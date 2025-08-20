Giá USD hôm nay 20/8: Lập kỷ lục mới

Giá USD hôm nay 20/8 trên thế giới phục hồi khi Tổng thống Mỹ chủ trì cuộc gặp với Tổng thống Ukraine

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi lên ngưỡng gần 98,2 điểm.

Đồng bạc xanh tăng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chủ trì các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu và NATO về việc chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Nguồn: investing.com.

Theo Reuters, đồng đô la đã có bước khởi đầu thuận lợi vào thứ 4 sau hai ngày tăng giá khi các nhà giao dịch chờ đợi hội nghị của Cục Dự trữ Liên bang (FED) vào cuối tuần này để tìm kiếm lộ trình chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell vào thứ 6 tuần trước được thị trường theo dõi, trong đó đặc biệt quan tâm đến giảm lãi suất vào tháng tới. Hiện tại, các nhà giao dịch đặt cược 84% vào khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng tới và dự kiến mức giảm khoảng 54 điểm cơ bản vào cuối năm.

Đối với Fed, các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất (PPI) tuần trước cao hơn dự kiến đã làm phức tạp thêm bức tranh chính sách. Chủ tịch Fed cho biết không muốn cắt giảm lãi suất do áp lực giá dự kiến sẽ tăng do thuế quan trong mùa hè này.

Giá USD hôm nay 20/8 trong nước tăng cao kỷ lục

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.263 VND/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua.



Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.050 - 26.476, tăng 17 đồng chiều mua vào và tăng 19 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.490 VND/USD, tăng 15 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.490 VND/USD, tăng hơn 10 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.110 và bán ra ở ngưỡng 26.460 VND/USD, tăng nhẹ 5 đồng cả chiều mua và cả chiều bán so với phiên sáng qua, thấp hơn các ngân hàng trên.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.120 - 26.480 VND/USD, giữ mức cũ như ngày hôm qua, tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với sáng ngày 18/9.

Tỷ giá của Ngân hàng Techcombank

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.049 - 26.517 VND/USD, tăng 19 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với cập nhật sáng qua 19/8.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.510 đồng (mua vào) và 26.580 đồng (bán ra), tăng 30 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng thừa nhận tỷ giá đang chịu tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu, chính sách thuế quan của Mỹ thay đổi nhanh chóng, cùng với biến động khó lường trên thị trường tài chính quốc tế đều ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam.

Theo bà Hồng, trong bối cảnh áp lực lớn, NHNN sẽ theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh linh hoạt, ưu tiên ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Nếu cần thiết, NHNN có thể dừng giảm lãi suất để giữ ổn định tỷ giá, tránh nguy cơ bất ổn kinh tế.