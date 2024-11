Elon Musk chỉ trích Jennifer Lopez

Ngày 4/11, Elon Musk xuất hiện trên podcast The Joe Rogan Experience. Trong cuộc trò chuyện, tỷ phú Mỹ thảo luận với Joe Rogan về mối quan hệ giữa Jennifer Lopez và ông trùm mới bị bắt Sean “Diddy” Combs.

Elon Musk nhắc đến mối quan hệ giữa Jennifer Lopez và Diddy trên podcast.

Với tư cách là người ủng hộ nhiệt tình nhất của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Elon Musk không hài lòng về việc Jennifer Lopez công khai chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ và kêu gọi bỏ phiếu cho bà Kamala Harris.

CEO Tesla cho rằng cử tri đừng nghe theo giọng ca On The Floor vì cô luôn giữ kín những gì mình biết về Diddy.

“JLo giống như bạn gái cũ của ông ấy và quyết định cảnh báo mọi người về Donald Trump. Thử tính xem có bao nhiêu người được cô ấy cảnh báo về Diddy, đúng không? Ồ, không ai cả. Có lẽ chúng ta không nên tin vào ý kiến của cô ấy”, Elon Musk phân tích.

Jennifer Lopez hẹn hò với Diddy từ năm 1999 đến 2001. Trong thời gian này, cô từng bị áp giải về đồn cảnh sát cùng ông trùm hip hop liên quan đến một vụ nổ súng, nhưng sau đó được thả. Người đẹp cũng được ghi lại ôm ấp Diddy tại Bữa tiệc Trắng khét tiếng.

Tuy nhiên, cô không dính líu đến vụ kiện tụng nào liên quan đến tình cũ. Không rõ người đẹp sinh năm 1969 có biết về con người thật của Diddy hay không.

Đến nay, Jennifer Lopez chưa lên tiếng về vụ bắt giữ ông trùm vào giữa tháng 9.

Elon Musk cho rằng Jennifer Lopez biết về những hành vi phạm tội của Diddy. Ảnh: Getty Images/FilmMagic.

Bất chấp điều đó, Elon Musk cho rằng JLo và những người nổi tiếng khác biết chuyện, nhưng không chịu lên tiếng.

“Những người trong ngành âm nhạc giải trí phải biết rằng Diddy có hành vi ngược đãi trẻ em, mà họ để để anh ta tiếp tục làm vậy. Trách nhiệm của họ ở đâu? Họ chắc chắn phải biết”, ông chủ SpaceX chất vấn.

Tuy nhiên, trước khi Diddy xảy ra chuyện, Elon Musk được cho là từng khoe khoang về tình bạn thân thiết với ông trùm.

Trong cuốn sách Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter (phát hành vào tháng 9), Elon nói với Detavio Samuels, CEO Revolt - kênh truyền hình do Diddy đồng sáng lập, rapper I’ll Be Missing You là nhà đầu tư của Twitter.

“Ông biết đó anh ấy là bạn tốt của tôi. Chúng tôi nhắn tin rất nhiều”, cuốn sách trích dẫn lời Elon Musk.

Vào đầu tháng 10, nữ ca sĩ Aubrey O'Day cũng ám chỉ bạn bè của Elon Musk biết về cáo buộc Diddy xâm hại tình dục bé trai 9 tuổi.

Elon Musk chưa bình luận gì về những thông tin trên dù được báo chí liên hệ.

Trước Jennifer Lopez, tỷ phú công nghệ từng châm chọc Cardi B và Taylor Swift vì lên tiếng ủng hộ bà Harris.