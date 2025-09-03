Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 tăng 12 Nhân dân tệ, lên mức 3.180 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần ở phiên trước, nhờ kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi khi các biện pháp hạn chế sản xuất tại Trung Quốc.

Giá thép Trung Quốc đi lên với kỳ vọng vào nhu cầu sẽ được hồi phục.

Tại Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, các nhà máy thép đã được yêu cầu giảm sản lượng để đảm bảo chất lượng không khí phục vụ sự kiện duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II vào ngày 3/9.

Các chuyên gia phân tích tại Zijin Tianfeng Futures nhận định nhu cầu quặng sắt sẽ sớm phục hồi, bởi tác động từ sự kiện này đối với sản lượng kim loại nóng chỉ mang tính ngắn hạn.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn tháng 10 (SZZFV5) tăng 0,69% lên 102,35 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, loại được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,06% lên 771,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 107,86 USD/tấn).

Trong ngắn hạn, giá quặng sắt vẫn chịu áp lực giảm khi sản lượng kim loại nóng, chỉ báo quan trọng phản ánh nhu cầu nguyên liệu đầu vào, được dự báo giảm gần 2% trong tuần tính đến ngày 5/9, so với mức giảm 0,3% của tuần trước. Tuy vậy, tiêu thụ quặng sắt nhìn chung vẫn ổn định, nhờ sản lượng kim loại nóng duy trì cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài tuần gần đây.

Các chuyên gia kỳ vọng chu kỳ tăng giá thép sắp tới tại Trung Quốc, do ảnh hưởng từ chính sách “chống cạnh tranh tiêu cực”, sẽ có những tác động tích cực trong trung hạn với doanh nghiệp thép Việt Nam.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.