Ngày 30/4 năm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử đáng nhớ trong lòng mỗi người con đất Việt. Đó là dấu mốc 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, đất nước được thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.

TP.HCM sau 50 năm kể từ ngày thống nhất, hòa bình vẫn nỗ lực để khẳng định vị thế và tiếng nói của mình. Những anh hùng của quá khứ và những con người mới hôm nay, của hiện tại đã và đang hiện hữu nơi đây.

TP.HCM của chúng tôi là mảnh đất của lòng tốt, sự ấm áp, sự sẻ chia, sự hào sảng bao dung, luôn dang tay đón nhận ôm ấp những thân phận khắp nơi đến đây nương náu, gắn bó và chung tay xây dựng thành phố.

Ngày hòa bình, ngày thống nhất của đất nước không chỉ có nghĩa là sự thống nhất giữa 2 miền Nam Bắc. Nó còn có nghĩa là thống nhất trong tầm nhìn cho đất nước và đứng vững trước nghịch cảnh, vươn lên mạnh mẽ.

Đi qua những con đường rợp bóng cờ của thành phố những ngày này, ai ai cũng thấy tràn ngập trong lòng là nỗi xúc động, niềm tự hào khó gọi tên. Càng xúc động hơn khi thấy lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong vòng tay yêu thương của nhân dân. Rất nhiều người dân thành phố đã đứng dưới mưa để thấy tim mình rực cháy vì Tổ quốc. Đây là minh chứng cho tình cảm gắn bó quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hình ảnh đẹp về các khối diễu binh, diễu hành trong buổi tổng duyệt đầy nắng tại TP.HCM sáng ngày 27/4. Ảnh: DV

Tôi cùng hàng ngàn người Việt Nam cùng bạn bè quốc tế và du khách những ngày qua không quản thời tiết nắng mưa, chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự để cổ vũ, chứng kiến các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành; với hàng chục khối thuộc lực lượng Quân đội, Công an cùng các khối Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và ba khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo khác đã vào TP.HCM thực hiện nhiều cuộc tri ân với cựu chiến binh, các tướng lĩnh, các đối tượng chính sách và những người đã hi sinh xương máu trong cuộc đấu tranh lâu dài và anh dũng của dân tộc vì độc lập tự do, thống nhất đất nước.

TP.HCM không chỉ là viên ngọc văn hóa và lịch sử mà còn là ngọn hải đăng cho kinh doanh và đổi mới. Là một thành phố nổi tiếng với tư duy cầu tiến và những tiến bộ về công nghệ, TP.HCM đã tích cực triển khai một loạt các chính sách, ưu đãi tiến bộ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra môi trường thuận lợi cho đổi mới và phát triển.

TP.HCM có những con người tuyệt vời, những cảnh đẹp, với bờ sông Sài Gòn hiền hòa nơi có con nước lớn tràn bờ, lúc con nước ròng phơi bãi uốn mình theo mảnh đất của ông cha khai phá, mở mang bờ cõi. Nơi đây có những cung đường hiện đại, những tòa nhà chọc trời gợi nhớ gợi thương. Những thứ bạn chỉ tìm thấy ở đây và không nơi nào khác…

Nhưng không chỉ riêng thành phố mang tên Bác. Nhìn rộng ra Việt Nam ta những năm qua đã có một vị thế “chưa bao giờ có được”. Năm 2027, các nhà lãnh đạo và nhà công nghiệp thế giới sẽ tụ họp tại đảo ngọc Phú Quốc, nơi Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ được tổ chức. Sự kiện này phản ánh sức mạnh mềm của Việt Nam, khẳng định tầm vóc của Việt Nam. Việt Nam đã khéo léo xây dựng các giá trị về lòng tin và sự trung lập, đồng thời, tạo dựng được bản sắc riêng trên trường quốc tế.

Việt Nam củng cố sức mạnh mềm của mình bằng sự cân bằng tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại. Những người Việt Nam lãnh đạo các công ty hàng đầu thế giới cũng góp phần củng cố hình ảnh của Việt Nam. Việt Nam đang thể hiện nhiều điểm mạnh, kể câu chuyện của riêng mình để tự tin khẳng định vị thế của mình trên trường thế giới.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có thể chưa là những sân bay tốt nhất, nhưng vị trí chiến lược của sân bay này cho phép di chuyển nhanh chóng qua nhiều khu vực, đưa nơi đây trở thành lựa chọn thay thế ngày càng phổ biến cho nhiều quốc gia làm địa điểm thích hợp cho các nhà quản lý khu vực.

Sân bay quốc tế Long Thành mới hiện đang được xây dựng và khi hoàn thành sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà chúng ta đang thấy hiện nay ở bài toán giao thông.



Tác giả bài viết, chị Nguyễn Thị Hồng Chi, giảng viên Khoa Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Ảnh: DV

Năm 2025 là khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với Việt Nam. Quốc hội vừa phê duyệt tuyến đường sắt trị giá 8 tỷ đô la nối cảng nước sâu Hải Phòng với biên giới Trung Quốc tại Lào Cai của Việt Nam.

Khi tuyến đường sắt mới này đi vào hoạt động, nó có thể giải quyết được tình trạng tắc nghẽn hậu cần và củng cố vị thế của Việt Nam như một cường quốc sản xuất trong khu vực, đánh dấu bước ngoặt trong cách thức đất nước vận chuyển hàng hóa cả trong và ngoài biên giới.

Việt Nam đã và đang tập trung nguồn lực xây dựng cụm liên kết và nhu cầu các tỉnh tập trung vào thế mạnh riêng của mình thay vì cạnh tranh để giành cùng một khoản đầu tư. Một chiến lược công nghiệp mạnh mẽ cho phép chuyên môn hóa và tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cả nước.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP của các tỉnh. Các tỉnh phải tuân thủ nghiêm ngặt việc báo cáo như một phần của chiến lược quốc gia hướng tới tăng trưởng hai chữ số bền vững (2026–2030).

Việt Nam hiện cũng là một trong những nền kinh tế hội nhập toàn cầu nhất, với tư cách là thành viên của nhiều cam kết thương mại, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định thương mại tự do Anh-Việt Nam (UKVFTA). Những cam kết này được cho là chất xúc tác cho sự tăng trưởng gần đây trong xuất khẩu của Việt Nam...

Khi chúng ta đang chùng hồi tưởng lại cột mốc quan trọng trong lịch sử nước nhà, đồng thời chúng ta suy ngẫm về nguồn gốc sức mạnh của dân tộc: Đó chính là sự thống nhất, đoàn kết và các giá trị chung.

Sự thống nhất, hòa bình của Việt Nam kể từ 50 năm trước không chỉ định hình lại đất nước mà còn củng cố ý chí quật cường, bất khuất của cả dân tộc. Bài ca hòa bình nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là bài hát để mỗi người trong chúng ta vun bồi thêm tình yêu đất nước, quê hương, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hòa bình và thịnh vượng.

Ngày 30/4 năm nay cũng chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của sự thống nhất và giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất dân tộc. Người Việt Nam, hơn ai hết, hiểu được tầm quan trọng chủ quyền của một quốc gia toàn vẹn lãnh thổ và không bị chia rẽ; đồng thời hướng tới tương lai được xây dựng trên tinh thần đoàn kết và hòa bình.

Một nền hòa bình bền vững, dài lâu, và để có được nó, chúng ta cần luôn phải ghi nhớ là đã có rất rất nhiều cha anh chúng ta đã phải đổ xương máu, phải ngã xuống để có được một Việt Nam toàn vẹn và phát triển như ngày hôm nay.