Gần 6 ngàn tỷ đồng đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thành phố đã đăng ký nhu cầu vốn ấn tượng lên tới 5.879,5 tỷ đồng cho lĩnh vực này trong năm 2026, quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo dù dù tỷ lệ giải ngân năm nay chỉ đạt gần 50% mức được giao.

Đóng góp thực chất của khoa học công nghệ

Theo nhận định của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, sau khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được hợp nhất vào Thành phố để tạo ra “siêu đô thị” đóng góp tới 1/4 GDP quốc gia, quy mô và tiềm lực khoa học và công nghệ của Thành phố đã được mở rộng đáng kể.

TP.HCM sở hữu hơn 140 trường đại học, học viện; hơn 80 cơ sở ươm tạo, không gian sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp; cùng 16 trung tâm dữ liệu lớn. Tỷ trọng đóng góp của TFP (Total Factor Productivity: Năng suất các nhân tố tổng hợp) vào GRDP của Thành phố trong những năm qua có xu hướng tăng và hiện đạt khoảng hơn 50%, cho thấy các đóng góp thực chất của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế.

Chú chó robot tại “Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM” (GRECO 2025) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 25 đến 30/11/2025 thu sự chú ý của nhiều khách tham quan trong và ngoài nước. Ảnh: Hồng Phúc

Hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo, khoa học công nghệ

Trong thời gian qua, TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách đột phá về hạ tầng và nguồn nhân lực. Hai chính sách nổi bật là thu hút nhân tài khoa học và công nghệ để hỗ trợ cho các trung tâm và đơn vị sự nghiệp công lập thu hút nhân tài với mức lương tối đa 120 triệu đồng/tháng và hỗ trợ không hoàn lại cho các startup (khởi nghiệp), đến nay thành phố đã hỗ trợ 162 dự án với tổng kinh phí 16 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Khoa học và Công nghệ, TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách riêng biệt, đó là chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ ngân sách; trình Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết 98, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược công nghệ cao; cùng Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Ba động lực tăng trưởng chủ lực cho khoa học công nghệ TP.HCM

Hiện nay, Thành phố có 3 động lực tăng trưởng chủ lực là hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đầu tư công nghệ cao; và chuyển đổi số toàn diện.

Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, TP.HCM đã khánh thành tòa nhà chung cho hệ sinh thái đặt tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. “Ngôi nhà chung” mang tên gọi SIHUB của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Tại Lễ khai mạc tòa nhà SIHUB ngày 23/8/2025, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, khẳng định việc đưa SIHUB vào vận hành không chỉ cụ thể hoá các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia hay Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TP.HCM trong việc chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá hàng đầu trên chặng đường phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đối với thu hút vốn FDI và đầu tư vào công nghệ cao, Thành phố đã thu hút khoảng 1,8 tỷ USD vốn FDI vào khoa học công nghệ, chiếm khoảng 40% tổng vốn FDI trong 9 tháng đầu năm, trong đó có một số dự án nổi bật là đầu tư trung tâm dữ liệu, sản xuất chip, đầu tư các trung tâm R&D.

Đối với chuyển đổi số phục vụ người dân và chính quyền, TP.HCM đầu tư hiện đại hóa hệ thống chính quyền, dữ liệu, nền tảng số để làm sao thúc đẩy hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đặc biệt trong 3 ngành y tế, giáo dục và ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Ngoài 3 động lực nêu trên, Thành phố cũng tiếp tục thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp) để tạo chất xúc tác cho hợp tác và phát triển.

Các thành tựu công nghệ số, đổi mới sáng tạo, AI, công nghệ bán dẫn, vi mạch… được trình diễn tại “Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM” (GRECO 2025) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 25 đến 30/11/2025. Ảnh: Hồng Phúc

Mục tiêu top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Năm nay, TP.HCM bố trí hơn 5.373 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 1,84% tổng chi ngân sách Thành phố, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao là 1,5%. Tuy nhiên, tình hình giải ngân năm 2025 đến nay mới chỉ đạt 47,3% do một số nguyên nhân. Năm 2026, thành phố đang đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn là 5.879,5 tỷ đồng.

Theo xếp hạng mới nhất của Tổ chức nghiên cứu và tư vấn quốc tế chuyên về khởi nghiệp Startup Blink (Thụy Sĩ), hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM hiện đứng thứ 110 toàn cầu. Mức này đã tăng 1 bậc so với năm 2024 và cải thiện rõ rệt so với lần đầu được xếp hạng năm 2020, ở vị trí 225. Tuy nhiên, so với các thành phố Đông Nam Á khác, TP.HCM vẫn xếp sau Singapore (hạng 12), Jakarta (30), Kuala Lumpur (73) và Bangkok (81). Từ nay đến năm 2030, thành phố đề ra mục tiêu đưa lọt Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh TP.HCM sẽ phát triển mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế; thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm; mở rộng SIHUB ra khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu; đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao cho nghiên cứu AI; xây dựng chính sách quản lý và phát triển tài sản số, tiền số; trình Thủ tướng phê duyệt dự án Công viên Khoa học và Công nghệ; thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo TP.HCM…

Mặt khác, TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng cho phép thí điểm cơ chế đồng đầu tư giữa thành phố và Đại học Quốc gia TP.HCM để xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, tạo ra các khu thử nghiệm công nghệ mới dùng chung; điều chỉnh chính sách ưu đãi trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển từ ưu đãi dựa trên quy mô đầu tư sang ưu đãi dựa trên hiệu quả thực tế (giá trị gia tăng, R&D, chuyển giao công nghệ) nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, thực chất.

Đồng thời, thành phố cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành thông tư hướng dẫn về Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh (ICF Global Summit) 2025 đang diễn ra tại TP.HCM từ ngày 2 đến 5/12, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, hôm nay (2/12) khẳng định: Chiến lược phát triển lấy tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trụ cột và động lực tăng trưởng mới cho Thành phố.

Ông Thành làm rõ với các đại biểu trong nước và quốc tế: "TP.HCM đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi kép – chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị; phát triển hạ tầng giao thông và logistics thông minh; đồng thời mở rộng các không gian đổi mới sáng tạo dựa trên mô hình hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp”.