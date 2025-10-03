Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin tức
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 13:00 GMT+7

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Gia Lai phải xây dựng cán bộ 'có tâm, có tầm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung'

+ aA -
Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 03/10/2025 13:00 GMT+7
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Gia Lai cần xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tặng 60 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 3 tỷ đồng

Ngày 3/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) Đảng bộ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Phiên khai mạc có 200 đại biểu khách mời và 449/450 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh với hơn 147.000 đảng viên.

Đại hội vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự, chỉ đạo Đại hội và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng Đại hội lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I vui mừng được đón các cháu thiếu nhi của tỉnh đến chúc mừng Đại hội. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn và tặng quà của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tặng 60 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 3 tỷ đồng.

Ông Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Phiên khai mạc có 200 đại biểu khách mời và 449/450 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh với hơn 147.000 đảng viên.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5 vấn đề Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần I

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Nghĩa khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng và định hướng cho chặng đường phát triển mới đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. 

Đó là sự kết hợp của truyền thống anh hùng cách mạng, với bản sắc văn hóa đậm đà hồn cốt Tây Nguyên, với đặc sắc văn hóa biển đảo của miền “Đất võ, Trời văn”, và ý chí vượt khó, khát vọng bứt phá vươn lên. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các trụ cột tăng trưởng, nhất là các các khâu đột phá được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị. 

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Chútrọng sự đoàn kết, thống nhất thực chất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới nội dung, phương thức công tác vận đồng quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong đó, cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, là cấp chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng, riêng có của nhiệm kỳ này, và đặt nền móng phát triển cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, cần tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, tập trung nguồn lực và giải pháp đồng bộ để tháo gỡ, nhất là những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách về phân cấp, phân quyền, cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị (về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp).

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện và nguồn lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ ba, ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu. Phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo để trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp số của vùng. Phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics gắn với các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không. Ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xanh, bền vững.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương (nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo  và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia…)

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch, tặng quà của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tặng 60 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 3 tỷ đồng.

Thứ tư, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình tạo việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm cân bằng sinh thái, an ninh nguồn nước.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Thứ năm, đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện và xử lý kịp thời, từ sớm, từ xa những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biển và an ninh biên giới. Tăng cường phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp, tạo “điểm nóng” trên địa bàn.

Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tham gia các chương trình, dự án quốc tế để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thông qua các sự kiện đối ngoại. Tăng cường các chương trình giao lưu, hợp tác biên giới với các địa phương nước bạn Lào, Campuchia để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và bảo đảm an ninh biên giới.

Ông Nghĩa tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và   Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang. Nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, khát vọng vươn lên, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Nhân dân trong tỉnh.

Ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy

Tin tức
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đúng hạn định

Tin tức
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đúng hạn định

Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tin tức
Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua nhiều nội dung quan trọng

2 Phó Chủ tịch tỉnh mới được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công phụ trách lĩnh vực nào?

Tin tức
2 Phó Chủ tịch tỉnh mới được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công phụ trách lĩnh vực nào?

Đọc thêm

Trồng loại rau dân dã, thích bò trên mặt nước, nhiều công dụng cho sức khoẻ, nông dân Cần Thơ thu tiền đều tay
Nhà nông

Trồng loại rau dân dã, thích bò trên mặt nước, nhiều công dụng cho sức khoẻ, nông dân Cần Thơ thu tiền đều tay

Nhà nông

Ven dòng sông Cái Lớn, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, nhiều hộ dân đang phát triển mô hình trồng rau nhút đem lại nguồn thu nhập khá.

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra, kiểm soát giá nhà ở xã hội
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra, kiểm soát giá nhà ở xã hội

Nhà đất

Trước tình trạng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội ở mức cao kỷ lục, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị thành phố cho thanh, kiểm tra các dự án trên địa bàn.

Vàng, đất nền và chung cư trở thành ‘bộ 3 dẫn dắt’ thị trường đầu tư năm 2025
Nhà đất

Vàng, đất nền và chung cư trở thành ‘bộ 3 dẫn dắt’ thị trường đầu tư năm 2025

Nhà đất

Sau một thập kỷ chứng kiến sự “thay ngôi đổi chủ” giữa các kênh tài sản, theo báo cáo Batdongsan.com.vn, năm 2025 đang ghi nhận sự tái lập trật tự đầu tư: Vàng, đất nền và chung cư vươn lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán dần ổn định, còn USD và tiết kiệm “tụt hạng” sức hấp dẫn.

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang 'quên' dạy con điều này!
Gia đình

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang "quên" dạy con điều này!

Gia đình

Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của người mẹ đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân

Tin tức

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại xã Trung Giã (Hà Nội), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước tình hình nước lũ dâng cao và yêu cầu “không được lúng túng để dân gặp nguy hiểm”, sẵn sàng phương án di dời khẩn 3 vạn dân.

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal

Thể thao

Nhọc nhằn đánh bại ĐT Nepal với tỷ số 3-1 trong thế trận hơn người, HLV Kim Sang-sik thẳng thẳn chỉ ra điểm yếu của đối thủ sau trận đấu.

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương là người thống nhất Trung Hoa, còn Trương Sĩ Thành là kẻ bại trận. Nhưng nếu xét về phẩm chất, thì người dân Giang Chiết vẫn nhớ đến Trương như “vị vua của lòng dân” — một minh chứng rằng đôi khi, lịch sử ghi công cho kẻ mạnh, nhưng nhân tâm lại chỉ dành cho người đức.

