Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Nhà đất
Thứ ba, ngày 16/09/2025 16:26 GMT+7

Flora Avenue – Điểm đến mới cho cộng đồng cư dân chất lượng tại Nam Hà Nội

+ aA -
Mộc Mộc Thứ ba, ngày 16/09/2025 16:26 GMT+7
Mang sắc thái hoàn toàn mới, phân khu Flora Avenue giao thoa giữa nhịp sống sôi động và sự an yên hiếm có trong bức tranh đô thị hiện đại. Với vị trí “trung tâm của trung tâm”, phân khu sở hữu trọn vẹn những lợi thế đắt giá, khẳng định giá trị khác biệt giữa lòng đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tiếp nối sức hút ấn tượng của các sản phẩm bất động sản ven trục đại lộ lễ hội chỉ sau một năm ra mắt thị trường phía Nam Thủ đô, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tiếp tục giới thiệu phân khu Flora Avenue - tâm điểm mới của Sun Urban City.

Giao điểm của mọi dòng chảy

Với quy mô lên tới 176ha, có thể gọi Flora Avenue là “tâm điểm của tâm điểm” bởi phân khu nắm giữ lợi thế vị trí đắc địa cả về phong thủy, giao thương, kết nối nội khu, kết nối vùng thuận tiện.

Trước hết, nhờ ưu thế kế cận giao điểm ba dòng sông: sông Đáy, sông Nhuệ và sông Châu Giang, Flora Avenue được nuôi dưỡng bởi mạch nguồn trù phú nhất vùng châu thổ. Ba dòng sông quyện chảy, tạo thế đất hiếm có, vừa khoáng đạt vừa an lành, mang theo hơi thở thịnh vượng, trường tồn.

Nằm tại giao điểm các trục giao thông huyết mạch, Flora Avenue giữ vai trò trái tim kết nối và tiện ích của Sun Urban City. (Ảnh: Sun Property).

Flora Avenue cũng hưởng lợi trực tiếp từ vị trí cửa ngõ giao thương phía Nam Thủ đô của toàn đô thị Sun Urban City, tiếp giáp cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và dễ dàng kết nối với Vành đai 5 Vùng Thủ đô thông qua đường gom nút giao Phú Thứ. Đặc biệt, trong quy hoạch của Sun Urban City, Flora Avenue được khoanh vùng bởi các tuyến giao thông trọng điểm, vừa đảm bảo liên thông nội khu, vừa mở ra mạng lưới kết nối nội – ngoại khu thuận tiện.

Được ví như ‘mạch ngang’ chiến lược, tuyến đường 32m bắt đầu từ Sun Urban City, trực tiếp liên thông với Sun River City và Sun Legacy City, tạo hành lang giao thông nội bộ thông suốt cho toàn siêu đô thị Sun Mega City. Dọc hai bên trục 32m là ba công viên: Công viên Thể thao, Công viên Sun World và Công viên Sinh thái cùng các dãy nhà cao tầng Park Residence thuộc Flora Avenue. Nhờ trục kết nối này, cư dân sẽ di chuyển thuận tiện trong phạm vi từng phân khu, lại thừa hưởng trọn vẹn tiện ích và trải nghiệm của cả ba đô thị thành phần.

Song hành với “mạch ngang” 32m, tuyến đường 36m giữ vai trò “mạch dọc” then chốt. Tuyến đường này bắt đầu từ đường gom nút giao Phú Thứ, chạy xuyên phân khu, kết nối Công viên Văn hóa và hướng tới ga Liêm Tuyền của tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam trong tương lai, mở ra trục giao thông nhanh, kết nối Flora Avenue không chỉ với nội khu mà còn với các trung tâm vùng và quốc gia.

Không gian sống xanh, giàu giá trị trải nghiệm mỗi ngày. (Ảnh: Sun Property).

Đặt tại vị trí tâm điểm giao thoa giữa các “mạch giao thông” ấy, Flora Avenue trở thành trái tim tiện ích của Sun Urban City. Trong vòng bán kính ngắn, cư dân dễ dàng tiếp cận đầy đủ nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và giải trí: từ hệ thống trường liên cấp, trường nghề, Bệnh viện Mặt Trời cho tới bốn đại công viên.

Không chỉ là dòng chảy an cư, Flora Avenue còn sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững khi Sun Urban City đang hình thành cộng đồng sôi động. Công viên nước Sun World Hà Nam khai trương cùng trục đại lộ lễ hội vận hành ổn định đang thu hút lượng lớn cư dân, du khách và nhà đầu tư, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực.

Chuẩn sống mới, trọn vẹn cho an cư, đầu tư

Phân khu Flora Avenue sở hữu hai dòng sản phẩm chủ lực: bộ đôi căn hộ cao tầng Park Residence và Road Residence, bên cạnh quỹ townhouse, villa thấp tầng mặt tiền 4-8m. Đặc biệt, sự sắp đặt tinh tế của các khối nhà và không gian tiện ích tạo nên hai sắc thái sống riêng biệt mà sôi động ngay trong lòng đô thị.

Đại lộ hoa 10ha tâm điểm cảnh quan và thương mại của Flora Avenue. (Ảnh: Sun Property).

Nổi bật tại trung tâm phân khu, Đại lộ hoa rộng tới 98m, trải dài trên diện tích hơn 10ha trở thành điểm nhấn cảnh quan và tiện ích chủ đạo. Những tán cây xanh mướt, xen lẫn mai anh đào và ban Tây Bắc hai bên dòng kênh nước yên bình không chỉ tạo nên khung cảnh rực rỡ theo từng bước chân cư dân, mà còn mang đến không gian thư giãn, dạo bộ, vui chơi ngoài trời,… Khéo léo hòa vào nhịp sống đô thị, các vườn nội khu lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa như Vườn Liễu Đôi, Vườn Quýt, Vườn Lụa, phát triển theo mô hình “pocket garden”, hoàn thiện không gian sinh thái, không gian xanh ấn tượng, nơi mỗi góc nhỏ đều thấm đẫm bản sắc văn hóa.

Nương theo Đại lộ hoa, dãy sản phẩm thấp tầng hiện lên như một “ ngôi làng trong phố” yên bình giữa nhịp sống đô thị sôi động. Khoác lên mình vẻ đẹp Indochine tinh tế, dấu ấn thẩm mỹ mang “DNA” của Sun Group với 410 mẫu thiết kế không trùng lặp, tạo nên một dải kiến trúc hài hòa, vừa sang trọng vừa duy mỹ.

Thiết kế mặt tiền 4–8m giúp nhà phố Flora Avenue khai thác tối đa giá trị kinh doanh. (Ảnh: Sun Property).

Các nhà phố sở hữu mặt tiền 4–8m, chiều cao từ 3 đến 4,5 tầng, hưởng trọn lợi thế thương mại từ dòng khách sôi động đổ về Đại lộ Hoa. Tương tự như các đại lộ hoa anh đào nổi tiếng tại Bonn (Đức) hay Tokyo (Nhật Bản), nơi thu hút hàng ngàn lượt tham quan, mua sắm và check-in mỗi mùa. Theo khảo sát năm 2024 của Klook, có đến 87% du khách châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng thực hiện một chuyến đi riêng biệt đến các điểm đến mùa hoa anh đào chỉ để chiêm ngưỡng sắc hoa nở rộ trong tháng 3 – tháng 4.

Gắn liền với các vị trí chiến lược và các tuyến giao thông huyết mạch, bộ đôi sản phẩm cao tầng trở thành tâm điểm của nhịp sống năng động, hiện đại. Nằm liền kề 4 đại công viên, cư dân Park Residence vừa được tận hưởng nhịp sống tiện nghi, giải trí bất tận, vừa dễ dàng khai thác kinh doanh từ các mô hình cho thuê lưu trú. Trong khi đó, Road Residence với vị trí đặc địa mặt tiền các đại lộ sầm uất, sở hữu lợi thế di chuyển nhanh chóng đến mọi điểm nóng của thành phố.

Bộ đôi Park Residence và Road Residence mang nhịp sống năng động, hiện đại. (Ảnh: Sun Property).

Với quỹ sản phẩm đa dạng, không gian sống lý tưởng cho mọi thế hệ và khả năng kết nối vượt trội, Flora Avenue ra mắt đúng thời điểm “vàng”, khi nhu cầu nhà ở phía Nam Thủ đô đang tăng mạnh. Dự án liền kề khu công nghiệp Đồng Văn, khu Đại học Nam Cao – “thủ phủ” của các tổ hợp giáo dục chất lượng, cùng làn sóng an cư từ lực lượng chuyên gia, bác sĩ của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, trước khi các cơ sở này đi vào vận hành.

Sự kết hợp giữa nguồn cầu dồi dào từ cư dân chất lượng cao và nguồn cung đa dạng từ Flora Avenue tạo nên cơ hội lý tưởng cho cả sinh sống và đầu tư, khẳng định vị thế tâm điểm của phân khu trong bức tranh phát triển năng động của khu Nam Hà Nội.

Tham khảo thêm

Cư dân và du khách háo hức đón chờ “bữa tiệc” âm nhạc hoành tráng tại Vinhomes Golden Avenue

Cư dân và du khách háo hức đón chờ “bữa tiệc” âm nhạc hoành tráng tại Vinhomes Golden Avenue

Bộ ba đặc quyền sống khỏe, sống hạnh phúc tại Vinhomes Golden Avenue

Bộ ba đặc quyền sống khỏe, sống hạnh phúc tại Vinhomes Golden Avenue

K-Park Avenue - Biểu tượng sống mới giữa “trái tim” thủ phủ kinh tế Bắc Trung Bộ

K-Park Avenue - Biểu tượng sống mới giữa “trái tim” thủ phủ kinh tế Bắc Trung Bộ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đã đến lúc Nhà nước trực tiếp lập Trung tâm giao dịch: Loạn chiêu cò đất tung hoành (Bài 1)
16

Bộ Xây dựng mới đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất (TTGDBĐS&QSDĐ) do Nhà nước quản lý để khắc phục những mặt trái, thúc đẩy phát triển bền vững, minh bạch. Đây là ý tưởng từng được nhắc đến nhiều lần và lần này có những ý kiến cho rằng không thể chần chừ thêm.

Ninh Bình chuẩn bị đón 2 dự án tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng

Nhà đất
Ninh Bình chuẩn bị đón 2 dự án tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng

EU điều tra chống bán phá giá thép cán nguội, Việt Nam nằm trong danh sách

Nhà đất
EU điều tra chống bán phá giá thép cán nguội, Việt Nam nằm trong danh sách

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội độc lập

Nhà đất
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội độc lập

Nhà trong ngõ nhỏ vẫn có 2 khu vườn xanh mướt giữa phố đông

Nhà đất
Nhà trong ngõ nhỏ vẫn có 2 khu vườn xanh mướt giữa phố đông

Đọc thêm

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, 'húc' thủng tường nhà dân ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, "húc" thủng tường nhà dân ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Chiếc taxi công nghệ di chuyển trên đường Nguyễn Công Khi, xã Hóc Môn, TP.HCM, bất ngờ mất lái, tông sập hàng rào rồi đâm thủng tường nhà dân.

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ
Văn hóa - Giải trí

Phản hồi chính thức của phía Sơn Tùng M-TP việc liên quan tới web cá độ

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với Dân Việt, phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với thương hiệu cá độ.

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM
Kinh tế

The Privé giai đoạn 2: Biểu tượng an cư tinh hoa giữa trung tâm TP.HCM

Kinh tế

Trong bối cảnh TP.HCM đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ kinh tế trong nước và khu vực, thành công của The Privé vừa qua cho thấy xu hướng lựa chọn bất động sản của giới thượng lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng
Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng

Doanh nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những lời động viên, đánh giá cao tinh thần chủ động, tự chủ, tự lực, tự cường của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong công tác nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh.

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM
Giáo Dục

Tân Hiệp Phát tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước tương lai” tổng trị giá 9 tỷ đồng tại TP.HCM

Giáo Dục

Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM cùng Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã ký kết thoả thuận hợp tác chương trình “Cùng em vững bước tương lai” và trao tiền bảo trợ học tập 9 tháng đầu năm cho con cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Đề xuất gây chú ý 'định danh người livestream bán hàng qua VNeID': Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ
Thị trường

Đề xuất gây chú ý "định danh người livestream bán hàng qua VNeID": Chuyên gia nêu góc nhìn bất ngờ

Thị trường

Các chuyên gia cho rằng đề xuất định danh người livestream bán hàng qua VNeID là hướng đi đúng, nhưng không thể một sớm một chiều, cần vừa làm vừa điều chỉnh.

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tài liệu liên quan đến “bác sĩ tử thần” của Đức Quốc xã được giải mật như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 22/6/1949, bác sĩ Josef Mengele (biệt danh “Thiên sứ của tử thần” vì đã giết hại hàng nghìn người và tiến hành các thí nghiệm kinh hoàng tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã) nhập cảnh vào Buenos Aires (Argentina) bằng hộ chiếu giả dưới cái tên Helmut Gregor. Tài liệu về cuộc trốn chạy của tên trùm phát xít này đã được chính quyền Argentina giải mật chi tiết.

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine có thể mất sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu vì một động thái của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine có thể mất đi sự ủng hộ của một số đồng minh châu Âu do Mỹ cắt giảm viện trợ, Reuters đưa tin.

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng
Tin tức

Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng

Tin tức

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố danh sách 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải 'dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài'
Nhà nông

Ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phải "dành lấy cơ hội thay vì để mất vào tay doanh nghiệp nước ngoài"

Nhà nông

Đàn bò sữa trong nước giảm mạnh khiến tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa tươi nguyên liệu cũng giảm nhanh, từ 17,7%/năm giai đoạn 2010-2015 xuống còn 6,7%/năm giai đoạn 2015-2020 và chỉ còn 3,4%/năm giai đoạn 2020-2024. Trong khi đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa năm 2024 trên 1,1 tỷ USD, tăng trên 32% so với năm 2016.

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn
Chuyển động Sài Gòn

Đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn

Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp, HTX khi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM như làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất khi vay vốn.

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ
Chuyển động Sài Gòn

Nữ GenZ từng du học, nay trồng cam quýt công nghệ cao, có kênh TikTok với lời chào ai nghe cũng mát dạ

Chuyển động Sài Gòn

Từng du học ở Hà Lan, nữ GenZ Lâm Thị Mỹ Tiên trở quê trồng cam quýt, gần dựng thương hiệu C-Farm. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chào quen thuộc: "Chào mọi người, lại là em Tiên vườn cam đây".

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách
Xã hội

5 năm chịu đựng đau đớn, dáng đi cong lệch, khó đi lại do điều trị sai cách

Xã hội

Do tổn thương xương không được phát hiện và xử lý triệt để, bệnh nhân bị gãy lệch đầu dưới xương mác, khớp bàn chân dần bị vẹo, dáng đi cong lệch trong suốt 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Bạn đọc

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Bạn đọc

"Phát triển kinh tế chính là nền tảng quan trọng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Dân Việt.

Ấn tượng không gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Tin tức

Ấn tượng không gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Tin tức

Đây là hoạt động mở màn chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đông Á Thanh Hoá báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik về Doãn Ngọc Tân
Thể thao

Đông Á Thanh Hoá báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik về Doãn Ngọc Tân

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá vừa báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam về Doãn Ngọc Tân. Theo đó, tiền vệ 31 tuổi này đã có thể trở lại tập nhẹ cùng các đồng đội.

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù về 2 tội danh
Pháp luật

Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù về 2 tội danh

Pháp luật

Bình "kiểm" bị TAND khu vực 7, TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên làm chủ công nghệ chiên chân không liên tục
Nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên làm chủ công nghệ chiên chân không liên tục

Nhà nông

Sau chuyến công tác dài ngày ở Hà Giang, chúng tôi gặp được ThS Nguyễn Tiến Khương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phẩm (Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Dù vẫn còn mệt sau nhiều ngày công tác, nhưng ông vẫn nhiệt tình chia sẻ về hành trình đưa khoa học vào thực tiễn.

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ
Kinh tế

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ

Kinh tế

Dự án Đường vành đai phía Bắc TP Đà Nẵng trị giá 498 tỷ đồng đang bị “chặn” tiến độ bởi mặt bằng, mồ mả và đất nông nghiệp, khiến việc kết nối cầu Quảng Đà vẫn còn ngổn ngang.

