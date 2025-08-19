Giá USD hôm nay 19/8: Tỷ giá ngân hàng cao nhất từ trước đến nay

Giá USD hôm nay 19/8 trên thế giới phục hồi khi Tổng thống Mỹ chủ trì cuộc gặp với Tổng thống Ukraine

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi lên ngưỡng 98,01 điểm.



Đồng bạc xanh tăng trong ngày Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chủ trì các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu và NATO về việc chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.

Theo Reuters, ông Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ "giúp đỡ" châu Âu trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh này có thể dẫn đến cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nói thêm rằng ông tin ông Putin muốn chiến tranh chấm dứt.

Nguồn: investing.com.

Đồng thời, đồng tiền này tăng giá khi các nhà giao dịch đã kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ Fed hiện đang định giá 83% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau khi tuần trước đã định giá đầy đủ về động thái này.

Hiện, tâm điểm của thị trường là sự xuất hiện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào cuối tuần này tại hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tại Jackson Hole, Wyoming.

"Tôi không nghĩ ông ấy có thể đưa ra quyết định dứt khoát sau một thời gian dài thận trọng. Nhưng tôi nghĩ ông ấy có một cơ hội rõ ràng trên thị trường lao động", Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading ở Chicago, nhận định.

Brien nói thêm, nếu thị trường lao động suy yếu, ông Powell có thể hành động mà không cần phải chờ lạm phát, và đó là cách Fed vẫn làm từ trước đến nay. Họ cứng rắn với lạm phát. Họ phản ứng với thị trường lao động. Số liệu việc làm gần đây nhất yếu hơn dự kiến, các bản điều chỉnh cũng yếu hơn dự kiến.

Giá USD hôm nay 19/8 trong nước đảo chiều tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.255 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.992 - 26.517 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.033 - 26.457 VND/USD mua - bán, giảm 4 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm được ấn định ngày 19/8. Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.090 - 26.480 VND/USD, tăng 30 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.085 - 26.435 VND/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua và cả chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.120 - 26.480 VND/USD, tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.030 - 26.517 VND/USD, tăng 29 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 26.090 - 26.470 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.980 và bán ra ở mức 26.470 VND/USD, tăng 20 đồng cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.517 đồng (mua vào) và 26.587 đồng (bán ra), tăng 33 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng thừa nhận tỷ giá đang chịu tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu, chính sách thuế quan của Mỹ thay đổi nhanh chóng, cùng với biến động khó lường trên thị trường tài chính quốc tế đều ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam.

Theo bà Hồng, trong bối cảnh áp lực lớn, NHNN sẽ theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh linh hoạt, ưu tiên ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Nếu cần thiết, NHNN có thể dừng giảm lãi suất để giữ ổn định tỷ giá, tránh nguy cơ bất ổn kinh tế.