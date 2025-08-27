Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 4/2026 giảm 19 Nhân dân tệ, xuống mức 3.171 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn ghi nhận đà giảm nhẹ khi những đe dọa áp thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu toàn cầu.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc, giảm 0,7% xuống còn 776,5 Nhân dân tệ/tấn (108,56 USD/tấn), sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 14/8.

Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 9 (SZZFU5) trên sàn giao dịch Singapore cũng giảm 0,93% xuống còn 102,3 USD/tấn.

Hầu hết các chỉ số thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đều đi xuống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Trung Quốc phải cung cấp nam châm cho Mỹ, nếu không “chúng tôi sẽ áp thuế 200% hoặc tương tự”, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo sẽ áp các mức thuế bổ sung tiếp theo đối với những quốc gia áp dụng thuế kỹ thuật số, nếu các quốc gia này không dỡ bỏ quy định.

Những phát ngôn này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ ký kết một số thỏa thuận thương mại với các quốc gia và khu vực, qua đó phần nào xoa dịu lo ngại rằng suy thoái kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu hàng hóa cơ bản.

Trong năm qua, giá quặng sắt đã sụt giảm đáng kể do nhu cầu yếu từ Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới khi nước này đối mặt với tình trạng giảm phát và niềm tin tiêu dùng suy yếu.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Ở diễn biến liên quan khác, theo bảng xếp hạng PRIVATE 100, Hòa Phát là một trong 4 tập đoàn tư nhân đa ngành có số nộp trên 10.000 tỷ đồng (với hơn 13.400 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước). Tính từ năm 2007, từ khi Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 30/06/2025, Hòa Phát đã đóng góp 95.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Tại Bảng VNTAX 200 - Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát xếp thứ 14 và là một trong 4 doanh nghiệp tư nhân có mặt tại Top 20 Công ty nộp ngân sách lớn nhất.

Ở bảng xếp hạng nhóm ngành Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025, Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu danh sách, vượt xa so với doanh nghiệp cùng ngành trong top.