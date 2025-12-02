Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:54 GMT+7

Gần 6 ngàn tỷ đồng đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM

+ aA -
Tường Thụy Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:54 GMT+7
TP.HCM cho thấy quyết tâm lớn trong việc biến khoa học và công nghệ thành động lực tăng trưởng mũi nhọn, hướng tới mục tiêu vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu đến 2030.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thành phố đã đăng ký nhu cầu vốn ấn tượng lên tới 5.879,5 tỷ đồng cho lĩnh vực này trong năm 2026, quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo dù dù tỷ lệ giải ngân năm nay chỉ đạt gần 50% mức được giao.

Đóng góp thực chất của khoa học công nghệ

Theo nhận định của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, sau khi Bình Dương và Bà Rịa  - Vũng Tàu được hợp nhất vào Thành phố để tạo ra “siêu đô thị” đóng góp tới 1/4 GDP quốc gia, quy mô và tiềm lực khoa học và công nghệ của Thành phố đã được mở rộng đáng kể.

TP.HCM sở hữu hơn 140 trường đại học, học viện; hơn 80 cơ sở ươm tạo, không gian sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp; cùng 16 trung tâm dữ liệu lớn. Tỷ trọng đóng góp của TFP (Total Factor Productivity: Năng suất các nhân tố tổng hợp) vào GRDP của Thành phố trong những năm qua có xu hướng tăng và hiện đạt khoảng hơn 50%, cho thấy các đóng góp thực chất của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế.

Chú chó robot tại “Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM” (GRECO 2025) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 25 đến 30/11/2025 thu sự chú ý của nhiều khách tham quan trong và ngoài nước. Ảnh: Hồng Phúc

Hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo, khoa học công nghệ

Trong thời gian qua, TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách đột phá về hạ tầng và nguồn nhân lực. Hai chính sách nổi bật là thu hút nhân tài khoa học và công nghệ để hỗ trợ cho các trung tâm và đơn vị sự nghiệp công lập thu hút nhân tài với mức lương tối đa 120 triệu đồng/tháng và hỗ trợ không hoàn lại cho các startup (khởi nghiệp), đến nay thành phố đã hỗ trợ 162 dự án với tổng kinh phí 16 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ, TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách riêng biệt, đó là chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ ngân sách; trình Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết 98, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược công nghệ cao; cùng Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Ba động lực tăng trưởng chủ lực cho khoa học công nghệ TP.HCM

Hiện nay, Thành phố có 3 động lực tăng trưởng chủ lực là hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đầu tư công nghệ cao; và chuyển đổi số toàn diện.

Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, TP.HCM đã khánh thành tòa nhà chung cho hệ sinh thái đặt tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. “Ngôi nhà chung” mang tên gọi SIHUB của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Tại Lễ khai mạc tòa nhà SIHUB ngày 23/8/2025, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, khẳng định việc đưa SIHUB vào vận hành không chỉ cụ thể hoá các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia hay Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TP.HCM trong việc chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá hàng đầu trên chặng đường phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đối với thu hút vốn FDI và đầu tư vào công nghệ cao, Thành phố đã thu hút khoảng 1,8 tỷ USD vốn FDI vào khoa học công nghệ, chiếm khoảng 40% tổng vốn FDI trong 9 tháng đầu năm, trong đó có một số dự án nổi bật là đầu tư trung tâm dữ liệu, sản xuất chip, đầu tư các trung tâm R&D.

Đối với chuyển đổi số phục vụ người dân và chính quyền, TP.HCM đầu tư hiện đại hóa hệ thống chính quyền, dữ liệu, nền tảng số để làm sao thúc đẩy hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đặc biệt trong 3 ngành y tế, giáo dục và ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Ngoài 3 động lực nêu trên, Thành phố cũng tiếp tục thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp) để tạo chất xúc tác cho hợp tác và phát triển.

Các thành tựu công nghệ số, đổi mới sáng tạo, AI, công nghệ bán dẫn, vi mạch… được trình diễn tại “Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM” (GRECO 2025) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 25 đến 30/11/2025. Ảnh: Hồng Phúc

Mục tiêu top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Năm nay, TP.HCM bố trí hơn 5.373 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 1,84% tổng chi ngân sách Thành phố, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao là 1,5%. Tuy nhiên, tình hình giải ngân năm 2025 đến nay mới chỉ đạt 47,3% do một số nguyên nhân. Năm 2026, thành phố đang đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn là 5.879,5 tỷ đồng.

