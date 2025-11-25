TP.HCM thành lập tổ công tác đặc trách, tháo gỡ vướng mắc cho các trung tâm dữ liệu “tỷ đô”

TP.HCM vừa có quyết định thành lập tổ công tác thúc đẩy các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu, quyết định có hiệu lực từ ngày 22/11/2025. Tổ công tác gồm 19 thành viên, do ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, làm Tổ trưởng.

Động thái mới này cho thấy TP.HCM thể hiện quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên số trong bối cảnh hạ tầng số đang trở thành yếu tố then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của kinh tế số và đô thị thông minh.



Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác đặc trách về hỗ trợ đầu tư trung tâm dữ liệu. Ảnh TL

Đối với công nghệ sử dụng trong trung tâm dữ liệu, UBND TP.HCM giao cho Tổ công tác rà soát danh mục công nghệ đề xuất chuyển giao và đánh giá mối liên hệ giữa trung tâm dữ liệu của dự án với hệ thống trung tâm dữ liệu trong nước, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Tổ công tác rà soát quy định pháp luật hiện hành để đề xuất cụ thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó chỉ rõ cần chỉnh sửa, bổ sung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật cụ thể.

Tổ cũng có nhiệm vụ chuẩn bị các công tác liên quan để triển khai dự án như về vị trí, quỹ đất, nguồn nhân lực, hạ tầng, trong đó lưu ý vấn đề bảo đảm cung cấp điện sạch, ổn định cho vận hành trung tâm dữ liệu.

Ngoài ra, đơn vị mới thành lập này cũng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư bảo đảm dự án triển khai khả thi, thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định. Tổ công tác phải chủ động tháo gỡ vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ và báo cáo UBND TP.HCM những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Các trung tâm dữ liệu quy mô lớn được xem là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại. Ảnh minh họa

Việc thành lập Tổ công tác mới diễn ra sau khi “siêu đô thị” TP.HCM liên tiếp đón nhận làn sóng “tỷ USD” vào trung tâm dữ liệu.

Cụ thể, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) mới đây công bố hợp tác chiến lược cùng Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng VietinBank để phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá gần 2 tỷ USD.

Dự án mang tên SGI-HCM Campus, có công suất 200MW IT Load, sẽ được đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi cũ) và định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu (Data Center) chuyên AI quy mô lớn hàng đầu khu vực, với khả năng vận hành 100.000 GPU trong vài năm tới.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Tập đoàn Viettel đã khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao Viettel cũng tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Dự án có tổng công suất thiết kế lên tới 140MW điện, với khoảng 10.000 tủ rack, được thiết kế đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao của các mô hình và ứng dụng AI.

Ngoài ra, Công ty cổ phần công nghệ G42 (cổ đông chính là quỹ đầu tư nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE) đang chuẩn bị xây trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn khoảng 2 tỷ USD cũng tại TP.HCM. Ngoài G42, các nhà đầu tư khác trong dự án này gồm Tập đoàn FPT, Quỹ đầu tư VinaCapital, Tập đoàn đầu tư Việt Thái.

Các trung tâm dữ liệu quy mô lớn được xem là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại. Những cơ sở lớn này không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu mà còn là hệ thống xử lý các lĩnh vực như quản lý đô thị thông minh và Chính phủ số; dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI); các hoạt động thương mại điện tử, tài chính và viễn thông…



