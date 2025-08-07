Chủ đề nóng

Giá loài cá quý tộc bỗng tuột dốc, thêm việc cá nhập khẩu gắn mác cá Sa Pa, người nuôi cá Lào Cai đứng ngồi không yên

Nghề nuôi cá nước lạnh, đặc biệt là cá tầm và cá hồi, vốn được coi là hướng phát triển kinh tế hiệu quả của nhiều hộ dân vùng cao tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, trước làn sóng cá tầm nhập khẩu ồ ạt với giá thấp, người nuôi cá ở địa phương đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.
Nghề nuôi cá nước lạnh mang lại thu nhập cao cho người dân vùng cao Lào Cai từ nhiều năm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Người dân lo lắng khi giá cá tầm xuống thấp

Anh Lý Láo Tả, một người dân nuôi cá nước lạnh lâu năm ở thôn Trung Chải, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai (trước là xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũ), không giấu được nỗi lo khi chia sẻ về tình hình hiện tại. Với 29 bể cá tầm, mỗi vụ anh thu về hơn 1,5 tấn cá/bể, nhưng giá bán hiện tại đang ở mức thấp kỷ lục.

Gió gì đang thổi khiến dân biển tỉnh Lâm Đồng bắt hải sản ngon, bán giá tốt sau sáp nhập Bình Thuận

Nếu giá cá hồi vẫn ổn định ở mức 170.000 - 200.000 đồng/kg thì giá cá tầm lại xuống rất thấp, chỉ còn 90.000 - 120.000 đồng/kg (năm 2024, giá bán dao động từ 170.000 - 200.000 đồng/kg đối với cá tầm). Theo anh Tả, mức giá này khiến bà con lỗ nặng vì chi phí đầu tư cao.

Cùng chung nỗi lo, ông Hầu A Seng ở thôn Dền Thàng, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai (xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cũ) cho biết, gia đình ông đang nuôi khoảng 2.000 con cá tầm, cá hồi.

Dù phải mất hơn một năm chăm sóc để cá đạt trọng lượng từ 1,5-3 kg mới xuất bán, nhưng với giá cá tầm chỉ 125.000 đồng/kg do thương lái thu mua tại chỗ, người dân chỉ có thể "hòa vốn hoặc lỗ nặng".

Không chỉ đối mặt với giá cả bấp bênh, nhiều hộ nuôi cá nước lạnh còn phải gánh chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 năm 2024. Việc tái khôi phục sản xuất trong bối cảnh giá bán thấp khiến người dân càng thêm khó khăn, nguy cơ "lỗ vốn" là rất cao.

Tương tự, ông Vù A Xá, thôn Nậm Than, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai (xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cũ) bảo: Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gia đình tôi đã khôi phục lại được 11 ao cá của gia đình.

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu

Hiện nay, gia đình tôi đang nuôi 16.000 con cá tầm, cá đang sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến cuối năm nay, gia đình tôi sẽ xuất bán được khoảng 7 tấn cá tầm ra thị trường, thu về khoảng 1 tỷ đồng, nếu giá ổn định như các năm trước.

Tuy nhiên, hiện thương lái đến thu mua cho một số hộ dân tại thôn và thôn Nậm Cang giá rất thấp chỉ được 120.000 - 125.000 đồng/kg, bà con chúng tôi rất lo lắng về đầu ra cho sản phẩm cá nước lạnh.

Anh Giàng A Phùa, thôn Suối Thầu Mông, xã Mường Bo (xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cũ) buồn rầu: Năm 2021, tôi cùng 5 hộ dân khác của thôn liên kết thành lập Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước lạnh. Sau khi thành lập mỗi hộ dân được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Sa Pa (cũ) để đầu tư bể, giống cá hồi, cá tầm nuôi.

Giá cá tầm khu vực thị xã Sa Pa (cũ), tỉnh Lào Cai đang bị giảm mạnh so với các năm trước. Ảnh: Mùa Xuân.
Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?

Nhưng khi cá lớn dần, do dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi nên cá chết nhiều lỗ vốn, cùng với chi phí đầu tư cao nên các hộ khác bỏ nuôi cá nước lạnh.

"Khi các hộ bỏ nuôi, còn mỗi gia đình tôi tự duy trì, gia đình tôi phải đi vay thêm 100 triệu đồng để nuôi thêm. Hiện gia đình tôi chỉ còn nuôi 600 con cá tầm, vậy nhưng giờ thương lái đến thu mua giá chỉ được hơn 100.000 đồng/kg đối với loại đạt trọng lượng hơn 3kg. Với tình hình giá như bây giờ, gia đình tôi sẽ lùi lại 1-2 năm mới tính nuôi tiếp", anh Phùa tâm sự.

Ông Giàng A Dinh, Trưởng thôn Suối Thầu Mông, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai cho hay: Những năm trước, thôn Suối Thầu Mông có khoảng 20 hộ nuôi cá nước lạnh, với 70-80 bể cá hồi, cá tầm. Mô hình này được kỳ vọng sẽ mang lại thu nhập cao, xoá nghèo cho bà con vùng cao.

Cần có giải pháp tháo gỡ giúp người dân nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai yên tâm sản xuất và giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Mùa Xuân.
Nước son tràn về An Giang, loại cá đồng nào đang "khuấy động, làm mưa làm gió" miền Tây mùa nước nổi?

Cũng theo ông Giàng A Dinh, do giá cám nhập khẩu cho cá hồi, cá tầm ăn khá cao, từ 900.000 -1.000.000 đồng/kg, trong khi giá bán cá tầm thương phẩm giảm mạnh so với trước đây nên nhiều hộ đã bỏ nuôi.

Cần có giải pháp tìm ra nguyên nhân giá cá tầm giảm

Đáng lo ngại hơn, người dân còn nghi ngại về tình trạng cá tầm nhập khẩu đang được "đánh tráo thương hiệu" thành cá Sa Pa cũng như một số địa phương khác của tỉnh Lào Cai, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và giá trị sản phẩm địa phương.

Trước thực trạng này, nhiều hộ dân nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai tha thiết mong các cơ quan chức năng của tỉnh sớm có giải pháp tháo gỡ, đặc biệt là việc truy xuất nguồn gốc để bảo vệ người nuôi cá và phát triển bền vững nghề nuôi cá nước lạnh.

Chi phí đầu tư nuôi cá nước lạnh khá cao nên nếu giá bán thấp sẽ không bù được chi phí đầu vào. Ảnh: Mùa Xuân.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã nắm được tình hình và khẳng định sẽ vào cuộc để tìm giải pháp. 

Về tình hình giá cá tầm bán ra thị trường giảm cũng chưa đủ dữ liệu để đánh giá là do nhập khẩu hay do thị trường cục bộ, cũng có thể do giá cả biến động của thị trường cùng nhiều nguyên nhân khác.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cần có sự đánh giá xác thực, kiểm tra rất kỹ lưỡng, kể cả chất lượng sản phẩm nhập khẩu và người dân sản xuất ra; khảo sát giá cả biến động thị trường để tìm ra nguyên nhân chính là do đâu. Từ đó, các cơ quan liên quan của tỉnh Lào Cai sẽ cùng phối hợp rà roát, kiểm tra, tìm giải pháp tháo gỡ cho người dân.

Đồng thời, để có cái nhìn toàn diện về tình trạng giá cá tầm bị giảm, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Cục Hải quan theo dõi tình hình nhập khẩu và biến động giá cả thị trường. Trên cơ sở các dữ liệu này, Sở sẽ tham mưu tìm các giải pháp phù hợp để phát triển lâu dài nghề nuôi cá nước lạnh, giúp người dân yên tâm sản xuất và giảm thiểu thiệt hại.

Sau trận lũ lịch sử tháng 9/2023 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, người dân thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cũ (nay là xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai) cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, nhất là mô hình nuôi cá nước lạnh. Tuy nhiên, với giá cá tầm đang xuống thấp đang khiến người dân lo lắng trong việc tiếp tục tái đầu tư. Ảnh: Mùa Xuân.

Trước tình hình giá cá tầm sụt giảm khiến người dân nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai lo lắng, rất cần các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai sớm vào cuộc xác minh nguyên nhân, tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất.

