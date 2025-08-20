Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 giảm 42 Nhân dân tệ, xuống mức 3.231 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm, chịu áp lực bởi lo ngại về nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép trong bối cảnh kiểm soát sản lượng tại khu vực phía bắc của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, trước thềm cuộc duyệt binh vào đầu tháng 9 và thị trường thép suy yếu.

Giá thép Trung Quốc lao đao giảm 5 phiên liên tiếp.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 0,64% xuống còn 771 Nhân dân tệ (107,35 USD)/tấn.

Giá quặng sắt chuẩn tháng 9 (SZZFU5) trên sàn giao dịch Singapore giảm 0,37% xuống còn 101,05 USD/tấn.

Cả hai đều giảm phiên thứ năm liên tiếp, mất khoảng 3%.

Một số nhà máy thép tại Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép chủ chốt của Trung Quốc, đã nhận được chỉ thị bằng miệng về việc cắt giảm sản lượng để đảm bảo chất lượng không khí tốt hơn tại Bắc Kinh cho cuộc duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, công ty tư vấn Mysteel cho biết trong một báo cáo.

Guiqiu Zhuo, một nhà phân tích tại công ty môi giới Jinrui Futures cho biết: "Các yếu tố cơ bản của ngành thép đã có dấu hiệu suy yếu với việc hàng tồn kho tăng nhanh trong khi tiêu thụ hạ nguồn vẫn trì trệ".

Thị trường thép nội địa vẫn giữ vững giá.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Thị trường thép nội địa đã trở thành điểm sáng và là động lực tăng trưởng chính cho toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), lượng thép tiêu thụ trong nước đã tăng 10,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 15,7 triệu tấn. Sự phục hồi này đến từ việc đẩy mạnh các dự án đầu tư công và tín hiệu ấm lên của thị trường bất động sản.



Đáng chú ý, việc áp thuế chống bán phá giá với thép cuộn cán nóng (HRC) từ Trung Quốc cùng với nguồn cung mới từ dự án Dung Quất 2 của Hòa Phát đã giúp tăng tỷ trọng HRC nội địa sử dụng trong sản xuất tôn mạ lên mức 40%, cao hơn đáng kể so với mức 15 - 20% của cùng kỳ 2024.