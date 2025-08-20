Giá đất nghĩa trang, nhà tang lễ, hỏa táng sẽ được tính như thế nào?

Giá đất nghĩa trang, hỏa táng được xác định như thế nào?

Theo Nghị định 226/2025/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất, trong đó sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 12 như sau:

Theo quy định mới, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng sẽ căn cứ vào giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận để xác định mức giá. Ảnh minh họa: PL.

Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt, thì căn cứ vào giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận để quy định mức giá.

Vụ phân lô bán đất nghĩa trang trái quy định tại Thanh Hóa: UBND huyện Nga Sơn khẳng định trách nhiệm thuộc về xã

Trường hợp bảng giá đất không có loại đất cùng mục đích sử dụng thì sẽ căn cứ vào giá đất ở hoặc đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận để xác định giá.

Riêng đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp, việc định giá sẽ dựa vào giá đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Quy định mới này được đánh giá là sẽ khắc phục khoảng trống pháp lý trong việc xác định giá đất đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, lĩnh vực trước đây chưa có căn cứ rõ ràng, gây khó khăn cho cơ quan quản lý.

Siết chặt quy định, bổ sung cơ sở pháp lý về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 226/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định về giá đất. Bên cạnh việc bổ sung cơ sở pháp lý trong xác định giá đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nghị định mới còn điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy trình định giá đất, xây dựng và ban hành bảng giá đất, cơ sở dữ liệu giá đất, cũng như thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Về xây dựng và ban hành bảng giá đất:

Điều 13 (khoản 5): Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có thể đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn thông qua đấu thầu để xây dựng bảng giá đất.

Điều 14 (khoản 6): UBND cấp tỉnh phải gửi kết quả ban hành, điều chỉnh bảng giá đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vòng 15 ngày.

Điều 16 (khoản 2): Việc điều chỉnh bảng giá đất trong năm có thể áp dụng toàn bộ hoặc một phần trình tự quy định.

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có thể thuê đơn vị công lập hoặc tư vấn qua đấu thầu để lập bảng giá đất. Ảnh minh họa: PL.

Về tiêu chí định giá và cơ sở dữ liệu giá đất:

Điều 20 (khoản 2): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí xác định vị trí đất và có thể tăng/giảm mức giá với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp trong khu dân cư, hoặc thửa đất có yếu tố thuận lợi/khó khăn hơn.

Điều 24 (khoản 2): Cơ sở dữ liệu giá đất gồm hợp đồng chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất và thông tin điều tra, khảo sát trong 24 tháng trước khi phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất.

Về hồ sơ, thẩm định và lưu trữ giá đất:

Điều 31 (khoản 2): Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh hoặc xã quyết định việc đặt hàng tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Điều 34 (khoản 1, 3): Bổ sung quy trình lập, thẩm định phương án giá đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 35 (khoản 3, 4): UBND cấp xã có thể phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường trong cùng một quyết định; hồ sơ định giá đất cụ thể phải được lưu giữ tối thiểu 10 năm.

Về năng lực định giá và trách nhiệm quản lý:

Điều 36: Quy định rõ yêu cầu tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm công tác đối với định giá viên; cơ sở đào tạo phải tổ chức sát hạch, lưu trữ thông tin và cấp chứng nhận.

Điều 38, 39: Bổ sung quy định về kiểm tra, xử lý vi phạm trong định giá đất và quản lý hành nghề của định giá viên có chứng chỉ.

Nghị định 226/2025/NĐ-CP được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, công khai trong định giá đất, đồng thời tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn cho các địa phương và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện.

Từ ngày 15/8/2025, Nghị định 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng của Nghị định 71/2024/NĐ-CP về giá đất.

Điểm đáng chú ý là cách tính giá đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng sẽ được xác định theo giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận; trường hợp không có thì căn cứ vào giá đất ở hoặc đất thương mại, dịch vụ. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả ban hành bảng giá đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vòng 15 ngày.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quy định cụ thể tiêu chí xác định vị trí đất và điều chỉnh tăng/giảm giá trong những trường hợp đặc biệt. Nghị định cũng siết chặt quy trình thẩm định, lưu trữ hồ sơ định giá đất và nâng cao yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với đội ngũ định giá viên.