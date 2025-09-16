Flora Avenue – Điểm đến mới cho cộng đồng cư dân chất lượng tại Nam Hà Nội

Tiếp nối sức hút ấn tượng của các sản phẩm bất động sản ven trục đại lộ lễ hội chỉ sau một năm ra mắt thị trường phía Nam Thủ đô, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tiếp tục giới thiệu phân khu Flora Avenue - tâm điểm mới của Sun Urban City.

Giao điểm của mọi dòng chảy

Với quy mô lên tới 176ha, có thể gọi Flora Avenue là “tâm điểm của tâm điểm” bởi phân khu nắm giữ lợi thế vị trí đắc địa cả về phong thủy, giao thương, kết nối nội khu, kết nối vùng thuận tiện.

Trước hết, nhờ ưu thế kế cận giao điểm ba dòng sông: sông Đáy, sông Nhuệ và sông Châu Giang, Flora Avenue được nuôi dưỡng bởi mạch nguồn trù phú nhất vùng châu thổ. Ba dòng sông quyện chảy, tạo thế đất hiếm có, vừa khoáng đạt vừa an lành, mang theo hơi thở thịnh vượng, trường tồn.

Nằm tại giao điểm các trục giao thông huyết mạch, Flora Avenue giữ vai trò trái tim kết nối và tiện ích của Sun Urban City. (Ảnh: Sun Property).

Flora Avenue cũng hưởng lợi trực tiếp từ vị trí cửa ngõ giao thương phía Nam Thủ đô của toàn đô thị Sun Urban City, tiếp giáp cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và dễ dàng kết nối với Vành đai 5 Vùng Thủ đô thông qua đường gom nút giao Phú Thứ. Đặc biệt, trong quy hoạch của Sun Urban City, Flora Avenue được khoanh vùng bởi các tuyến giao thông trọng điểm, vừa đảm bảo liên thông nội khu, vừa mở ra mạng lưới kết nối nội – ngoại khu thuận tiện.

Được ví như ‘mạch ngang’ chiến lược, tuyến đường 32m bắt đầu từ Sun Urban City, trực tiếp liên thông với Sun River City và Sun Legacy City, tạo hành lang giao thông nội bộ thông suốt cho toàn siêu đô thị Sun Mega City. Dọc hai bên trục 32m là ba công viên: Công viên Thể thao, Công viên Sun World và Công viên Sinh thái cùng các dãy nhà cao tầng Park Residence thuộc Flora Avenue. Nhờ trục kết nối này, cư dân sẽ di chuyển thuận tiện trong phạm vi từng phân khu, lại thừa hưởng trọn vẹn tiện ích và trải nghiệm của cả ba đô thị thành phần.

Song hành với “mạch ngang” 32m, tuyến đường 36m giữ vai trò “mạch dọc” then chốt. Tuyến đường này bắt đầu từ đường gom nút giao Phú Thứ, chạy xuyên phân khu, kết nối Công viên Văn hóa và hướng tới ga Liêm Tuyền của tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam trong tương lai, mở ra trục giao thông nhanh, kết nối Flora Avenue không chỉ với nội khu mà còn với các trung tâm vùng và quốc gia.

Không gian sống xanh, giàu giá trị trải nghiệm mỗi ngày. (Ảnh: Sun Property).

Đặt tại vị trí tâm điểm giao thoa giữa các “mạch giao thông” ấy, Flora Avenue trở thành trái tim tiện ích của Sun Urban City. Trong vòng bán kính ngắn, cư dân dễ dàng tiếp cận đầy đủ nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và giải trí: từ hệ thống trường liên cấp, trường nghề, Bệnh viện Mặt Trời cho tới bốn đại công viên.

Không chỉ là dòng chảy an cư, Flora Avenue còn sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững khi Sun Urban City đang hình thành cộng đồng sôi động. Công viên nước Sun World Hà Nam khai trương cùng trục đại lộ lễ hội vận hành ổn định đang thu hút lượng lớn cư dân, du khách và nhà đầu tư, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực.

Chuẩn sống mới, trọn vẹn cho an cư, đầu tư

Phân khu Flora Avenue sở hữu hai dòng sản phẩm chủ lực: bộ đôi căn hộ cao tầng Park Residence và Road Residence, bên cạnh quỹ townhouse, villa thấp tầng mặt tiền 4-8m. Đặc biệt, sự sắp đặt tinh tế của các khối nhà và không gian tiện ích tạo nên hai sắc thái sống riêng biệt mà sôi động ngay trong lòng đô thị.

Đại lộ hoa 10ha tâm điểm cảnh quan và thương mại của Flora Avenue. (Ảnh: Sun Property).

Nổi bật tại trung tâm phân khu, Đại lộ hoa rộng tới 98m, trải dài trên diện tích hơn 10ha trở thành điểm nhấn cảnh quan và tiện ích chủ đạo. Những tán cây xanh mướt, xen lẫn mai anh đào và ban Tây Bắc hai bên dòng kênh nước yên bình không chỉ tạo nên khung cảnh rực rỡ theo từng bước chân cư dân, mà còn mang đến không gian thư giãn, dạo bộ, vui chơi ngoài trời,… Khéo léo hòa vào nhịp sống đô thị, các vườn nội khu lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa như Vườn Liễu Đôi, Vườn Quýt, Vườn Lụa, phát triển theo mô hình “pocket garden”, hoàn thiện không gian sinh thái, không gian xanh ấn tượng, nơi mỗi góc nhỏ đều thấm đẫm bản sắc văn hóa.

Nương theo Đại lộ hoa, dãy sản phẩm thấp tầng hiện lên như một “ ngôi làng trong phố” yên bình giữa nhịp sống đô thị sôi động. Khoác lên mình vẻ đẹp Indochine tinh tế, dấu ấn thẩm mỹ mang “DNA” của Sun Group với 410 mẫu thiết kế không trùng lặp, tạo nên một dải kiến trúc hài hòa, vừa sang trọng vừa duy mỹ.

Thiết kế mặt tiền 4–8m giúp nhà phố Flora Avenue khai thác tối đa giá trị kinh doanh. (Ảnh: Sun Property).

Các nhà phố sở hữu mặt tiền 4–8m, chiều cao từ 3 đến 4,5 tầng, hưởng trọn lợi thế thương mại từ dòng khách sôi động đổ về Đại lộ Hoa. Tương tự như các đại lộ hoa anh đào nổi tiếng tại Bonn (Đức) hay Tokyo (Nhật Bản), nơi thu hút hàng ngàn lượt tham quan, mua sắm và check-in mỗi mùa. Theo khảo sát năm 2024 của Klook, có đến 87% du khách châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng thực hiện một chuyến đi riêng biệt đến các điểm đến mùa hoa anh đào chỉ để chiêm ngưỡng sắc hoa nở rộ trong tháng 3 – tháng 4.

Gắn liền với các vị trí chiến lược và các tuyến giao thông huyết mạch, bộ đôi sản phẩm cao tầng trở thành tâm điểm của nhịp sống năng động, hiện đại. Nằm liền kề 4 đại công viên, cư dân Park Residence vừa được tận hưởng nhịp sống tiện nghi, giải trí bất tận, vừa dễ dàng khai thác kinh doanh từ các mô hình cho thuê lưu trú. Trong khi đó, Road Residence với vị trí đặc địa mặt tiền các đại lộ sầm uất, sở hữu lợi thế di chuyển nhanh chóng đến mọi điểm nóng của thành phố.

Bộ đôi Park Residence và Road Residence mang nhịp sống năng động, hiện đại. (Ảnh: Sun Property).

Với quỹ sản phẩm đa dạng, không gian sống lý tưởng cho mọi thế hệ và khả năng kết nối vượt trội, Flora Avenue ra mắt đúng thời điểm “vàng”, khi nhu cầu nhà ở phía Nam Thủ đô đang tăng mạnh. Dự án liền kề khu công nghiệp Đồng Văn, khu Đại học Nam Cao – “thủ phủ” của các tổ hợp giáo dục chất lượng, cùng làn sóng an cư từ lực lượng chuyên gia, bác sĩ của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, trước khi các cơ sở này đi vào vận hành.

Sự kết hợp giữa nguồn cầu dồi dào từ cư dân chất lượng cao và nguồn cung đa dạng từ Flora Avenue tạo nên cơ hội lý tưởng cho cả sinh sống và đầu tư, khẳng định vị thế tâm điểm của phân khu trong bức tranh phát triển năng động của khu Nam Hà Nội.