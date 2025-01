Giá USD hôm nay 19/1: Trụ vững trên ngưỡng 109, tỷ giá "chợ đen" phục hồi 20 đồng

Giá USD hôm nay 19/1 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đứng mức 109,2, tăng 0,35% so với cập nhật phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở đầu tuần, chỉ số USD Index đứng mức 109,5 và điều chỉnh nhẹ về mức 109,48 vào phiên ngày 14/1. Trong phiên, có thời điểm DXY sát mức 110 trong thời gian ngắn. Chuyên gia cho rằng, đồng bạc xanh đang tìm cách củng cố ở mức cao này khi vẫn duy trì đà tăng giá nhờ dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vững chắc được công bố từ tuần trước và cách tiếp cận thận trọng của Fed đối với việc nới lỏng chính sách được thể hiện trong Biên bản cuộc họp tuần trước.

Sang phiên 15/1, đồng bạc xanh giảm 0,72% so với phiên trước đó về mức 109,02 sau khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12 của nền kinh tế lớn nhất thế giới được công bố yếu hơn dự kiến: PPI cốt lõi hàng tháng ở mức 0,0% so với mức dự kiến là 0,3%, PPI tổng hợp ở mức 0,2% so với dự kiến 0,3%.

Đến ngày 16/1, chỉ số tiếp đà giảm về 108,93, tương ứng giảm 0,16% so với cập nhật phiên trước đó. Nhà phân tích ngoại hối Christopher Wong của OCBC cho biết, động lực tăng giá nhẹ trên biểu đồ hàng ngày vẫn còn nguyên vẹn nhưng RSI đã giảm. Xu hướng rộng hơn vẫn nghiêng về phía tăng, nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng thoái lui trong ngắn hạn.

Sáng ngày 17/1, đồng USD giảm 0,14% về 108,77. Các nhà phân tích cho rằng, đồng bạc xanh biến động sau khi dữ liệu lạm phát mới được công bố đã góp phần làm giảm bớt lo ngại của thị trường rằng lạm phát đang tăng tốc, đồng thời làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Đến ngày hôm qua (18/1), đồng USD phục hồi gần 0,3% so với cập nhật phiên trước đó lên 109,12. Đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller có động thái ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 vẫn sẽ phù hợp. Các nhà giao dịch hiện vẫn giữ tâm lý thận trọng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Giá USD hôm nay 19/1 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.341 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.123 – 25.558 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn: sbv, Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.120 - 25.510 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.995 - 25.505 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.066 - 25.558 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.550 - 25.650 VND/USD, phục hồi 20 đồng mỗi chiều so với cập nhật phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 555 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 92 đồng.