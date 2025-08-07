Giá USD hôm nay 7/8: Điều chỉnh, xu hướng tăng giá trở nên "mong manh"

Giá USD hôm nay 7/8 trên thế giới chỉnh nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm so với sáng qua, hiện ở ngưỡng 98,1 điểm.



Giới phân tích cho rằng, đồng bạc xanh đã gặp khó khăn trong việc phục hồi sau đợt sụt giảm vào cuối tuần trước, khi báo cáo việc làm đáng thất vọng. Đồng thời, dữ liệu vào hôm thứ thứ ba (5/8) cho thấy hoạt động khu vực dịch vụ Mỹ bất ngờ đình trệ trong tháng 7 bất chấp chi phí đầu vào tăng nhiều nhất trong gần ba năm, nhấn mạnh tác động từ thuế quan của ông Trump đối với nền kinh tế.

Các nhà giao dịch tiếp tục định giá khoảng 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với khoảng 56 điểm cơ bản nới lỏng dự kiến vào cuối năm.

Do có rất ít dữ liệu kinh tế công bố vào phiên vừa qua, nên sự chú ý tập trung chủ yếu vào việc Tổng thống Mỹ chọn ai để thay thế thành viên hội đồng Fed Adriana Kugler vừa từ chức. Động thái này đã làm gia tăng lo ngại về việc chính trị hóa các thể chế quan trọng của Hoa Kỳ.

Hiện, thị trường đang đồn đoán Kevin Hassett - một đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump và cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng - có thể là người thay thế.

Theo đó, nhà đầu tư lo ngại rằng sự thay đổi trong cơ cấu của Fed theo hướng thiên về các nhân vật có liên hệ chính trị có thể làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương và làm lu mờ triển vọng chính sách của ngân hàng này.

Ở diễn biến khác, ngay sau khi dữ liệu việc làm được công bố, Tổng thống Donald Trump đã sa thải Erika McEntarfer, người đứng đầu Cục Thống kê Lao động (BLS), đơn vị chịu trách nhiệm về thống kê việc làm. Ông Trump cáo buộc bà thao túng dữ liệu.

Động thái này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính độc lập của các thể chế Hoa Kỳ và đặt ra nghi ngờ về độ tin cậy của các số liệu thống kê chính thức. Đối với các nhà đầu tư toàn cầu, sự can thiệp chính trị kiểu này có nguy cơ làm xói mòn niềm tin vào dữ liệu của Hoa Kỳ và làm suy yếu vị thế của đồng đô la Mỹ như một đồng tiền trú ẩn an toàn.

Mặt khác, Chuyên gia Kinh tế Trưởng Mark Zandi của Moody’s Analytics nhận định rằng Hoa Kỳ đang bên bờ vực suy thoái. Theo ông Zandi, chi tiêu tiêu dùng đang trì trệ, trong khi các ngành xây dựng và sản xuất đang thu hẹp. Trong khi thị trường lao động đang suy yếu, việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp cũng đang giảm sút. Zandi cho biết gốc rễ của tất cả những điều này là những lựa chọn của Washington, đặc biệt là chính sách thương mại và nhập cư.



Giá USD hôm nay 7/8 trong nước: Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 25.239 VND/USD, tăng 7 đồng so với chốt phiên tuần trước

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.977 - 26.500 VND/USD.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.020 - 26.410 VND/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.060 - 26.410 VND/USD, tăng 15 đồng cả hai chiều mua và 20 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.050 - 26.410 VND/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.957 - 26.500 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và tăng 7 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 26.020 - 26.400 VND/USD, giảm 10 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.930 và bán ra ở mức 26.420 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.480 đồng (bán ra), giảm 5 đồng chiều mua và giảm 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Cập nhật sáng nay (7/8), lãi suất liên ngân hàng đi ngang so với phiên trước đó.

Cụ thể, số liệu ghi nhận như sau: Qua đêm 5,22%; Kỳ hạn 1 tuần 5,27%; Kỳ hạn 2 tuần 5,26%; Kỳ hạn 1 tháng 4,82%; Kỳ hạn 3 tháng 5,13%; Kỳ hạn 6 tháng 5,5% và kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,44%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Thêm một nhà băng tăng lãi suất huy động

Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank) đã thông báo thay đổi lãi suất huy động đối với các sản phẩm tiền gửi gồm: Tiết kiệm Đắc Lộc, Tiết kiệm Đắc Lợi, và Tiết kiệm Đắc Tài.

Đáng chú ý, với sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, Viet A Bank công bố hai mức ưu đãi lãi suất khác nhau và cam kết giữ nguyên mức lãi suất này đến hết 31/12/2025.

Theo đó, mức lãi suất ưu đãi 1 (áp dụng phổ biến) dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ như sau:

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,3%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,6%/năm.

Lãi suất ưu đãi 2 được áp dụng theo chính sách riêng của ngân hàng, với mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 6,8%/năm. Cụ thể như sau:

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 6%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 6,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 6,7%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,8%/năm.

Để tham gia sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, khách hàng chỉ cần gửi tối thiểu 100 triệu đồng và chọn một trong các kỳ hạn gửi: 1, 3, 6, 7, 12, 13, 15, 18 tháng tại quầy giao dịch.

Mặc dù công bố mức lãi suất được cho là hấp dẫn nhất thị trường hiện nay, nhưng theo báo cáo quý II/2025 của Viet A Bank, lượng tiền gửi khách hàng tại nhà băng này tính đến 30/6 chỉ đạt xấp xỉ 96.000 tỷ đồng (tăng 6% so với đầu năm).