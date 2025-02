Giá USD hôm nay 18/2: Ngân hàng đồng loạt tăng giá bán

Giá USD hôm nay 18/2 trên thế giới dao động trong biên độ hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 106,61

Diễn biến chỉ số USD Index hôm nay. Ảnh: investing.com.

Giới phân tích cho rằng, đồng bạc xanh dao động gần mức thấp nhất trong hai tháng sau khi các nhà đầu tư giảm đặt cược vào chính sách thuế quan của Mỹ, trong khi không có hướng đi rõ ràng. Đặc biệt, địa chính trị vẫn là tâm điểm với các báo cáo cho rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ bắt đầu tại Saudi Arabia trong tuần này.

Về mặt kĩ thuật, chỉ số USD đang vật lộn để duy trì đà tăng sau khi mất Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, củng cố triển vọng giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn ở vùng tiêu cực, xác nhận đà giảm, trong khi Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy xu hướng giảm giá ổn định.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tức thời được nhìn thấy tại SMA 100 ngày gần 106,30 với sự phá vỡ dưới mức này có khả năng xác nhận triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn. Mức kháng cự vẫn ở 106,80, tiếp theo là SMA 20 ngày ở 107,20.

Giá USD hôm nay 18/2 trong nước: Ngân hàng tăng giá bán

Tỷ giá trung tâm đầu giờ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.577 VND/USD, tăng 15 đồng so với đầu giờ sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.348 – 25.805 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.399 - 25.755 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.250 - 25.640 VND/USD, tăng lần lượt 30 đồng và 60 đồng so với cập nhật phiên trước đó..

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.140 - 25.720 VND/USD, tăng 75 đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.214 - 25.746 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 25.260 - 25.690 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.620 - 25.683 VND/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua và 67 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn tới 480 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 63 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 17/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 16.041,18 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 4.250 tỷ đồng, lãi suất 3,9%.