Theo xếp hạng mới nhất của Tổ chức nghiên cứu và tư vấn quốc tế chuyên về khởi nghiệp Startup Blink (Thụy Sĩ), hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM hiện đứng thứ 110 toàn cầu. Mức này đã tăng 1 bậc so với năm 2024 và cải thiện rõ rệt so với lần đầu được xếp hạng năm 2020, ở vị trí 225. Tuy nhiên, so với các thành phố Đông Nam Á khác, TP.HCM vẫn xếp sau Singapore (hạng 12), Jakarta (30), Kuala Lumpur (73) và Bangkok (81). Từ nay đến năm 2030, thành phố đề ra mục tiêu đưa lọt Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh TP.HCM sẽ phát triển mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế; thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm; mở rộng SIHUB ra khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao cho nghiên cứu AI; xây dựng chính sách quản lý và phát triển tài sản số, tiền số; trình Thủ tướng phê duyệt dự án Công viên Khoa học và Công nghệ; thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo TP.HCM…

Mặt khác, TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng cho phép thí điểm cơ chế đồng đầu tư giữa thành phố và Đại học Quốc gia TP.HCM để xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, tạo ra các khu thử nghiệm công nghệ mới dùng chung; điều chỉnh chính sách ưu đãi trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển từ ưu đãi dựa trên quy mô đầu tư sang ưu đãi dựa trên hiệu quả thực tế (giá trị gia tăng, R&D, chuyển giao công nghệ) nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, thực chất.

Đồng thời, thành phố cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành thông tư hướng dẫn về Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh (ICF Global Summit) 2025 đang diễn ra tại TP.HCM từ ngày 2 đến 5/12, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, hôm nay (2/12) khẳng định: Chiến lược phát triển lấy tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột và động lực tăng trưởng mới cho Thành phố.

Ông Thành làm rõ với các đại biểu trong nước và quốc tế: "TP.HCM đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi kép – chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị; phát triển hạ tầng giao thông và logistics thông minh; đồng thời mở rộng các không gian đổi mới sáng tạo dựa trên mô hình hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp”.

Tham khảo thêm

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Những ngôi sao khoa học nào sẽ thắp sáng bầu trời tri thức tại Tuần lễ VinFuture 2025?

Những ngôi sao khoa học nào sẽ thắp sáng bầu trời tri thức tại Tuần lễ VinFuture 2025?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Va chạm liên hoàn giữa ba xe ở TP.HCM, một phụ nữ tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Vụ va chạm giữa xe máy, ô tô và xe chở rác trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) hướng về cầu Phú Mỹ khiến một người phụ nữ ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Quy trình "chọn hàng" và luật ngầm của đường dây mại dâm do cựu tiếp viên hàng không cầm đầu

Chuyển động Sài Gòn
Quy trình 'chọn hàng' và luật ngầm của đường dây mại dâm do cựu tiếp viên hàng không cầm đầu

Vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị truy tố trốn thuế, không chấp hành án

Chuyển động Sài Gòn
Vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị truy tố trốn thuế, không chấp hành án

TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất

Chuyển động Sài Gòn
TAND TP.HCM mở phiên Giám đốc thẩm đầu tiên sau hợp nhất

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương nhập viện

Chuyển động Sài Gòn
Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương nhập viện

Đọc thêm

Giá heo tăng mạnh – thời điểm “vàng” để người chăn nuôi đầu tư nâng cao năng suất trước Tết
Nhà nông

Giá heo tăng mạnh – thời điểm “vàng” để người chăn nuôi đầu tư nâng cao năng suất trước Tết

Nhà nông

Những tháng cuối năm luôn là giai đoạn thị trường heo hơi biến động mạnh, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ chuẩn bị bước vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, giá heo hơi đang có xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều tỉnh thành. Các trại chăn nuôi đang đứng trước cơ hội rất lớn để tối ưu lợi nhuận nếu biết tận dụng "thời điểm vàng" để đẩy nhanh tốc độ tăng trọng, giảm hao hụt và rút ngắn thời gian xuất chuồng.

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon
Gia đình

Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này độ bổ dưỡng tăng lên nhiều lần, ai ăn cũng khen ngon

Gia đình

Món ăn cực đơn giản, dễ nấu, ai cũng thực hiện được mà hương vị lại hấp dẫn vô cùng.

Vingroup kéo nhịp, cổ phiếu bất động sản hồi phục giữa gam màu phân hóa
Nhà đất

Vingroup kéo nhịp, cổ phiếu bất động sản hồi phục giữa gam màu phân hóa

Nhà đất

Nhóm bất động sản bật sắc xanh trong phiên 2/12 nhờ lực kéo mạnh từ bộ ba VIC - VHM - VRE, dù toàn thị trường vẫn phân hóa sâu. Thanh khoản cải thiện giúp tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nhà nông

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhà nông

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhật Kim Anh có động thái liên quan đến tin đồn bị bắt
Văn hóa - Giải trí

Nhật Kim Anh có động thái liên quan đến tin đồn bị bắt

Văn hóa - Giải trí

Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn bị bắt, khẳng định thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín và công việc của cô.

Nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025: Xinh đẹp, nhận bằng thạc sĩ ở Anh
Xã hội

Nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025: Xinh đẹp, nhận bằng thạc sĩ ở Anh

Xã hội

Giảng viên Bùi Thu Hiền là nữ PGS trẻ nhất Đại học Ngoại thương 2025. Hiện nay cô Hiền là giảng viên chính Bộ môn Quản trị tài chính và phân tích thống kê; Phó Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh.

'Cây tỷ đồng' tuôn hoa như suối chảy, cả chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay
Nhà nông

"Cây tỷ đồng" tuôn hoa như suối chảy, cả chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay

Nhà nông

Với diện tích 4.500 mét vuông trồng lan Dendro-một loài hoa lan xuất xứ từ Thái Lan, mỗi năm, anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng, ngụ ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thời điểm trước sắp xếp, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh/thành) cung ứng cho thị trường trên 10.000 chậu với giá dao động từ 35.000-500.000 đồng/chậu; trừ chi phí, anh lãi gần tỷ đồng/năm.

Dòng tiền hôm nay (2/12): Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn dắt thị trường phục hồi trong thận trọng
Kinh tế

Dòng tiền hôm nay (2/12): Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn dắt thị trường phục hồi trong thận trọng

Kinh tế

Sau nửa phiên sáng chìm trong sắc đỏ, dòng tiền hôm nay 2/12 đã trở lại vào phiên chiều kéo VN-Index đảo chiều mạnh mẽ nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng, chứng khoán và sự trở lại đầy ý nghĩa của dòng vốn ngoại với hơn 600 tỷ đồng mua ròng. Tuy vậy, nhịp hồi vẫn mang dấu ấn thận trọng khi thanh khoản chưa thực sự bùng nổ, cho thấy thị trường đang phục hồi trong trạng thái “vừa dò đường, vừa tiến bước” của nhà đầu tư.

HLV Kim Sang-sik: “U22 Việt Nam tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất”
Thể thao

HLV Kim Sang-sik: “U22 Việt Nam tập trung tối đa để hướng đến kết quả tốt nhất”

Thể thao

Chiều nay (2/12), tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra buổi họp báo trước vòng bảng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Do đội tuyển U22 Malaysia chưa có mặt tại Thái Lan và phải đến ngày 6/12 mới thi đấu, buổi họp báo chỉ có sự tham dự của HLV trưởng U22 Việt Nam Kim Sang-sik và HLV trưởng U22 Lào Ha Hyeok-jun.

Estonia cảnh báo Ukraine 'thiếu khôn ngoan' khi tấn công tàu Nga
Thế giới

Estonia cảnh báo Ukraine "thiếu khôn ngoan" khi tấn công tàu Nga

Thế giới

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna (Eesti 200) cho rằng việc Ukraine tấn công các tàu Nga ở biển Baltic sẽ là điều thiếu khôn ngoan, vì hành động đó có thể dẫn tới một thảm họa môi trường nghiêm trọng và làm leo thang tình hình ở biển Baltic.

Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: 'Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: "Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân nói rằng, cô liên tục bị Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân "gài bẫy" để nhận lời tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội 'hỏi khó' về HIV/AIDS khiến chuyên gia cũng bất ngờ
Xã hội

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội "hỏi khó" về HIV/AIDS khiến chuyên gia cũng bất ngờ

Xã hội

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đặt nhiều câu hỏi về HIV/AIDS và tình dục an toàn để các chuyên gia giải đáp chi tiết, giúp phòng tránh rủi ro để tự bảo vệ bản thân.

Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu 7 HCV SEA Games 33, liệu có khả thi?
Thể thao

Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu 7 HCV SEA Games 33, liệu có khả thi?

Thể thao

Trong những năm qua, Bắn súng Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33, đội tuyển Bắn súng quốc gia đang nỗ lực hoàn thiện mọi mặt về lực lượng, chuyên môn và tâm lý, hướng tới mục tiêu giành 7 Huy chương Vàng (HCV). Đây là chỉ tiêu cao, thể hiện quyết tâm lớn của ngành thể thao trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng tăng trong khu vực.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Trí tuệ nhân tạo như hạ tầng chiến lược, giống như điện và Internet
Kinh tế

Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Trí tuệ nhân tạo như hạ tầng chiến lược, giống như điện và Internet

Kinh tế

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là công cụ thử nghiệm, mà đã trở thành hạ tầng chiến lược như điện hay Internet. Với trung tâm siêu tính toán quốc gia, triết lý “AI mở” và các gói hỗ trợ lớn cho doanh nghiệp, Việt Nam đang tăng tốc biến AI thành động lực mới cho tăng trưởng, quản trị và an ninh quốc gia.