Chuyên gia góp ý, tập hợp thành 1 bộ hiến kế tâm huyết trao tận tay lãnh đạo TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia góp ý, tập hợp thành 1 bộ hiến kế tâm huyết trao tận tay lãnh đạo TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

31 hiến kế tâm huyết, tiêu biểu của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã được tập hợp gửi đến lãnh đạo TP.HCM để vạch ra chiến lược phát triển ngành công thương TP.HCM giai đoạn tới.

4 điểm nghẽn kìm hãm logistics Việt Nam và định hướng đột phá từ chuyên gia
Kinh tế

4 điểm nghẽn kìm hãm logistics Việt Nam và định hướng đột phá từ chuyên gia

Kinh tế

Dù sở hữu tới 1,5 triệu xe tải đường bộ, nhiều hơn cả Thái Lan, nhưng khối lượng hàng hóa vận chuyển của Việt Nam chỉ bằng một nửa. Đây không chỉ là một con số mà chỉ ra vấn đề lớn hơn, ngành logistics thiếu sự kết nối, thiếu công nghệ và thiếu tư duy hợp tác.

Mang thai và sinh con một mình, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì đã bỏ rơi mình
Gia đình

Mang thai và sinh con một mình, tôi thầm cảm ơn chồng cũ vì đã bỏ rơi mình

Gia đình

Chồng tôi, người từng hứa sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời, lạnh lùng nói: “Anh chưa sẵn sàng làm bố. Em muốn giữ thì giữ, anh không liên quan”.

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh trong phim 'Chị ngã em nâng'
Văn hóa - Giải trí

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh trong phim "Chị ngã em nâng"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nhà sản xuất phim điện ảnh "Chị ngã em nâng" đã bất ngờ hé lộ những gương mặt gây chú ý trong phim gồm NSND Tạ Minh Tâm và NSƯT Hoài Linh.

Ba Lan đe dọa Nga ngay tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Điểm nóng

Ba Lan đe dọa Nga ngay tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Điểm nóng

Ba Lan sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm nhập không phận Ba Lan, Ngoại trưởng Radosław Sikorski tuyên bố tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Buổi họp này được phát song trực tiếp trên trang website của LHQ.

Bắt tài xế xe đầu kéo sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

Bắt tài xế xe đầu kéo sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Bùi Xuân Trọng, tài xế xe đầu kéo đã sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng bị cảnh sát bắt giữ.

Aitana Bonmati: Chiến thắng bệnh viêm màng não và biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới
Thể thao

Aitana Bonmati: Chiến thắng bệnh viêm màng não và biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới

Thể thao

Tiền vệ Aitana Bonmati vừa xuất sắc giành giành Quả bóng Vàng nữ 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ngôi sao 27 tuổi có được vinh dự này.

Ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin tức

Ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin tức

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Theo đó, ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa

Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Lão nông trồng xoài cát nổi tiếng Cần Giờ
Chuyển động Sài Gòn

Lão nông trồng xoài cát nổi tiếng Cần Giờ

Chuyển động Sài Gòn

Giữa vùng đất ven biển Cần Giờ nhiều gió mặn, ông Đoàn Thanh Tường (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã biến vườn xoài cát gia đình thành mô hình VietGAP tiêu biểu, vừa làm giàu cho mình vừa lan tỏa cách làm mới đến cộng đồng.

Ông tiến sỹ ăn khỏe quê Hưng Yên, lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng
Nhà nông

Ông tiến sỹ ăn khỏe quê Hưng Yên, lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng

Nhà nông

Lê Như Hổ (1511-1581) người xóm Vông, xã Tiên Châu, huyện Tiên Lữ (sau này thuộc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), thi đỗ tiến sỹ khoa thi năm Tân Sửu (1541) đời Mạc Hiến Tông, làm quan đến chức Thượng thư bộ Binh. Khi ông mất được vua nhà Mạc ban cho một cái quan tài bằng đồng, vua Minh cũng sai quan sang phúng viếng.

Tin đọc nhiều

1

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

4

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

5

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”