong tương lai.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 (hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu) đến Nút giao số 8, có thể rẽ phải vào đường dẫn lên cao tốc Bến Lức - Long Thành để đi về Cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) hoặc đi về TP.Hồ Chí Minh.

Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 (hướng từ Vũng Tàu đi Biên Hòa) đến Nút giao số 8, đi theo vòng xuyến, rẽ trái lên đường dẫn để nhập vào cao tốc Bến Lức - Long Thành đi về Cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) hoặc đi về TP.Hồ Chí Minh.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (chiều từ Phước An đi Quốc lộ 51) rẽ phải ra khỏi đường cao tốc trên đường dẫn và tiếp tục rẽ phải nhập vào Quốc lộ 51 để đi Vũng Tàu hoặc rẽ trái nhập vào vòng xuyến để đi Biên Hòa (trên Quốc lộ 51).

Các phương tiện lưu thông hai chiều trên Quốc lộ 51 (Biên Hòa - Vũng Tàu) di chuyển thông qua vòng xuyến tại nút giao Quốc lộ 51.