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn

Gia đình

Những người sinh tháng Âm lịch này được dự là sẽ được ban phước lành nhiều hơn, cả đời giàu có và thịnh vượng, gia đình êm ấm.

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết các học trò của ông có lúc quá ngây thơ khi đối đầu ĐT Việt Nam, và họ trả giá bằng trận thua tiếc nuối.

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay
Nhà nông

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống dần. Tuy nhiên, tại nhiều trạm, mực nước trên các sông vẫn vượt mức lịch sử. Bản tin cảnh báo có hơn 80 xã, phường có nguy cơ ngập lụt dài ngày do mưa lũ.

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan
Thế giới

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Dushanbe đã thông báo cho người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev những chi tiết về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không AZAL.

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal
Thể thao

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Thể thao

ĐT Việt Nam có được chiến thắng khá nhọc nhằn 3-1 trước ĐT Nepal khi thi đấu hơn người cả hiệp 2 ở vòng loại Asian Cup 2026.

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút 67 trận gặp Nepal, Phạm Xuân Mạnh lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào
Thể thao

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, hậu vệ đang chơi bóng ở J.League trong màu áo Cerezo Osaka là Dion Cools toả sáng với 1 pha lập công giúp Malaysia vượt qua ĐT Lào với tỷ số 3-0.

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia

Thế giới

Chiến dịch phản công thất bại của quân Nga tại khu vực Dobropillia (tỉnh Donetsk) đã phá vỡ kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass trước tháng 11, buộc giới lãnh đạo Nga ra lệnh cho quân đội khẩn trương chiếm thành phố Pokrovsk bằng mọi giá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long
Thể thao

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long

Thể thao

Phút 45+3, Nepal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Laken Limbu phạm lỗi với bên ngoài vòng cấm.

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc đã đánh dấu giai đoạn chìm trong khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử.

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC
Thể thao

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC; HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải; Ronaldo dùng AI để viết bài phát biểu; Vinicius thừa nhận cặp kè với 3 mỹ nữ; Owen kêu gọi M.U kiên nhẫn với HLV Amorim.

'Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí': Kiev bất ngờ bị đồng minh 'ruột' quay lưng
Thế giới

"Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí": Kiev bất ngờ bị đồng minh "ruột" quay lưng

Thế giới

Ông Andrej Babiš, người vừa giành chiến thắng bầu cử ở Séc và nhiều khả năng rở thành thủ tướng tiếp theo của nước Cộng hòa này đã thẳng thừng khẳng định lại lập trường sẽ không chi tiền ngân sách dù chỉ một đồng cho Ukraine để mua vũ khí trong cuộc chiến với Nga, theo DPA.

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút thứ 10 màn đọ sức với Nepal, Tiến Linh toả sáng với pha lập công, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?
Kinh tế

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?

Kinh tế

Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội lớn cho ngành chứng khoán, đặc biệt các công ty với nền tảng vững chắc, khả năng tăng trưởng mạnh mẽ và năng lực để đón đầu dòng vốn ngoại.

Người góp công quan trọng nhất cho 'Tây du ký 1986'
Văn hóa - Giải trí

Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim huyền thoại "Tây du ký" 1986 có hành trình sản xuất khó khăn. Nhưng các nghệ sĩ đã dốc hết tâm sức, thậm chí chịu đói khổ để hoàn thành tác phẩm.

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng

Chuyển động Sài Gòn

Hạ tầng giao thông đang là trợ lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu điều chỉnh chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quy hoạch đô thị mới.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

'Thợ săn bóng đêm' Nga tiết lộ cuộc 'truy sát' kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ
Thế giới

"Thợ săn bóng đêm" Nga tiết lộ cuộc "truy sát" kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ

Thế giới

“Chúng tôi phải làm việc gần như trong bóng tối”- người chỉ huy trạm pháo di động ZU-23 - tổ hợp pháo phòng không hai nòng 23mm - mật danh là Inkasator thuộc đơn vị BARS-16 nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm chia sẻ về cuộc "truy sát" các UAV Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, theo RIA Novosti.

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên
Bạn đọc

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên

Bạn đọc

Khi đôi chân chạm vào vùng đất cao, tiếng máy xuồng tắt hẳn và dòng nước siết đã ở xa, anh Tùng mới có thể buông lỏng người. Thở phào nhẹ nhõm, như trút hết gánh nặng sinh tử, anh ôm chặt đứa bé “Cháu bé đã an toàn rồi".

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể
Giảm nghèo nông thôn

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Giảm nghèo nông thôn

Sau khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM trở thành nơi chung sống của 53 dân tộc thiểu số. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?
Thể thao

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?

Thể thao

FIFA cho biết "không gặp trở ngại nào" trong việc phát hiện Malaysia làm giả nơi sinh của ông hoặc bà của bảy cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong trận thắng Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11
Xã hội

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11

Xã hội

Bão số 11 đi qua, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội tăng vọt do nguồn cung khan hiếm. Trước tình hình đó, hàng loạt hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn tới người dân.

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội
Tin tức

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Tin tức

Hàng nghìn hộ dân xã Đa Phúc và Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang căng mình ứng phó, bảo vệ đê điều, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

4

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

5

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?

“Thần cước” từng mang trọng trách bảo vệ Tôn Trung Sơn có võ công cái thế ra sao?