Gia đình 4 thế hệ theo ngành Y: Bố là Chủ tịch Hội Tim mạch danh tiếng, con là GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025
Xã hội

Gia đình 4 thế hệ theo ngành Y: Bố là Chủ tịch Hội Tim mạch danh tiếng, con là GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025

Xã hội

GS ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 Hoàng Anh Tiến sinh ra trong một gia đình có 4 thế hệ theo nghề Y. Bà nội của GS Tiến làm công tác y tế cơ sở. Ba của anh là GS.TS Huỳnh Văn Minh, hiện là Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, mẹ của anh là điều dưỡng viên. Giống như GS Tiến, con của anh đang học chuyên Sinh tại Trường Quốc học Huế.

Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM đề xuất chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM vừa kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách đặc thù, hỗ trợ chi phí ăn trưa, các dịch vụ giáo dục và đồng phục cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển
Tin tức

Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển

Tin tức

Ngày 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030, trong không khí thi đua hướng tới Đại hội VIII Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Nhiều tòa cao ốc 'biến mất', không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
Ảnh

Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
18

Ảnh

Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người.

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)
Nhà nông

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)

Nhà nông

Những vườn quýt của người dân ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đang vào vụ. Bạt ngàn đồi quýt quả trĩu mọng, vàng ruộm, bừng lên trong nắng khiến du khách không cưỡng nổi bước chân mình.

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm
Tin tức

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm

Tin tức

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, cùng với đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình

Chuyển động Sài Gòn

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng tại căn nhà ở đường Liên ấp 2-6 xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị bỏng nặng, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Địa phương đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga
Thế giới

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Thế giới

Tờ Financial Times ngày 1/12 trích dẫn lời của một số quan chức cho biết, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã từ chối bảo lãnh cho khoản vay bồi thường 140 tỷ euro cho Ukraine.

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay 'bón' sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam
Thể thao

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay "bón" sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik khiến bầu không khí ở U22 Việt Nam trở nên giống như một gia đình khi ông tự tay bóc rồi bón sâm cho từng học trò...

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai
Kinh tế

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai

Kinh tế

Tại VinFuture 2025, một “trái tim nhân tạo mềm” biết đập gần như tim thật đã mở ra viễn cảnh hoàn toàn mới cho y học hiện đại. Được thiết kế theo từng bệnh nhân bằng robot mềm và mô phỏng huyết động học, công trình của PGS. Đỗ Thanh Nhỏ, hà khoa học Việt Nam hiện công tác tại Đại học New South Wales (UNSW), không chỉ giúp bác sĩ dự đoán rủi ro phẫu thuật chính xác hơn, mà còn thắp lên hy vọng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân suy tim đang chờ một cơ hội sống còn.

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?
Đông Tây - Kim Cổ

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn một thế kỷ nằm sau lớp thạch cao của ga Michigan, chai bia Stroh’s 1913 cùng mảnh giấy bí ẩn bên trong bất ngờ lộ diện. Hai cái tên “Smith” và “Hogan” xuất hiện như dấu vết mờ ảo từ quá khứ, là trò đùa của những công nhân năm xưa, hay một thông điệp họ cố ý gửi lại cho hậu thế? Câu hỏi chưa lời giải khiến phát hiện hơn 100 năm này càng nhuốm màu huyền thoại.

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử
Media

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử

Media

Sau trận lũ lịch sử và cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An (Đà Nẵng) bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Đặc biệt, tường, vách gỗ chùa Cầu phai màu, bong tróc.

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Media

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Media

Sáng 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando được trang bị công nghệ tàng hình tối tân đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao 4 ngày tại Đà Nẵng.

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”
Du lịch

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Du lịch

Mới đây, cẩm nang du lịch lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới - Lonely Planet - vừa công bố Phú Quốc là điểm đến biển số một tại Việt Nam. Đảo Ngọc được vinh danh đồng thời trong ba danh sách: “10 bãi biển tuyệt nhất Việt Nam”, “10 điểm đến tuyệt nhất Việt Nam” và “9 kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ
Y tế

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ

Y tế

Một ca phình mạch não khổng lồ, nguy cơ tử vong cao nếu vỡ , đã được các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng xử trí thành công nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch stent chuyển dòng kết hợp đặt coil - phương pháp hiện đại hàng đầu giúp “hàn gắn” mạch máu từ bên trong mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ.

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào
Tin tức

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

Tin tức

Khoảnh khắc dàn xe điện “make in Vietnam” xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh Lào ở quảng trường Thatluang đã mang lại niềm tự hào sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Vientiane.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

3

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

5

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'