Thứ tư, ngày 27/08/2025 07:27 GMT+7

EVNNPC chủ động ứng phó, quyết liệt khắc phục lưới điện sau bão số 5

Phương Vy Thứ tư, ngày 27/08/2025 07:27 GMT+7
Sau khi bão số 5 (Kajiki) gây ảnh hưởng nặng nề tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để nhanh chóng khắc phục sự cố, từng bước khôi phục cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất của Nhân dân.
Chủ động ứng phó từ trước bão

Sáng nay, ngày 26/8/2025, bão số 5 (Kajiki) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên địa phận Lào sau khi hoành hành hơn 10 giờ tại khu vực miền Trung Việt Nam, trọng tâm là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi vào bờ, bão có sức gió mạnh nhất cấp 12 và đã giảm xuống cấp 8 khi đến biên giới Việt – Lào.

Đội xung kích Công ty Điện lực Bắc Ninh xuất phát lên đường hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 5 Kajiki tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết: Ngay từ trước khi bão số 5 đổ bộ, nhằm chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, EVNNPC đã phát đi Công điện khẩn số 4196/CĐ-EVNNPC (ngày 22/8/2025), yêu cầu 100% đơn vị thành viên triển khai ngay các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và hệ thống điện.

Tiếp đó, Công điện số 4219/CĐ-EVNNPC (ngày 24/8/2025), tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN và Tổng công ty; tập trung gia cố các điểm xung yếu; bố trí trực vận hành 24/24; phối hợp với chính quyền địa phương phát quang hành lang tuyến, tăng cường tuyên truyền an toàn điện và báo cáo kịp thời diễn biến thiệt hại, tiến độ khắc phục.

EVNNPC yêu cầu toàn bộ đơn vị thành viên triển khai phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm xử lý nhanh, hiệu quả khi sự cố xảy ra.

PC Quảng Ninh hỗ trợ khắc phục hệ thống lưới điện tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Quyết liệt khắc phục, nỗ lực khôi phục điện

Đến sáng ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khu vực phải ngừng, giảm cung cấp điện. Tuy nhiên, các đơn vị Điện lực đã nỗ lực khôi phục, cấp điện trở lại cho 509.000 khách hàng và 2.685 trạm biến áp vận hành trở lại.

EVNNPC chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 3 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại Thanh Hóa: Hiện còn khoảng 395.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 3.196 trạm biến áp và 80 đường dây trung thế gặp sự cố. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khôi phục nhiều trạm biến áp, song một số khu vực vẫn gặp khó khăn do mưa lớn, ngập úng, giao thông chia cắt. Đáng chú ý, trong 3 trạm bơm tiêu úng bị ảnh hưởng, đến nay vẫn đang tiếp tục nỗ lực cấp điện trở lại để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

PC Hưng Yên hỗ trợ khắc phục hệ thống lưới điện tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Tại Nghệ An: Còn khoảng 870.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 6.187 trạm biến áp và 148 đường dây trung thế gặp sự cố. Công tác kiểm đếm, xử lý vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự hỗ trợ của nhiều đội xung kích từ các Điện lực khu vực phía Bắc.

Đối với khu vực Hà Tĩnh: Còn khoảng 349.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 2.466 trạm biến áp và 62 đường dây trung thế gặp sự cố. Thiệt hại nặng nề hơn khi một số cột điện bị gãy đổ, dây dẫn hư hỏng. Tuy nhiên, nhiều trạm biến áp quan trọng đã được khôi phục nhằm bảo đảm cấp điện cho phụ tải thiết yếu, trong đó có bệnh viện và hạ tầng trọng điểm.

Hiện tại, thời tiết tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn có mưa lớn diện rộng, các đơn vị vẫn nỗ lực song song: kiểm đếm thiệt hại và tổ chức khắc phục sự cố ngay tại hiện trường. EVNNPC đã huy động nhiều Đội xung kích từ các Công ty Điện lực trực thuộc cùng lực lượng nhà thầu di chuyển vào hỗ trợ.

Tổng cộng, EVNNPC đã điều động 10 đội xung kích với hơn 326 CBCNV từ các Công ty Điện lực khu vực phía Bắc, đồng thời nhận được sự chi viện từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) với 210 CBCNV từ các Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Trị, nâng tổng lực lượng hỗ trợ lên hơn 536 người, trong đó Hà Tĩnh có 316 người và Nghệ An 220 người.

PC Sơn La chuẩn bị phương tiện vật tư lên đường hỗ trợ khắc phục hệ thống lưới điện tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Ngay trong đêm 25/8, các đoàn từ Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ…đã xuất phát mang theo thiết bị, vật tư chuyên dụng, sẵn sàng thi công trong điều kiện khắc nghiệt.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định: “Đây là lực lượng tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hỗ trợ khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất. EVNNPC cam kết huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của các đồng nghiệp EVNCPC đã nhanh chóng sát cánh cùng EVNNPC trong lúc khó khăn.”

Với tinh thần đoàn kết – kỷ luật – quyết tâm cao, EVNNPC nỗ lực phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa trước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần mang lại dòng điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống Nhân dân và tạo thêm ý nghĩa trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Ngành Điện lực miền Bắc tiếp tục ứng trực 24/7, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, quyết tâm xử lý và khắc phục sự cố điện sau bão, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

EVNNPC sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại và công tác ứng phó trong các bản tin tiếp theo, đồng thời rất mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của quý khách hàng trong vùng bị ảnh hưởng do gián đoạn cung cấp điện.

EVNNPC khuyến cáo an toàn điện trong dân
Trước khi bão đổ bộ, người dân cần kiểm tra, gia cố hệ thống điện trong nhà và nơi làm việc. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh đặt ổ cắm và thiết bị điện tại nơi có nguy cơ bị mưa tạt, ngập nước.
Khi bão đến, nếu buộc phải ra ngoài do công việc hoặc điều kiện khách quan, cần tuyệt đối tránh đứng gần cột điện, trạm điện hoặc tiếp xúc với các thiết bị điện khi trời mưa to, gió giật. Trong nhà, nếu sàn nhà bị ngập hoặc ẩm ướt, cần ngắt nguồn điện (cắt cầu dao). Cầu dao, cầu chì, aptomat và ổ cắm nên được bố trí cao trên 1m40, khô ráo, tránh trẻ nhỏ tiếp xúc hoặc gây chập điện khi ngập nước.
Tại các khu vực bị ngập lụt, chỉ đóng điện trở lại sau khi đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trong nhà để phát hiện và loại trừ các hư hỏng, hiện tượng mất an toàn.
Khi phát hiện người bị điện giật, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện và kêu gọi người hỗ trợ. Nếu chưa thể ngắt điện ngay, phải dùng gậy gỗ khô, sào tre để gạt dây điện hoặc kéo nạn nhân bằng quần áo khô. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người bị nạn.
Trong trường hợp phát hiện sự cố điện trong nhà hoặc ngoài đường, người dân không nên tự ý sửa chữa nếu không có kiến thức và dụng cụ phù hợp, tránh gây tai nạn điện. Hãy liên hệ ngay với ngành điện để được hỗ trợ qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của EVNNPC: 1900 6769.

Xem thêm

