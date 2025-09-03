Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà đất
Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:18 GMT+7

Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu

+ aA -
Lưu An Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:18 GMT+7
Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc bật tăng sau khi chạm đáy một tuần, nhờ kỳ vọng nhu cầu hồi phục dù sản lượng bị hạn chế tạm thời để phục vụ sự kiện duyệt binh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 tăng 12 Nhân dân tệ, lên mức 3.180 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần ở phiên trước, nhờ kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi khi các biện pháp hạn chế sản xuất tại Trung Quốc.

Giá thép Trung Quốc đi lên với kỳ vọng vào nhu cầu sẽ được hồi phục.

Tại Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, các nhà máy thép đã được yêu cầu giảm sản lượng để đảm bảo chất lượng không khí phục vụ sự kiện duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II vào ngày 3/9.

Các chuyên gia phân tích tại Zijin Tianfeng Futures nhận định nhu cầu quặng sắt sẽ sớm phục hồi, bởi tác động từ sự kiện này đối với sản lượng kim loại nóng chỉ mang tính ngắn hạn.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn tháng 10 (SZZFV5) tăng 0,69% lên 102,35 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, loại được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,06% lên 771,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 107,86 USD/tấn).

Trong ngắn hạn, giá quặng sắt vẫn chịu áp lực giảm khi sản lượng kim loại nóng, chỉ báo quan trọng phản ánh nhu cầu nguyên liệu đầu vào, được dự báo giảm gần 2% trong tuần tính đến ngày 5/9, so với mức giảm 0,3% của tuần trước. Tuy vậy, tiêu thụ quặng sắt nhìn chung vẫn ổn định, nhờ sản lượng kim loại nóng duy trì cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài tuần gần đây.

Các chuyên gia kỳ vọng chu kỳ tăng giá thép sắp tới tại Trung Quốc, do ảnh hưởng từ chính sách “chống cạnh tranh tiêu cực”, sẽ có những tác động tích cực trong trung hạn với doanh nghiệp thép Việt Nam.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tham khảo thêm

Giá thép nội dự báo đã qua đáy và khởi đầu chu kỳ tăng mới

Giá thép nội dự báo đã qua đáy và khởi đầu chu kỳ tăng mới

Giá thép Trung Quốc giảm trước tuyên bố Donald Trump áp thuế 200% nếu không cung cấp nam châm

Giá thép Trung Quốc giảm trước tuyên bố Donald Trump áp thuế 200% nếu không cung cấp nam châm

Hòa Phát hưởng lợi khi Ấn Độ miễn thuế chống bán phá giá thép HRC

Hòa Phát hưởng lợi khi Ấn Độ miễn thuế chống bán phá giá thép HRC

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hà Nội giao hơn 41.000 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây

UBND TP. Hà Nội vừa giao 41.255 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây, trong đó 36.650 m2 để xây dựng nhà ở thấp tầng, 4.605 m2 cho cây xanh, hạ tầng; khu vực này đang ghi nhận giá biệt thự rao bán tới 810 triệu đồng/m2.

Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng

Nhà đất
Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng

‘Khu đô thị kiểu mẫu’ Mỹ Độ Vista City ở Bắc Ninh đủ điều kiện chuyển nhượng sau rà soát

Nhà đất
‘Khu đô thị kiểu mẫu’ Mỹ Độ Vista City ở Bắc Ninh đủ điều kiện chuyển nhượng sau rà soát

Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui

Nhà đất
Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui

Sun Group dự kiến vận hành tổ hợp casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn từ năm 2032

Nhà đất
Sun Group dự kiến vận hành tổ hợp casino 2 tỷ USD ở Vân Đồn từ năm 2032

Đọc thêm

Triệu Việt Hưng: Từ 'người thừa' ở HAGL tới thủ quân CLB Hải Phòng
Thể thao

Triệu Việt Hưng: Từ "người thừa" ở HAGL tới thủ quân CLB Hải Phòng

Thể thao

Trong khi nhiều cầu thủ luôn tìm cho mình một bến đỗ mới với mức lương, thưởng hấp dẫn hơn, Triệu Việt Hưng lại chọn chung thủy với CLB Hải Phòng.

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc
Thế giới

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Thế giới

Sáu loại tên lửa phòng không mới, bao gồm HQ-19, HQ-12 và HQ-29, đã được trình làng tại một cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Trung Quốc.

TP.HCM gấp rút chuẩn bị lễ khai giảng đặc biệt 'chưa từng có tiền lệ'
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM gấp rút chuẩn bị lễ khai giảng đặc biệt "chưa từng có tiền lệ"

Chuyển động Sài Gòn

Năm nay, cả nước đón lễ khai giảng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GDĐT), TP.HCM cũng đang gấp rút triển khai những công tác chuẩn bị cuối cùng.

