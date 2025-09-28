Chủ đề nóng

Kinh tế
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:55 GMT+7

Giá USD hôm nay 28/9: "Ngóng" Fed giảm lãi suất, tỷ giá biến động nhẹ trong 1 tuần qua

Linh Anh Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:55 GMT+7
Tuần qua, tỷ giá tại thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, động thái Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giảm áp lực tỷ giá và tạo thêm dư địa cho Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ.
Giá USD hôm nay 28/9 trên thế giới tăng tuần thứ hai liên tiếp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt phiên cuối tuần ở ngưỡng 97,82 điểm. Dù chứng kiến sự suy yếu nhẹ thời điểm cuối tuần nhưng đồng bạc xanh vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp so với rổ tiền tệ chủ chốt, sau khi các dữ liệu tiếp tục cho thấy sức bền của kinh tế Mỹ.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Nhìn lại tuần qua, chỉ số mở đầu tuần ở mức 97,38 điểm. Đồng USD được giới phân tích nhận định việc Fed hạ lãi suất có thể hỗ trợ kinh tế Mỹ trong ngắn hạn, qua đó củng cố vị thế đồng bạc xanh. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn vẫn bất định khi Fed chịu sức ép chính trị, gánh nặng nợ công ngày càng lớn và chính sách thuế quan chưa rõ ràng. Đây sẽ là những yếu tố tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Sang phiên 23/8, đồng USD bất ngờ suy yếu về dưới ngưỡng 97 điểm, dứt chuỗi 3 phiên tăng giá. Theo Reuters, sự suy yếu của đồng USD xuất hiện khi thị trường tiếp nhận loạt bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lập trường chính sách tiền tệ mới nhất.

Tại phiên ngày 24/8, đồng USD giằng co trong biên độ hẹp, hiện dừng ở mức 96,9 điểm và phục hồi lên 97,4 điểm tại phiên ngày 25/9. Đồng USD phục hồi sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell bày tỏ quan điểm thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Trong bài phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Providence (Rhode Island), ông Powell cho biết vào những thời điểm như vậy, nhiệm vụ của Fed là “cân bằng cả hai mặt của nhiệm vụ kép” để ổn định giá cả và duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp.

“Trong ngắn hạn, lạm phát có rủi ro tăng và việc làm có nguy cơ giảm - một tình huống đầy thách thức. Rủi ro hai chiều cho thấy không có con đường nào là dễ dàng cho chúng tôi”, người đứng đầu Fed nhấn mạnh.

Về thị trường lao động, ông Powell lưu ý cung và cầu đang “suy giảm đáng kể”. Ông bày tỏ: “Trong thị trường lao động kém năng động và có phần yếu hơn này, rủi ro suy yếu đối với việc làm đã tăng lên”.

Đến ngày 25/9, đồng USD tiếp đà phục hồi so với sáng qua lên 98,11 điểm, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy nhiều khả năng sẽ hạn chế việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Cụ thể, Bộ Thương mại báo cáo rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ đã tăng trưởng với mức tăng 3,8% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, cao hơn mức 3,3% được báo cáo ban đầu.

Tuy nhiên, trong phiên gần nhất, đảo chiều suy yếu, hiện dừng ở mức 97,82 điểm.

Các số liệu mới công bố cho thấy chi tiêu tiêu dùng – vốn chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế Mỹ – tăng 0,6% trong tháng 8, cao hơn dự báo. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi, tăng 0,3%, đúng như kỳ vọng.

Diễn biến này củng cố nhận định Fed có thể thận trọng hơn với việc cắt giảm lãi suất. Dù vậy, theo công cụ FedWatch, thị trường vẫn đặt cược gần 90% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Giá USD hôm nay 28/9 trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.194 VND/USD, tăng 8 đồng so với mở phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.934 - 26.454 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.985 - 26.403, không biến động cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.183 - 26.453 VND/USD, không biến động so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.280 và bán ra ở ngưỡng 26.453 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.310 - 26.453 VND/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.135 - 26.453 VND/USD, không thay đổi cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.200 - 26.453 VND/USD, giữ nguyên cả hai chiều mua và bán.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 26.080, bán ra ở mức 26.453 VND/USD, không thay đổi cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.490 đồng (mua vào) và 26.590 đồng (bán ra), không biến động so với sáng qua.

Giá USD hôm nay 25/9: “Sóng ngầm” trên thị trường tự do đang tắt?

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3/2025 với chủ đề “Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3% - 8,5%” ngày 26/9, ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết việc trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed thời gian qua đã gây áp lực lên hoạt động điều hành của NHNN Việt Nam.

Theo ông Lân, quyết định giảm lãi suất lần này của Fed được nhiều ngân hàng trung ương chờ đợi, vì có thể góp phần giảm áp lực lên tỷ giá, đồng thời tạo thêm dư địa cho chính sách tiền tệ.

Vị lãnh đạo cho biết trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

NHNN cũng sẽ theo dõi sát tình hình kinh tế để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số, từ đó tạo điều kiện hạ thêm lãi suất cho vay.

Song song đó, NHNN sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong và ngoài nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ để can thiệp kịp thời, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 

Ngoài ra, việc điều hành tín dụng sẽ được thực hiện theo hướng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn và tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật.

