Giá thép nội dự báo đã qua đáy và khởi đầu chu kỳ tăng mới

MBS: Giá thép đã qua đáy và khởi đầu chu kỳ tăng mới

Trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành thép phát hành ngày 27/8, Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, sản lượng tiêu thụ thép nội địa tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tác động tích cực đến từ nguồn cung bất động sản phục hồi và giải ngân đầu tư công tăng trưởng.

Đối với doanh nghiệp tôn mạ như Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Thép Nam Kim (NKG) và Tôn Đông Á (GDA), giá HRC có xu hướng phục hồi kể từ cuối quý 3/2025, do đó giá bán tôn mạ sẽ được hưởng lợi do neo theo giá HRC.

Bên cạnh đó, việc tích trữ tồn kho HRC giá rẻ giúp các doanh nghiệp tôn mạ tăng trưởng biên lợi nhuận gộp khoảng 0,7 - 1 điểm % vào năm 2025 - 2026.

MBS dự báo lợi nhuận toàn ngành thép trong năm 2025 - 2026 có thể tăng trưởng 47%- 32% so với cùng kỳ, động lực đến từ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tại thị trường nội địa, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ giá bán tăng và áp lực nguyên vật liệu hạ nhiệt.

MBS cho rằng, giá thép trong giai đoạn 2025 - 2026 bắt đầu đi qua đáy và đánh dấu điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng mới. Từ đó, mức định giá P/B (giá cổ phiếu trên thị trường/giá cổ phiếu theo sổ sách) của các doanh nghiệp trong ngành có thể nâng lên mức 1,4 - 2,8 (cao hơn khoảng 30% so với hiện nay).

Bên cạnh đó, giá trị sổ sách của các doanh nghiệp thép cũng tăng mạnh nhờ ghi nhận lợi nhuận tốt. Các doanh nghiệp đầu ngành như HPG sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này trước tiên, sau đó đến các doanh nghiệp thép nhỏ hơn như HSG, NKG, VGS.

MBS dự báo lợi nhuận ròng và tăng trưởng toàn ngành thép.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 4/2026 tăng 5 Nhân dân tệ, lên mức 3.204 Nhân dân tệ/tấn.

Giá thép quay đầu tăng cao khi Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Giá quặng sắt kỳ hạn đạt mức cao nhất trong hai tuần, được hỗ trợ bởi kế hoạch giảm sản lượng thép của Trung Quốc nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), tăng 1,74% lên 790,5 Nhân dân tệ/tấn (110,51 USD/tấn), mức cao nhất kể từ ngày 14/8. Tính riêng trong tháng 8, hợp đồng này đã tăng 1,5%.

Trung Quốc sẽ thúc đẩy cắt giảm sản lượng thép trong giai đoạn 2025 - 2026. Các nhà phân tích nhận định, động thái này có thể giúp cải thiện lợi nhuận cho các nhà máy thép, đồng thời tăng khả năng hấp thụ chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Giá nguyên liệu sản xuất thép chủ chốt cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu cải thiện sau khi các hạn chế sản xuất được áp dụng tại Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép lớn của Trung Quốc, thuộc tỉnh Hà Bắc.

Các nhà sản xuất thép tại Đường Sơn đã được yêu cầu cắt giảm công suất để hạn chế ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh trước thềm cuộc duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II vào ngày 3/9.