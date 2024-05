Giá USD hôm nay 20/5: Đồng bạc xanh "chôn chân" ở mốc 104

Giá USD hôm nay 20/5: Chỉ số USD Index trụ vững mốc 104

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 104,35 tại phiên giao dịch lúc 8h00 giờ Việt Nam, đi ngang so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. (104,37).

Chỉ số USD Index

Đồng USD gần như đi ngang so với phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số này trụ mốc 104 từ giữa tuần trước đến nay vì đang gặp ngưỡng kháng cự quan trọng tại mốc 105. Chỉ số này phải vượt qua ngưỡng cản này để quay trở lại xu hướng tăng giá.

Ngày 15/5 tuần trước, Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4. Con số này đã giảm so với mức tăng 3,48% trong tháng 3. CPI cơ bản đạt 3,62% trong tháng 4, thấp hơn so với mức 3,8% của tháng trước.

Các nhà phân tích tại ING cho biết trong một báo cáo rằng thị trường đã chú ý nhiều hơn đến những tin tức đáng khích lệ đến từ số liệu lạm phát trong hai ngày qua, khiến đồng bạc xanh gần như xóa sạch mức tăng trước đó. USD chủ yếu cần có dữ liệu cứng để tác động đáng kể đến định giá của Fed và việc công bố chỉ số quan trọng tiếp theo là PCE cốt lõi là một trong số đó.

Các nhà giao dịch chờ đợi thêm tín hiệu từ các quan chức FED khi các nhà hoạch định chính sách kêu gọi thận trọng trước khi chuyển sang cắt giảm lãi suất.

Thị trường tự do tuột dốc không phanh

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 20/5 ở mức 24.247 đồng, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 VND/USD (mua – bán).

Trên thị trường tự do, giá bán USD giảm 90 đồng so với ngày hôm qua, hiện ở mức 25.730 đồng mỗi USD và chiều mua giảm 110 đồng, đang ở mức 25.640 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank - ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đang niêm yết giá mua - bán ở mức 25.259- 25.459 VND/USD, tăng 9 đồng ở cả 2 chiều so với cuối tuần qua.

Hay tại VietinBank, hiện giá USD đang được niêm yết ở mức 25.235 - 25.445 đồng, tăng 70 đồng ở chiều mua nhưng giảm nhẹ 5 đồng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Giá USD tại ngân hàng BIDV đang được niêm yết ở mức 25.255 - 25.459 VND/USD.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 16/5 đã giảm từ 4,22% xuống còn 3,94% so với phiên giao dịch trước đó, tương ứng giảm 0,28 điểm %.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,33% xuống 4,21%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,69% xuống 4,51% và kỳ hạn 3 tháng thì tăng từ 5,03% lên 5,16%.