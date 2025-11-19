Giá rau tăng sốc, lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM nói gì?

Tại buổi cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí ngày 19/11, vấn đề giá rau củ quả và thực phẩm những ngày qua, đặc biệt là các chợ truyền thống tăng chóng mặt được nhiều phóng viên quan tâm.

Thực tế, tại nhiều chợ truyền thống TP.HCM những ngày qua, giá mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống, đặc biệt rau xanh đều tăng mạnh.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết nguồn cung nhóm mặt hàng tươi sống gần đây đang gặp khó khăn do mưa bão, thời tiết diễn biến không thuận lợi vào cuối năm.

Chẳng hạn, các vùng trồng rau, thực phẩm cung cấp cho TP.HCM, đặc biệt là miền Tây ảnh hưởng lớn do lũ lụt. Tới đây, không khí lạnh phía Bắc kéo dài sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng trồng. Điều này khiến nguồn cung rau củ và các mặt hàng tươi sống bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nói về giá thực phẩm hiện nay. Video: Hồng Phúc

Theo ông Phương, nguyên tắc thị trường vận hành theo quy luật cung cầu, không thể thay đổi. Khi sản lượng, nguồn cung giảm thì giá sẽ tăng lên.

Trong tình hình hiện nay, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết chương trình Bình ổn thị trường TP.HCM sẽ phát huy vai trò.

Bởi chương trình Bình ổn thị trường TP.HCM ra đời và được thiết kế nhằm cố gắng trong các tình huống, doanh nghiệp tham gia là những doanh nghiệp lớn, có năng lực đảm bảo duy trì giá cả ổn định ở mức tương đối, thời gian nhất định để đảm bảo cung cầu và ổn định giá cả cho người tiêu dùng.

Ông cũng đề cập thêm rằng, các doanh nghiệp lớn về sản xuất như thịt heo, trứng gia cầm và các nhà phân phối lớn hiện nay đều đã tham gia vào chương trình Bình ổn thị trường TP.HCM. Vì vậy, không lo thiếu hàng, thiếu doanh nghiệp bình ổn cung cấp hàng cho thị trường.

Giá rau tại TP.HCM những ngày qua tăng vọt. Ảnh: Vân Nguyễn

Ông cho rằng trong một số tình huống cũng có thể đưa ra giải pháp thay thế, có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước như tính chuyện nhập khẩu hàng hóa, điều chuyển hàng từ khu vực khác về cho TP.HCM.

Theo ông Phương, trong bối cảnh hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp lớn sẽ cố gắng nỗ lực giữ giá tối đa, hỗ trợ giúp thị trường hạn chế tối đa tình trạng té nước theo mưa để trục lợi, nâng giá bất hợp lý. Những nỗ lực này kiềm chế giá, góp phần giúp thị trường ổn định.

Phó Giám đốc Sở Công Thương cũng cho rằng, ở góc độ nào đó, khi giá cả hàng hóa, thực phẩm tăng thì cũng khuyến khích hoạt động sản, gieo trồng giúp thị trường ổn định trở lại vào dịp cuối năm.