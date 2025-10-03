Gia Lai nhắm mốc 41.000 tỷ đồng ngân sách năm 2030: Chủ tịch tỉnh nói về 5 trụ cột, 4 đột phá

5 trụ cột, 4 đột phá của Gia Lai

Ngày 3/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo chính trị của Đại hội do ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trình bày ghi nhận những thành tựu to lớn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định năm trụ cột tăng trưởng và bốn khâu đột phá.

Năm trụ cột tăng trưởng gồm:

1. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, dựa trên lợi thế về lao động, nông nghiệp và khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, nhất là khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, trên trục quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, hình thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

2. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hoá Tây Nguyên, văn hóa Chămpa, văn hóa lịch sử, cách mạng; các loại hình nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.

3. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững dựa trên lợi thế của tỉnh có đất đỏ bazan, có đồng bằng, có đồi núi thấp để phát triển các vùng chuyên canh lớn, có biển để phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”, xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.

4. Phát triển dịch vụ cảng - logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo quốc lộ 19, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.

5. Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ; kinh tế đô thị đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai.

Bốn khâu đột phá gồm:

1. Đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, làm nền tảng thể chế, tạo động lực để tỉnh Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên mới.

2. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

3. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

4. Tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.

“Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD. Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Về một số chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Về một số chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đạt 80%. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng: hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên”. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Năm 2030 đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Phát biểu nhận nhiệm vụ tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Thái Đại Ngọc cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ý thức sâu sắc niềm tin và sự kỳ vọng của Trung ương khi giao sứ mệnh đưa Gia Lai vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đó là khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển văn minh, hiện đại, giàu mạnh.

Phát triển hài hòa giữa các khu vực, vùng miền, thành phần, giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh xã hội, môi trường, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Làm cho mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp nhất mà sự phát triển mang lại.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, tầm nhìn tới năm 2030 đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Cụ thể, xác định quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược.

Xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức.

Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Hơn 40 năm công tác trong quân đội, nay được giao trọng trách mới, ông Thái Đại Ngọc nhận thức nhiệm vụ được giao là vinh dự, là cơ hội quý báu để học hỏi, rèn luyện, cống hiến và cũng ý thức trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương và tỉnh.

“Tôi xin hứa không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực trong công việc. Gương mẫu, giữ vững nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành, củng cố vững chắc khối đoàn kết trong tỉnh. Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh", Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói.