Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thượng tướng Thái Đại Ngọc

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 03/10/2025 12:23 GMT+7
Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.
Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 2/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025 -2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc (59 tuổi), quê quán phường Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn: cử nhân quân sự; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông, Quân khu 5; Phó Tư lệnh Quân khu 5; Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu; Tư lệnh Quân khu.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thượng tướng Thái Đại Ngọc.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 6/1/2025, ông giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 8/2025, ông Thái Đại Ngọc được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan, để Trung ương thực hiện quy trình, giới thiệu bầu giữ chức vụ khác.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai có 18 đồng chí, gồm những ai?

Ban Chấp hành Tỉnh uỷ Gia Lai có 60 đồng chí, Ban Thường vụ có 18 đồng chí, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 42 đồng chí. 

Các nhân sự tham gia Ban Thường vụ, các Phó Bí thư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 18 đồng chí:

1. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

5. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

6. Ông Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

7. Ông Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

8. Ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

10. Ông Trương Văn Đạt, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

11. Ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

12. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

15. Ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính.

16. Bà Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

17. Ông Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

18. Ông Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh.


Ông Trương Cảnh Tuyên được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Thành ủy Cần Thơ thống nhất giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy để Hội đồng Nhân dân bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

2 ngoại binh châu Phi của V.League được đá vòng loại World Cup 2026 gồm những ai?
2 ngoại binh châu Phi của V.League được đá vòng loại World Cup 2026 gồm những ai?

2 ngoại binh Mpande và Henen đang chơi tại V.League được triệu tập lên ĐT Uganda và ĐT Togo chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2026.

Đồng Nai ban hành nghị quyết mới về hỗ trợ xe buýt, hướng tới phát triển giao thông xanh
Đồng Nai ban hành nghị quyết mới về hỗ trợ xe buýt, hướng tới phát triển giao thông xanh

Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ xe buýt, từ trợ giá vé cho người dân đến ưu đãi lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp, kỳ vọng thúc đẩy giao thông công cộng xanh và giảm áp lực ùn tắc, ô nhiễm.

Xác minh vụ 2 nữ sinh xô xát trong tiếng hò reo của nhiều người, 1 nữ sinh bị đánh hội đồng
Xác minh vụ 2 nữ sinh xô xát trong tiếng hò reo của nhiều người, 1 nữ sinh bị đánh hội đồng

Trong một nhóm kín lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau trong tiếng hò reo của nhiều người, 1 nữ sinh bị đánh hội đồng gây xôn xao.

Cháu bé bị bỏ rơi ở Quảng Trị được cha mẹ nhận lại
Cháu bé bị bỏ rơi ở Quảng Trị được cha mẹ nhận lại

Cháu bé bị bỏ rơi ở tỉnh Quảng Trị đã được cha mẹ nhận lại. Người mẹ cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, suy nghĩ không thông suốt đã làm việc trái lương tâm.

Tối trời dân nơi này ở Huế đi biển ban đêm, câu thứ cá gì mà bán 350.000-400.000 đồng/kg, kiếm 20-30 triệu/tháng?
Tối trời dân nơi này ở Huế đi biển ban đêm, câu thứ cá gì mà bán 350.000-400.000 đồng/kg, kiếm 20-30 triệu/tháng?

Khi mặt trời dần khuất bóng, những con đường dài dọc bờ biển bắt đầu lên đèn, cũng là lúc làng chài Mỹ Khánh, xã Phú Vinh, TP Huế (được sáp nhập từ các xã Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An và Vinh Thanh, huyện Phú Vang trước đây) rộn ràng chuẩn bị cho một đêm câu mực.

TP.HCM kêu gọi người dân phối hợp cung cấp, xác thực thông tin đất đai
TP.HCM kêu gọi người dân phối hợp cung cấp, xác thực thông tin đất đai

Công an TP.HCM và Sở Nông nghiệp - Môi trường đề nghị người dân chủ động cung cấp, xác thực thông tin đất đai, nhà ở, phối hợp chuẩn hóa dữ liệu nhân thân, góp phần xây dựng thành phố số hiện đại, minh bạch.

Lịch khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc trai và 6 dự án quan trọng của Hà Nội
Lịch khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc trai và 6 dự án quan trọng của Hà Nội

Theo tin từ UBND TP Hà Nội, từ ngày 4 - 10/10, Thủ đô Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án quan trọng như cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc Trai, cầu Thượng Cát.

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030
Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang sáng 3/10, Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

'Nóng' vấn đề nguồn cung vàng: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế
"Nóng" vấn đề nguồn cung vàng: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế

Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối khẳng định, sau khi Nghị định 232 có hiệu lực, nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn.

Sốt 40 độ, suy kiệt vàng da vì vi khuẩn cực nguy hiểm thường gặp mùa bão lũ
Sốt 40 độ, suy kiệt vàng da vì vi khuẩn cực nguy hiểm thường gặp mùa bão lũ

Bệnh nhân sốt cao, vàng da, suy kiệt, được chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt thấp, nguyên nhân do vi khuẩn thường gặp mùa bão lũ.

