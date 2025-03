First Real và Green Future hợp tác triển khai 1.000 ô tô điện VinFast tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real sẽ thuê 1.000 ô tô điện VinFast từ GF nhằm xây dựng hệ thống vận tải thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững tại Đà Nẵng.

Chỉ ba ngày sau khi chính thức ra mắt tại Đà Nẵng, Green Future đã đạt được thỏa thuận quan trọng với First Real, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng dịch vụ của công ty tại khu vực miền Trung.

Theo nội dung hợp tác, GF sẽ bàn giao trước 300 ô tô điện VinFast để First Real đưa vào vận hành ngay trong giai đoạn đầu. Phần còn lại của đội xe sẽ được bổ sung trong năm 2025. Toàn bộ xe sẽ do hai công ty thành viên của First Real là Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt An Group và Công ty Cổ phần Green Motion quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong vận hành.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị First Real nhấn mạnh: "Việc tích hợp dàn xe điện hiện đại vào hệ sinh thái dịch vụ của First Real không chỉ mở ra những cơ hội phát triển mới theo định hướng xanh và bền vững, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp tích cực cho lộ trình chuyển đổi xanh của thành phố Đà Nẵng và Việt Nam".

Về phía Green Future, ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Kinh doanh của công ty cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào sự hợp tác này: "Đà Nẵng là một trong những thị trường trọng điểm mà GF sẽ tập trung phát triển trong năm 2025. Hợp tác với First Real không chỉ mở ra cơ hội cho cả hai bên mà còn thúc đẩy du lịch xanh, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững của thành phố".

Việc triển khai 1.000 xe ô tô điện không chỉ giúp First Real mở rộng dịch vụ cho thuê xe mà còn tạo ra giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường, phù hợp với mục tiêu giảm phát thải của Chính phủ Việt Nam. Đồng thời, hệ thống xe điện này sẽ được kết nối với các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước, giúp nâng cao tiện ích cho du khách.

1.000 ô tô điện VinFast được cho thuê nhằm triển khai mô hình du lịch xanh tại Đà Nẵng.

Trước Đà Nẵng, Green Future đã triển khai dịch vụ cho thuê xe điện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của công ty trong việc mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời góp phần lan tỏa xu hướng giao thông xanh tại các đô thị lớn.

Với sự hợp tác giữa First Real và Green Future, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn sẽ có thêm một cú hích mạnh mẽ, mang đến những trải nghiệm hiện đại, bền vững và đẳng cấp hơn cho du khách. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp Đà Nẵng tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành đô thị xanh và thông minh trong tương lai.