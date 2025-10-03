Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thượng tướng Thái Đại Ngọc

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 2/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025 -2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc (59 tuổi), quê quán phường Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn: cử nhân quân sự; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông, Quân khu 5; Phó Tư lệnh Quân khu 5; Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu; Tư lệnh Quân khu.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thượng tướng Thái Đại Ngọc.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 6/1/2025, ông giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 8/2025, ông Thái Đại Ngọc được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan, để Trung ương thực hiện quy trình, giới thiệu bầu giữ chức vụ khác.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai có 18 đồng chí, gồm những ai?

Ban Chấp hành Tỉnh uỷ Gia Lai có 60 đồng chí, Ban Thường vụ có 18 đồng chí, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 42 đồng chí.

Các nhân sự tham gia Ban Thường vụ, các Phó Bí thư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 18 đồng chí:

1. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

5. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

6. Ông Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

7. Ông Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

8. Ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

10. Ông Trương Văn Đạt, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

11. Ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

12. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

15. Ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính.

16. Bà Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

17. Ông Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

18. Ông Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh.