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn
“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Mùa khô đến, hàng chục xưởng bóc gỗ gần rừng ở huyện Bình Gia (cũ), tỉnh Lạng Sơn nườm nượp hoạt động. Những cánh đồng, sườn đồi, dọc quốc lộ, từ ven suối đến tận đỉnh đồi bạt ngàn ván gỗ phơi trắng xóa. Gỗ từ đâu mà ra? Loạt bài điều tra của Dân Việt cho câu trả lời : Từ rừng tự nhiên ngay gần đó!

Loại quả có canxi cao gấp 5 lần trứng gà, dưỡng da cực tốt, đem kho thịt thành món ngon đưa cơm
Loại quả có canxi cao gấp 5 lần trứng gà, dưỡng da cực tốt, đem kho thịt thành món ngon đưa cơm

Loại quả này được biết đến có tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe của xương, thúc đẩy làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang cần phát huy lợi thế, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia
Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang cần phát huy lợi thế, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Đó là phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang tỉnh lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 - 2030), diễn ra sáng 3/10.

Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh nói gì về quy trình xử lý vụ mất điện thoại, gây áp lực tâm lý học sinh?
Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh nói gì về quy trình xử lý vụ mất điện thoại, gây áp lực tâm lý học sinh?

Một phụ huynh đã gửi đơn khiếu nại đến Sở GDĐT về việc con mình bị giáo viên Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) quy chụp là "nghi phạm số 1" vụ mất điện thoại. Hiệu trưởng nói gì về quy trình xử lý gây áp lực tinh thần này?

Cầu dài 150m bị lún, gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
Cầu dài 150m bị lún, gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Sáng nay 3/10, cầu Tát Luông, thuộc thôn 6, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang bị lún, kết cấu hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Năng lực vốn vượt chuẩn, TPBank công bố hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14 của NHNN
Năng lực vốn vượt chuẩn, TPBank công bố hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14 của NHNN

TPBank đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất toàn diện Thông tư 14 theo cả hai phương pháp SA và IRB vào năm 2027.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

G-DRAGON biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất tại các thành phố lớn
G-DRAGON biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất tại các thành phố lớn

Biểu tượng toàn cầu, huyền thoại âm nhạc G-DRAGON vừa chính thức công bố chi tiết về chuyến lưu diễn thế giới được mong chờ bậc nhất mang tên G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], đánh dấu màn trở lại đỉnh cao trên sân khấu quốc tế.

Thủ tướng Ba Lan có hành động lạ chỉ vào đầu và tim khi nói về Nga so với châu Âu
Thủ tướng Ba Lan có hành động lạ chỉ vào đầu và tim khi nói về Nga so với châu Âu

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng Nga có tinh thần chiến đấu cao hơn các nước châu Âu ủng hộ Ukraine.

Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh
Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh

Do có sở thích làm công an, Huỳnh Lê Công đã lên mạng mua quân phục, cầu vai, bảng tên, phù hiệu về mặc, ra đường để tạo hình ảnh "có uy tín".

T&T Energy của “Bầu Hiển” được vinh danh Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025
T&T Energy của “Bầu Hiển” được vinh danh Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025

T&T Energy – công ty năng lượng thuộc Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xuất sắc được vinh danh “Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025”.

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ mới
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ mới

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

HTM Investment Group khởi công Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại Hải Phòng
HTM Investment Group khởi công Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại Hải Phòng

Sáng 3/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư HTM tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, TP. Hải Phòng.

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m83, từng khoác áo ĐT Nigeria
Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m83, từng khoác áo ĐT Nigeria

Tiền vệ phòng ngự Joseph Onoja là tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2025/26.

Ba mỹ nhân trong showbiz Việt là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh
Ba mỹ nhân trong showbiz Việt là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh

Là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, NSƯT Linh Nga, Jenna Anh Phương, Yu Dương đều ghi dấu ấn trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong
Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong

Ngày 02/10/2025, tại Lễ công bố và vinh danh chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đạt Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng. Đây không chỉ là sự ghi nhận uy tín thương hiệu và nội lực bền vững của doanh nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu một năm với nhiều thành tựu nổi bật về sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và trách nhiệm xã hội.

Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị
Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị

Khoảng cách thông tin giữa đô thị và vùng đồng bào dân tộc, miền núi vẫn rất lớn, vừa là vấn đề công bằng xã hội vừa là thách thức phát triển bền vững. Phát triển dịch vụ viễn thông chính là “chìa khóa” để thu hẹp khoảng cách này.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng sẽ đảm nhiệm trọng trách khác
Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng sẽ đảm nhiệm trọng trách khác

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng từ livestream NobleGo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10
Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng từ livestream NobleGo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và hai vị khách “chốt deal” thành công căn hộ với giá trị vượt 8 tỷ đồng - đây là những dấu ấn đáng chú ý trong lần đầu tiên dự án Noble Crystal Riverside xuất hiện trên sóng livestream NobleGo tối 30/9.

Người đàn ông 60 tuổi trúng tuyển đại học, khẳng định muốn học suốt đời
Người đàn ông 60 tuổi trúng tuyển đại học, khẳng định muốn học suốt đời

Một người đàn ông 60 tuổi tràn đầy năng lượng đến từ miền đông Trung Quốc đã trở thành hiện tượng mạng sau khi ghi danh vào đại học và tham gia khóa huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên.