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng
Kinh tế

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng

Kinh tế

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B là dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, vì vậy, tiến độ thực hiện dự án này ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vinamilk hoà nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc Khánh
Doanh nghiệp

Vinamilk hoà nhịp cùng triệu trái tim mừng 80 năm Quốc Khánh

Doanh nghiệp

Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Thị trường tín chỉ carbon: Đóng băng vì thiếu sàn giao dịch
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đóng băng vì thiếu sàn giao dịch

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Nếu tận dụng tốt những cơ hội, Việt Nam không chỉ đạt được mục tiêu giảm phát thải mà còn tham gia hiệu quả vào dòng vốn xanh hàng nghìn tỷ USD.

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Giao thông ở đường Lê Văn Khương giao với Trịnh Thị Dối ùn tắc nghiêm trọng do có va chạm giao thông giữa người phụ nữ đi xe máy và xe đầu kéo, sáng 3/9.

Né 'Mưa đỏ', hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Né "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Tránh cạnh tranh phòng vé với "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt ra rạp sau Quốc khánh 2/9 gồm: "Cô dâu ma", "Phá đám: Sinh nhật mẹ" và "Có chơi có chịu".

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”
Thể thao

HLV Kim Sang-sik: “Niềm tự hào dân tộc tạo động lực lớn cho U23 Việt Nam thi đấu!”

Thể thao

Hôm qua (2/9), tại Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra buổi họp báo trước các trận đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 – Bảng C. HLV Kim Sang-sik của U23 Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về đối thủ, tình hình lực lượng cũng như sự chuẩn bị của toàn đội.

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO
Thế giới

Phương Tây dự báo chiến thắng bất ngờ của Nga trước NATO

Thế giới

Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis đã bày tỏ quan điểm này trên mạng xã hội X rằng Phương Tây sẽ thua trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ
Nhà nông

Đề nghị mới nhất để trái thanh long của tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu thuận tiện vào thị trường Mỹ

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật( Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đàm phán với Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) cho phép sử dụng biện pháp xử lý gia nhiệt đối với trái thanh long tươi trước khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến
Văn hóa - Giải trí

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, nghệ sĩ Trí Minh – em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đã có những chia sẻ đầy xúc động về những câu chuyện của bố, dự án âm nhạc tri ân.

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?
Nhà nông

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?

Nhà nông

Xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ đang phục tráng một giống lúa nếp cổ, đã có hàng trăm năm nay, hạt gạo dẻo, thơm, có vị ngọt thanh.

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng
Gia đình

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng

Gia đình

3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi trảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập
Giảm nghèo nông thôn

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn

Sau sáp nhập hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được đặt trong nhóm nhiệm vụ ưu tiên. Đặc biệt, đề án xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nghèo.

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ
Nhà nông

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ

Nhà nông

Từ nương chè bị lãng quên đến chinh phục nhiều thị trường khó tính, câu chuyện của chị Lê Thị Hồng Phương là một bản hòa ca của đam mê, bản lĩnh và khát vọng hồi sinh giống chè tím quý hiếm Phú Thọ, góp phần đưa sản phẩm chè Việt vươn tầm thế giới.

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân 'chôn chân' nhiều giờ trên đường
Chuyển động Sài Gòn

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân "chôn chân" nhiều giờ trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân đồng loạt trở lại làm việc, đi học.

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?
Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?

Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh là trận đấu thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội về mọi mặt để có thể hướng tới một chiến thắng đậm.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026
Xã hội

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Xã hội

Năm học 2025-2026, học sinh - sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ Ngân sách nhà nước.

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine
Thế giới

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng

Kinh tế

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.814 đồng (mua) và 26.914 đồng (bán), tăng lần lượt 12 đồng và 32 đồng so với sáng qua.

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên
Nhà nông

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên

Nhà nông

Trong dịp Quốc khánh 2/9, buôn AKô Dhông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trở thành tâm điểm thu hút du khách. Hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về “ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên” để thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của người Ê Đê.

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm
Văn hóa - Giải trí

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm

Văn hóa - Giải trí

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối.

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Pháp luật

Công an xã Krông Năng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích
Bạn đọc

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Bạn đọc

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Quy định này được nêu tại Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành.

Tùng Dương: 'Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử'
Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương: "Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử"

Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương giành được thành công lớn khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu Tổ quốc trong dịp Đại lễ A80.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?
Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?

Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít
Media

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít

Media

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có
Thế giới

Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng giờ địa phương để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam; 5 cầu thủ thất nghiệp có đủ tiêu chuẩn đầu quân cho M.U; Ilkay Gundogan sắp gia nhập Galatasaray; Real Betis chính thức chiêu mộ Antony; Cristiano Ronaldo muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

3

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

4

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

5

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời