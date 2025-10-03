Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Gia Lai phải xây dựng cán bộ 'có tâm, có tầm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung'

Tặng 60 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 3 tỷ đồng

Ngày 3/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) Đảng bộ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Phiên khai mạc có 200 đại biểu khách mời và 449/450 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh với hơn 147.000 đảng viên.

Đại hội vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự, chỉ đạo Đại hội và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng Đại hội lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I vui mừng được đón các cháu thiếu nhi của tỉnh đến chúc mừng Đại hội. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn và tặng quà của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tặng 60 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 3 tỷ đồng.

Ông Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Phiên khai mạc có 200 đại biểu khách mời và 449/450 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh với hơn 147.000 đảng viên.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5 vấn đề Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần I

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Nghĩa khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng và định hướng cho chặng đường phát triển mới đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Đó là sự kết hợp của truyền thống anh hùng cách mạng, với bản sắc văn hóa đậm đà hồn cốt Tây Nguyên, với đặc sắc văn hóa biển đảo của miền “Đất võ, Trời văn”, và ý chí vượt khó, khát vọng bứt phá vươn lên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các trụ cột tăng trưởng, nhất là các các khâu đột phá được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Chútrọng sự đoàn kết, thống nhất thực chất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới nội dung, phương thức công tác vận đồng quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong đó, cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, là cấp chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng, riêng có của nhiệm kỳ này, và đặt nền móng phát triển cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, cần tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, tập trung nguồn lực và giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, nhất là những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách về phân cấp, phân quyền, cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị (về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp).

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện và nguồn lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ ba, ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu. Phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo để trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp số của vùng. Phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics gắn với các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không. Ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xanh, bền vững.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương (nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia…).

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch, tặng quà của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tặng 60 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 3 tỷ đồng.

Thứ tư, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình tạo việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm cân bằng sinh thái, an ninh nguồn nước.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Thứ năm, đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện và xử lý kịp thời, từ sớm, từ xa những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biển và an ninh biên giới. Tăng cường phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp, tạo “điểm nóng” trên địa bàn.

Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tham gia các chương trình, dự án quốc tế để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thông qua các sự kiện đối ngoại. Tăng cường các chương trình giao lưu, hợp tác biên giới với các địa phương nước bạn Lào, Campuchia để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và bảo đảm an ninh biên giới.

Ông Nghĩa tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang. Nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, khát vọng vươn lên, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Nhân dân trong tỉnh.

Ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.