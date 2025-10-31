FIFA công bố bằng chứng vạch tội LĐBĐ Malaysia

FIFA công bố bằng chứng về nguồn gốc của Facundo Garces

Theo kết quả điều tra được công bố rạng sáng 31/10 (giờ Việt Nam), FIFA khẳng định gia đình Garces hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với Malaysia như FAM từng trình bày.

Tài liệu được FIFA công bố cho thấy ông Carlos Rogelio Fernandez, ông nội của Facundo Garces, sinh ra tại Argentina chứ không phải Malaysia. Hồ sơ do Cơ quan Đăng ký Dân sự tỉnh Santa Fe (Argentina) cung cấp xác nhận ông Fernandez được sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina - trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của FAM rằng ông có nơi sinh tại Penang, Malaysia.



Facundo Garces. Ảnh: FAM.

Điều đáng chú ý là dù ngày và tháng sinh của ông Fernandez trong cả hai nguồn thông tin đều trùng khớp, song địa điểm sinh mới là yếu tố then chốt chứng minh FAM đã cung cấp thông tin sai lệch. Trong bản sao trích lục khai sinh chính thức, đoạn ghi chú rõ ràng nêu: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, độc thân, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai rằng tại nhà riêng trên đường số 22, một bé trai da trắng được sinh ra và được bà thừa nhận là con ruột”.

Chi tiết này xác nhận mẹ của ông Fernandez - tức bà cố của Facundo Garces là công dân Argentina, qua đó khẳng định toàn bộ huyết thống của gia đình cầu thủ này đều xuất phát từ Argentina. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyên bố của FAM về “gốc gác Malaysia” trong gia đình Garces hoàn toàn không có cơ sở pháp lý hay thực tế.

Vụ việc gây chấn động dư luận bóng đá khu vực Đông Nam Á khi FAM từng khẳng định Facundo Garces đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia theo diện “có tổ tiên người Malaysia”. Tuy nhiên, với bằng chứng xác thực từ FIFA, giả thuyết này đã bị bác bỏ hoàn toàn.

Dù vậy, FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến đơn kháng cáo của FAM trong vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ đang gây tranh cãi.

Hôm 26/9, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) số tiền 350.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 11,583 tỷ đồng) vì sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vào sân trong trận đầu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup Asian Cup giữa Malaysia với ĐT Việt Nam vào ngày 10/6/2025.

Ngoài ra, 7 cầu thủ kể trên, mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 66,19 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.