Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu

Triệu Việt Hưng: Từ "người thừa" ở HAGL tới thủ quân CLB Hải Phòng
Trong khi nhiều cầu thủ luôn tìm cho mình một bến đỗ mới với mức lương, thưởng hấp dẫn hơn, Triệu Việt Hưng lại chọn chung thủy với CLB Hải Phòng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 tăng 12 Nhân dân tệ, lên mức 3.180 Nhân dân tệ/tấn.
Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần ở phiên trước, nhờ kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi khi các biện pháp hạn chế sản xuất tại Trung Quốc.
Tại Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, các nhà máy thép đã được yêu cầu giảm sản lượng để đảm bảo chất lượng không khí phục vụ sự kiện duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II vào ngày 3/9.
Các chuyên gia phân tích tại Zijin Tianfeng Futures nhận định nhu cầu quặng sắt sẽ sớm phục hồi, bởi tác động từ sự kiện này đối với sản lượng kim loại nóng chỉ mang tính ngắn hạn.
Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn tháng 10 (SZZFV5) tăng 0,69% lên 102,35 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, loại được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,06% lên 771,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 107,86 USD/tấn).
Trong ngắn hạn, giá quặng sắt vẫn chịu áp lực giảm khi sản lượng kim loại nóng, chỉ báo quan trọng phản ánh nhu cầu nguyên liệu đầu vào, được dự báo giảm gần 2% trong tuần tính đến ngày 5/9, so với mức giảm 0,3% của tuần trước. Tuy vậy, tiêu thụ quặng sắt nhìn chung vẫn ổn định, nhờ sản lượng kim loại nóng duy trì cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài tuần gần đây.
Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.
Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.
Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.
Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.
Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.
Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.
Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.
Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.
Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.
UBND TP. Hà Nội vừa giao 41.255 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây, trong đó 36.650 m2 để xây dựng nhà ở thấp tầng, 4.605 m2 cho cây xanh, hạ tầng; khu vực này đang ghi nhận giá biệt thự rao bán tới 810 triệu đồng/m2.