Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Bạn đọc
Thứ tư, ngày 20/08/2025 10:09 GMT+7

Giá đất nghĩa trang, nhà tang lễ, hỏa táng sẽ được tính như thế nào?

+ aA -
Phi Long Thứ tư, ngày 20/08/2025 10:09 GMT+7
Giá đất đối với nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng và lưu trữ tro cốt sẽ được căn cứ vào giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận. Đây là một trong những điểm mới tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/8/2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá đất nghĩa trang, hỏa táng được xác định như thế nào?

Theo Nghị định 226/2025/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất, trong đó sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 12 như sau:

Theo quy định mới, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng sẽ căn cứ vào giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận để xác định mức giá. Ảnh minh họa: PL.

Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt, thì căn cứ vào giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận để quy định mức giá.

Vụ phân lô bán đất nghĩa trang trái quy định tại Thanh Hóa: UBND huyện Nga Sơn khẳng định trách nhiệm thuộc về xã

Trường hợp bảng giá đất không có loại đất cùng mục đích sử dụng thì sẽ căn cứ vào giá đất ở hoặc đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận để xác định giá.

Riêng đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp, việc định giá sẽ dựa vào giá đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Quy định mới này được đánh giá là sẽ khắc phục khoảng trống pháp lý trong việc xác định giá đất đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, lĩnh vực trước đây chưa có căn cứ rõ ràng, gây khó khăn cho cơ quan quản lý.

Siết chặt quy định, bổ sung cơ sở pháp lý về giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 226/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định về giá đất. Bên cạnh việc bổ sung cơ sở pháp lý trong xác định giá đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nghị định mới còn điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy trình định giá đất, xây dựng và ban hành bảng giá đất, cơ sở dữ liệu giá đất, cũng như thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Về xây dựng và ban hành bảng giá đất:

Điều 13 (khoản 5): Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có thể đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn thông qua đấu thầu để xây dựng bảng giá đất.

Điều 14 (khoản 6): UBND cấp tỉnh phải gửi kết quả ban hành, điều chỉnh bảng giá đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vòng 15 ngày.

Điều 16 (khoản 2): Việc điều chỉnh bảng giá đất trong năm có thể áp dụng toàn bộ hoặc một phần trình tự quy định.

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có thể thuê đơn vị công lập hoặc tư vấn qua đấu thầu để lập bảng giá đất. Ảnh minh họa: PL.

Về tiêu chí định giá và cơ sở dữ liệu giá đất:

Điều 20 (khoản 2): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí xác định vị trí đất và có thể tăng/giảm mức giá với đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp trong khu dân cư, hoặc thửa đất có yếu tố thuận lợi/khó khăn hơn.

Điều 24 (khoản 2): Cơ sở dữ liệu giá đất gồm hợp đồng chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất và thông tin điều tra, khảo sát trong 24 tháng trước khi phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất.

Về hồ sơ, thẩm định và lưu trữ giá đất:

Điều 31 (khoản 2): Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh hoặc xã quyết định việc đặt hàng tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Điều 34 (khoản 1, 3): Bổ sung quy trình lập, thẩm định phương án giá đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 35 (khoản 3, 4): UBND cấp xã có thể phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường trong cùng một quyết định; hồ sơ định giá đất cụ thể phải được lưu giữ tối thiểu 10 năm.

Về năng lực định giá và trách nhiệm quản lý:

Điều 36: Quy định rõ yêu cầu tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm công tác đối với định giá viên; cơ sở đào tạo phải tổ chức sát hạch, lưu trữ thông tin và cấp chứng nhận.

Điều 38, 39: Bổ sung quy định về kiểm tra, xử lý vi phạm trong định giá đất và quản lý hành nghề của định giá viên có chứng chỉ.

Nghị định 226/2025/NĐ-CP được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, công khai trong định giá đất, đồng thời tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn cho các địa phương và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện.

Từ ngày 15/8/2025, Nghị định 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng của Nghị định 71/2024/NĐ-CP về giá đất.
Điểm đáng chú ý là cách tính giá đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng sẽ được xác định theo giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận; trường hợp không có thì căn cứ vào giá đất ở hoặc đất thương mại, dịch vụ. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả ban hành bảng giá đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vòng 15 ngày.
Ngoài ra, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quy định cụ thể tiêu chí xác định vị trí đất và điều chỉnh tăng/giảm giá trong những trường hợp đặc biệt. Nghị định cũng siết chặt quy trình thẩm định, lưu trữ hồ sơ định giá đất và nâng cao yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với đội ngũ định giá viên.

Tham khảo thêm

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo 'nóng' vụ phân lô đất nghĩa trang bán trái quy định tại xã Nga Giáp

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo "nóng" vụ phân lô đất nghĩa trang bán trái quy định tại xã Nga Giáp

Vụ phân lô bán đất nghĩa trang trái quy định tại Thanh Hóa: UBND huyện Nga Sơn khẳng định trách nhiệm thuộc về xã

Vụ phân lô bán đất nghĩa trang trái quy định tại Thanh Hóa: UBND huyện Nga Sơn khẳng định trách nhiệm thuộc về xã

Phân lô đất nghĩa trang bán trái quy định tại Thanh Hóa

Phân lô đất nghĩa trang bán trái quy định tại Thanh Hóa

Cần đấu giá, đấu thầu đất nghĩa trang kinh doanh như dự án nhà ở thương mại

Cần đấu giá, đấu thầu đất nghĩa trang kinh doanh như dự án nhà ở thương mại

Đất nghĩa trang tăng giá, cơ quan quản lý đau đầu bài toán quy hoạch

Đất nghĩa trang tăng giá, cơ quan quản lý đau đầu bài toán quy hoạch

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động Tổng hợp luyện lần 1, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện. Dưới đây là chi tiết các tuyến đường cấm ngày 21/8 người dân nên chú ý.

Vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM: Đề xuất Bộ Y tế lập Hội đồng chuyên môn để thẩm định

Bạn đọc
Vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM: Đề xuất Bộ Y tế lập Hội đồng chuyên môn để thẩm định

Xã Ba Vì (Hà Nội): Buộc tháo biển, gỡ quảng cáo "thần y mạng" sau phản ánh của Báo Dân Việt

Bạn đọc
Xã Ba Vì (Hà Nội): Buộc tháo biển, gỡ quảng cáo 'thần y mạng' sau phản ánh của Báo Dân Việt

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành trên tuyến phố Hà Nội ngày 21/8

Bạn đọc
Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành trên tuyến phố Hà Nội ngày 21/8

Người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central Hà Nội: Có thể đối diện hình phạt nào?

Bạn đọc
Người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central Hà Nội: Có thể đối diện hình phạt nào?

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn