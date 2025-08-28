Con động vật hoang dã quý hiếm chạy vào nhà dân trú bão, gia chủ ở Nghệ An lập tức giao nộp cho công an



Ngày 28/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Con động vật hoang dã này nghi là loài cu li nhỏ, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm. Con động vật hoang dã này được người dân giao nộp cho công an xã Tiên Đồng.

Cụ thể, vào tối 25/8, trong lúc mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5, anh Phan Trọng Lâm (SN 1990, trú tại xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng) phát hiện 1 con động vật lạ vào nhà trú ngụ. Con động vật hoang dã này nặng khoảng 300g, có lông màu hung, đôi mắt to, tròn.

Con động vật hoang dã nghi là loài cu li nhỏ vào nhà anh Lâm ở xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An trú bão.

Ngay sau đó, anh Lâm đã tự nguyện giao nộp cho công an xã Tiên Đồng. Con động vật hoang dã này nghi là loài Cu li nhỏ thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi tham vấn, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, công an xã Tiên Đồng đã bàn giao cho UBND xã Tiên Đồng tái thả cá thể cu li nói trên về môi trường tự nhiên.

Công an xã Tiên Đồng cũng khuyến cáo người khuyến cáo người dân cần chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cu li nhỏ có tên khoa học là Xanthonycticebus pygmaeus (Nycticebus pygmaeus) thuộc bộ linh trưởng. Cu li nhỏ dài 15 đến 25cm, có bộ lông màu hung. Do tập tính ăn đêm, cu li có đôi mắt to, tròn với khả năng nhìn tốt trong bóng tối.



Theo thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định, cu li nhỏ thuộc nhóm IB, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.



Điều 244 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025) quy định vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, có thể bị phạt tù lên tới 15 năm, tùy thuộc vào số lượng/trọng lượng cá thể loài.